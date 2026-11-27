Επεισόδια μεταξύ της γεωργιανής αστυνομίας και οπαδών της Μπεσίκτας σημειώθηκαν στο Μπατούμι της Γεωργίας. Τα γεγονότα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για το Europa League. Αφορμή στάθηκε η ανάρτηση παλαιστινιακής σημαίας στις εξέδρες, οδηγώντας σε προσωρινή διακοπή του αγώνα. Η τουρκική πλευρά προέβη σε καταγγελίες για δυσανάλογη χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ το περιστατικό προκάλεσε και διπλωματική κινητοποίηση μεταξύ Άγκυρας και Τιφλίδας.

Η έναρξη των επεισοδίων και η παρέμβαση της αστυνομίας

Τα επεισόδια εκδηλώθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου στο Μπατούμι, όπου διεξαγόταν ο αγώνας της Μπεσίκτας με τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν γεωργιανές αστυνομικές δυνάμεις παρενέβησαν εναντίον οπαδού της Μπεσίκτας που ύψωσε παλαιστινιακή σημαία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στις εξέδρες και έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού εναντίον των οπαδών της τουρκικής ομάδας. Η παρέμβαση αυτή οδήγησε σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών και των αστυνομικών, προκαλώντας αναστάτωση στο στάδιο.

Η διακοπή της αναμέτρησης και η διπλωματική κινητοποίηση

Λόγω των σοβαρών επεισοδίων, ο Δανός διαιτητής της αναμέτρησης, Μόρτεν Κρογκ, αποφάσισε να διακόψει τον αγώνα. Η διακοπή έγινε στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης, με το σκορ να παραμένει στο 0-0. Η ένταση στις εξέδρες και η παρέμβαση της αστυνομίας οδήγησαν σε μια παύση του παιχνιδιού που διήρκεσε περίπου 30 λεπτά. Πέρα από τις αθλητικές επιπτώσεις, το περιστατικό είχε και διπλωματικές προεκτάσεις, προκαλώντας κινητοποίηση μεταξύ των κυβερνήσεων της Άγκυρας και της Τιφλίδας.

Η επίσημη αντίδραση της Μπεσίκτας

Η διοίκηση της Μπεσίκτας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδίκασε απερίφραστα τη στάση των γεωργιανών αστυνομικών δυνάμεων. Στην ανακοίνωσή της, η τουρκική ομάδα έκανε λόγο για δυσανάλογη χρήση βίας εναντίον των οπαδών της. Οι καταγγελίες της Μπεσίκτας αφορούσαν τη χρήση βίας τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Παράλληλα, η ομάδα εξέφρασε τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση σε όλους τους φιλάθλους που επηρεάστηκαν από τα επεισόδια και τις συγκρούσεις.

Η επανέναρξη και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα

Μετά την προσωρινή διακοπή, η αναμέτρηση της Μπεσίκτας με τη Χάποελ Μπερ Σεβά συνεχίστηκε κανονικά. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με νίκη της τουρκικής ομάδας με σκορ 2-1. Η επανέναρξη του παιχνιδιού έγινε έπειτα από περίπου μισή ώρα, αφού εκτονώθηκε η ένταση στις εξέδρες και αποκαταστάθηκε η τάξη.

Η μεταφορά της αναμέτρησης και η παρουσία κοινού

Η UEFA είχε λάβει την απόφαση να μεταφέρει τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης αναμέτρησης στο Μπατούμι. Η μεταφορά αυτή έγινε κατόπιν ανησυχιών που είχαν εκφράσει οι τουρκικές αρχές σχετικά με την ασφάλεια της διεξαγωγής του αγώνα στην Κωνσταντινούπολη. Παρά τις προηγούμενες πρακτικές, όπου σε δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις της Χάποελ δεν είχε επιτραπεί η παρουσία θεατών, αυτή τη φορά επετράπη η είσοδος κοινού στις εξέδρες του γηπέδου.

Με πληροφορίες από: Enikos