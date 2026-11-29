Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για μια δύσκολη αναμέτρηση το απόγευμα της Κυριακής στο Περιστέρι, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο για τη 12η αγωνιστική της Superleague. Στόχος των «πράσινων» είναι η κατάκτηση του «διπλού», προκειμένου να διατηρήσουν το εντυπωσιακό σερί των πέντε συνεχόμενων νικών που έχουν στο πρωτάθλημα. Ο Δανός τεχνικός, Τζέικομπ Νίστρουπ, βρίσκεται αντιμέτωπος με αρκετές προκλήσεις, κυρίως λόγω των σημαντικών απουσιών που περιορίζουν τις επιλογές του.

Η κρισιμότητα της αναμέτρησης και η στήριξη των οπαδών

Η αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 17:00, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα επιδιώκει να συνεχίσει την ανοδική της πορεία και να παραμείνει σε τροχιά πρωταθλητισμού, με την κατάκτηση των τριών βαθμών στο Περιστέρι να είναι κομβικής σημασίας.

Σε αυτή την προσπάθεια, οι «πράσινοι» δεν θα είναι μόνοι τους, καθώς περίπου 550 οπαδοί τους αναμένεται να βρεθούν στις εξέδρες του γηπέδου. Η παρουσία τους θα προσφέρει σημαντική στήριξη στην «αρμάδα» του Τζέικομπ Νίστρουπ, σε ένα παιχνίδι που προμηνύεται δύσκολο, τόσο λόγω της δυναμικής του αντιπάλου όσο και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το «τριφύλλι».

Σημαντικές απουσίες περιορίζουν τις επιλογές του Νίστρουπ

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ καλείται να διαχειριστεί μια σειρά από σημαντικές απουσίες ενόψει του αγώνα με τον Ατρόμητο. Εκτός μάχης βρίσκονται οι Κυριακόπουλος, Αντίνο, Ουναΐ, Ίνγκασον και Παντελίδης, οι οποίοι ήταν ήδη γνωστό ότι δεν θα είναι διαθέσιμοι. Σε αυτές προστέθηκε και ο Πελίστρι, ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ για την αναμέτρηση.

Ο Πελίστρι αποκόμισε μία μυϊκή ενόχληση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αγώνα με τη Νόρτζελαντ, γεγονός που τον καθιστά ανέτοιμο για το παιχνίδι με τους Περιστεριώτες. Αυτή η εξέλιξη περιόρισε ακόμα περισσότερο τις επιλογές του Δανού τεχνικού, ειδικά στις θέσεις των εξτρέμ, όπου οι μόνοι καθαροί παίκτες που απέμειναν στην αποστολή είναι ο Λιβάι Γκαρσία και ο νεαρός Τερζής.

Η στρατηγική του Δανού τεχνικού και ο πρωταρχικός στόχος

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είχε ήδη δείξει τις προθέσεις του για την αναμέτρηση στο Περιστέρι, μέσω των αλλαγών που πραγματοποίησε στον αγώνα κόντρα στη Νόρτζελαντ. Οι κινήσεις του κατά τη διάρκεια εκείνου του παιχνιδιού υπογράμμισαν ότι η βασική στόχευση της εβδομάδας αφορούσε την προετοιμασία για το ματς με τον Ατρόμητο.

Αυτή η προσέγγιση επιβεβαιώνει την αφοσίωση του προπονητή στον πρωταρχικό στόχο της ομάδας για τη φετινή σεζόν, ο οποίος είναι η κατάκτηση του πολυπόθητου πρωταθλήματος. Οι «πράσινοι» αναμένεται να παραταχθούν με όλα τους τα διαθέσιμα «όπλα» απέναντι στον αντίπαλό τους, παρά τις σημαντικές ελλείψεις.

Οι πιθανές επιλογές για την αρχική ενδεκάδα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να παραταχθεί με τον Πένια κάτω από την εστία. Στην αμυντική γραμμή, ο Ντε Φράι προβλέπεται να επιστρέψει στο πλευρό του Φαν Ντρόνγκελεν, κάνοντας χρήση κάποιου ειδικού νάρθηκα ή τέιπ, προκειμένου να αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα που έχει στον καρπό του. Στο δεξί άκρο της άμυνας αναμένεται να επανέλθει ο Καλάμπρια, ο οποίος είχε αγωνιστεί αριστερά κόντρα στους Δανούς, ενώ στο αριστερό άκρο θα αγωνιστεί ο Σαλάχ-Εντίν, λόγω της απουσίας του Κυριακόπουλου.

Στη μεσαία γραμμή, το δίδυμο των Καμαρά και Κάνγκουα φαίνεται να έχει προβάδισμα για την αρχική σύνθεση, αν και ο Λούζα διεκδικεί κι εκείνος μία θέση. Όσον αφορά τις πτέρυγες, είναι πιθανό να δούμε τον Γιάγκουσιτς στο δεξί «φτερό» και τον Ταμπόρδα στο αριστερό. Εάν αυτή η επιλογή επιβεβαιωθεί, στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστούν οι Λιβάι Γκαρσία και Ντέσερς.

Υπάρχει, ωστόσο, και μία εναλλακτική πιθανότητα, σύμφωνα με την οποία ο Λιβάι Γκαρσία θα μπορούσε να αγωνιστεί αντί του Ταμπόρδα σε ένα από τα δύο άκρα. Σε αυτή την περίπτωση, ο Τεττέη θα πάρει θέση δίπλα στον Ντέσερς στην επιθετική γραμμή, προσφέροντας διαφορετικές επιλογές στον προπονητή για τη διάταξη της ομάδας.

Η πλήρης αποστολή του «τριφυλλιού»

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Τερζής, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta