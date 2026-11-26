Η Πορτογαλία πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό απέναντι στην Ουκρανία, ανατρέποντας την εις βάρος της κατάσταση στο δεύτερο ημίχρονο. Η επικράτηση των Ιβήρων με 95-90 σημειώθηκε στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027. Το αποτέλεσμα αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο και στη βαθμολογία του ομίλου, καθώς η Ελλάδα υποχώρησε στην προτελευταία θέση.

Η μεγάλη ανατροπή της Πορτογαλίας

Οι Ίβηρες κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Ουκρανίας σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η πορτογαλική ομάδα πέτυχε μια μεγάλη ανατροπή, δείχνοντας ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα.

Το τελικό σκορ, 95-90, επιβεβαιώνει την αγωνιστική ανωτερότητα που επέδειξε η Πορτογαλία μετά την ανάπαυλα. Η νίκη αυτή χαρακτηρίζεται ως ένα σημαντικό διπλό, προσφέροντας πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθειά της για πρόκριση.

Οι κορυφαίοι σκόρερ των νικητών

Στους βασικούς συντελεστές της πορτογαλικής επικράτησης αναδείχθηκαν οι Λισμπόα και Μπρίτο, οι οποίοι αποτέλεσαν τα κύρια επιθετικά όπλα της ομάδας τους. Η συμβολή τους ήταν καθοριστική για την ανατροπή και την τελική επικράτηση.

Ο Λισμπόα ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης για τους νικητές, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 26 πόντους. Η ευστοχία του και η ικανότητά του στο σκοράρισμα ήταν καθοριστικές στιγμές για την πορεία του παιχνιδιού.

Από την πλευρά του, ο Μπρίτο συνέβαλε σημαντικά προσθέτοντας άλλους 20 πόντους στο ενεργητικό της Πορτογαλίας. Η συνδυαστική τους δράση στην επίθεση βοήθησε την ομάδα να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η βελτίωση της βαθμολογικής θέσης της Πορτογαλίας

Μετά από αυτή την επιτυχία, η Πορτογαλία βελτίωσε το ρεκόρ της στον όμιλο των προκριματικών. Η ομάδα μετρά πλέον πέντε νίκες και τέσσερις ήττες, διαμορφώνοντας ένα ρεκόρ 5-4.

Αυτό το αποτέλεσμα δίνει στην Πορτογαλία νέες ελπίδες για την περαιτέρω πορεία της στη διοργάνωση. Κάθε νίκη είναι ζωτικής σημασίας σε αυτή τη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027.

Η υποχώρηση της Ελλάδας στον όμιλο

Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ Πορτογαλίας και Ουκρανίας είχε άμεσο αντίκτυπο και στη βαθμολογία του ομίλου όπου συμμετέχει η Ελλάδα. Η Εθνική μας ομάδα υποχώρησε στην προτελευταία θέση, γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα για την πορεία της.

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον με ρεκόρ 4-5, έχοντας δηλαδή τέσσερις νίκες και πέντε ήττες. Η νέα αυτή βαθμολογική θέση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στις επόμενες αναμετρήσεις, καθώς η μάχη για την πρόκριση εντείνεται.

Το πλεονέκτημα έναντι του Μαυροβουνίου

Παρόλο που η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση με ρεκόρ 4-5, το ίδιο ρεκόρ διατηρεί και το Μαυροβούνιο. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κατάταξη, κάτι που καθιστά κρίσιμη την κάθε επόμενη αναμέτρηση.

Ωστόσο, η Εθνική ομάδα της Ελλάδας διατηρεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του Μαυροβουνίου σε περίπτωση ισοβαθμίας. Αυτό το πλεονέκτημα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την τελική κατάταξη στον όμιλο.

Η διατήρηση του πλεονεκτήματος σε περίπτωση ισοβαθμίας προσφέρει στην Ελλάδα ένα μικρό προβάδισμα. Αυτό μπορεί να παίξει ρόλο στην τελική κατάταξη, σε περίπτωση που οι δύο ομάδες ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με τον ίδιο αριθμό νικών και ηττών.

Με πληροφορίες από: Athletiko