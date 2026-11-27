Η εθνική ομάδα παίδων σημείωσε μια ξέφρενη πορεία στον όμιλο του Μουντιάλ U17, καταγράφοντας τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Αυτή η επίδοση της εξασφάλισε την πρώτη θέση στον όμιλο, οδηγώντας την στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Πλέον, η ελληνική ομάδα ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της φάσης των «32», όπου θα αντιμετωπίσει το Εκουαδόρ. Ο αγώνας έχει οριστεί για την 1η Δεκεμβρίου 2026, στις 16:30, και αποτελεί το πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι για την εθνική μας.

Η εντυπωσιακή πορεία της εθνικής παίδων στον όμιλο

Η εθνική παίδων έδειξε από την αρχή τις διαθέσεις της, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση στον όμιλο του Μουντιάλ U17. Με τρεις συνεχόμενες νίκες, η ελληνική ομάδα κατάφερε να τερματίσει στην κορυφή, επιδεικνύοντας σταθερότητα και αγωνιστικότητα.

Αυτή η απόλυτη επιτυχία στον όμιλο, με το «τρία στα τρία», δημιούργησε ένα ισχυρό προβάδισμα για την εθνική μας, επιτρέποντάς της να προχωρήσει στην επόμενη φάση με ανεβασμένη ψυχολογία. Η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη κατάφερε να ξεχωρίσει και να θέσει τις βάσεις για μια αξιόλογη πορεία στο τουρνουά.

Ο αντίπαλος: Εκουαδόρ και η δική του διαδρομή

Μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής σε όλους τους ομίλους, η εθνική παίδων έμαθε τον αντίπαλό της για τη φάση των «32». Το Εκουαδόρ είναι η ομάδα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην πρώτη νοκ άουτ αναμέτρηση.

Το Εκουαδόρ συγκέντρωσε τέσσερις βαθμούς στον δικό του όμιλο, στον οποίο συμμετείχαν επίσης η Νέα Καληδονία, η Ουγκάντα και η Νότια Κορέα. Η ομάδα αυτή θα προσπαθήσει να κοντράρει την ελληνική εθνική, διεκδικώντας την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η κρίσιμη αναμέτρηση των «32»

Η αναμέτρηση με το Εκουαδόρ σηματοδοτεί την έναρξη των νοκ άουτ αγώνων για την εθνική παίδων στο Μουντιάλ U17. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που δεν επιτρέπει λάθη, καθώς ο ηττημένος αποκλείεται από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για την 1η Δεκεμβρίου 2026, με ώρα έναρξης τις 16:30. Η ελληνική ομάδα καλείται να επιδείξει την ίδια αγωνιστικότητα και συγκέντρωση που έδειξε στη φάση των ομίλων, προκειμένου να ξεπεράσει το εμπόδιο του Εκουαδόρ και να προχωρήσει.

Στόχος η πρόκριση στους «16»

Η ελπίδα όλων είναι η εθνική παίδων να καταφέρει να προκριθεί στη φάση των «16» του Μουντιάλ U17. Η επιτυχία σε αυτό το παιχνίδι είναι καθοριστική για τη συνέχεια της ελληνικής παρουσίας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό σε αυτή την αναμέτρηση, με στόχο να συνεχίσει την επιτυχημένη της πορεία και να φτάσει όσο το δυνατόν ψηλότερα στη διοργάνωση. Η φάση των «16» αποτελεί τον επόμενο μεγάλο στόχο μετά την πρόκριση από τον όμιλο.

Με πληροφορίες από: Newsit