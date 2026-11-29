Η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε μια απρόσμενη ήττα με 2-1 από την Αλαβές στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», ένα αποτέλεσμα που χαρακτηρίστηκε ως «κάζο» για τη «Βασίλισσα». Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Ρεάλ, Ζοσέ Μουρίνιο, έσπευσε να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τις επιλογές της ομάδας του, ωστόσο δεν παρέλειψε να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία.

Η απρόσμενη ήττα και οι βαθμολογικές συνέπειες

Το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» έγινε μάρτυρας μιας ισχυρής έκπληξης, καθώς η Αλαβές κατάφερε να αποσπάσει ένα μεγάλο «διπλό» από τη Ρεάλ Μαδρίτης, επικρατώντας με σκορ 2-1. Αυτή η ήττα είχε άμεσες βαθμολογικές συνέπειες για τους «Μερένχες», οι οποίοι έπεσαν στην 3η θέση της La Liga.

Η διαφορά τους από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα διευρύνθηκε στους έξι βαθμούς, εφόσον η καταλανική ομάδα περάσει νικηφόρα από την έδρα της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Ο Ζοσέ Μουρίνιο, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας του, η οποία παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Τα παράπονα του Μουρίνιο για τη διαιτησία

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία του αγώνα, υποστηρίζοντας ότι η Αλαβές ήταν «πολύ τυχερή» λόγω της επιείκειας του ρέφερι. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ήταν πολύ τυχεροί που ο διαιτητής ήταν τόσο επιεικής με τα φάουλ και τις καθυστερήσεις».

Ο «special one» στάθηκε ιδιαίτερα σε ένα περιστατικό που αφορά τον κανονισμό για την απευθείας κόκκινη κάρτα. Όπως επεσήμανε, «ο διαιτητής ήταν πολύ επιεικής και όσον αφορά τον κανονισμό που προβλέπει απευθείας κόκκινη κάρτα όταν κάποιος από τον πάγκο μιας ομάδας πετάει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Το έκαναν δύο φορές», υπογραμμίζοντας την ανοχή που έδειξε ο ρέφερι στα σκληρά μαρκαρίσματα και τις καθυστερήσεις των φιλοξενούμενων.

Η ανάληψη ευθύνης και η έλλειψη φρεσκάδας

Παρά τα παράπονα για τη διαιτησία, ο Ζοσέ Μουρίνιο ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για την ήττα και τις αποφάσεις που πήρε. «Ένιωσα ότι η ομάδα δεν είχε φρεσκάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναλύοντας την εικόνα των «Μερένχες» στον αγωνιστικό χώρο.

Εξήγησε επίσης την προσέγγισή του όσον αφορά τις αλλαγές στο σχήμα της ομάδας: «Όταν, όμως, αλλάζεις πολλούς παίκτες ταυτόχρονα, τα πράγματα δεν λειτουργούν, οπότε δεν ήθελα να αλλάξω τη δομή της ομάδας. Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη. Εγώ ήμουν αυτός που πήρε αυτές τις αποφάσεις».

Οι επιλογές στις αλλαγές: Γκιουλέρ και Εσπί

Ο Πορτογάλος τεχνικός κλήθηκε να εξηγήσει και τις επιλογές του στις αλλαγές των παικτών. Αναφορικά με την αντικατάσταση του Αρντά Γκιουλέρ αντί του Βινίσιους, ο Μουρίνιο δήλωσε: «Ο Μπερνάρντο και ο Αρντά είναι δύο παίκτες με πολύ παρόμοια χαρακτηριστικά και η ομάδα δεν έβρισκε χώρους. Εκείνη τη στιγμή θεώρησα ότι είχα δύο επιλογές: να βγάλω είτε τον Βινίσιους είτε τον Αρντά. Από τη στιγμή που ο Αρντά και ο Μπερνάρντο μοιάζουν τόσο πολύ, θεώρησα ότι θα έκαναν την ίδια δουλειά».

Επιπλέον, ο προπονητής της Ρεάλ αναφέρθηκε και στην είσοδο του Κάρλος Εσπί στον αγώνα, εξηγώντας την τακτική σκέψη πίσω από αυτή την κίνηση. Σημείωσε ότι η ομάδα του αντιμετώπιζε μια αντίπαλο που «δεν είχε πρόθεση να κρατήσει την μπάλα, αλλά να βγει άμεσα στην αντεπίθεση», κάτι που επηρέασε τις αποφάσεις του για τις αλλαγές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko