Ο ΟΦΗ κατάφερε να μειώσει το σκορ σε 1-2 στον αγώνα του με την Άντερλεχτ, χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Ταξιάρχη Φούντα. Το γκολ σημειώθηκε στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης, δίνοντας νέα πνοή στους Κρητικούς που αγωνίζονται στο Παγκρήτιο Στάδιο. Με αυτό το τέρμα, ο Φούντας αναδείχθηκε σε πρώτο σκόρερ του Ομίλου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τον ΟΦΗ, φτάνοντας τα πέντε γκολ συνολικά.

Η μείωση του σκορ και η αντίδραση του ΟΦΗ

Στις αρχές της επανάληψης, ο ΟΦΗ ευτύχησε να σκοράρει απέναντι στην Άντερλεχτ, μειώνοντας το προβάδισμα των Βέλγων. Το γκολ που έκανε το σκορ 1-2 ήρθε από πέναλτι, στο οποίο ευστόχησε ο Ταξιάρχης Φούντας στο 51ο λεπτό του αγώνα, δίνοντας την ευκαιρία στους Κρητικούς να επανέλθουν.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας βρήκαν ένα γρήγορο γκολ στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης που διεξάγεται στο Παγκρήτιο Στάδιο και κατάφεραν να «μπουν» εκ νέου στο ματς. Η εύστοχη εκτέλεση του Φούντα έδωσε σημαντική ώθηση στην ομάδα, η οποία προσπαθούσε να ανατρέψει το εις βάρος της αποτέλεσμα μετά από ένα δύσκολο πρώτο ημίχρονο.

Η φάση που οδήγησε στην άσπρη βούλα

Η φάση που οδήγησε στην άσπρη βούλα ξεκίνησε μετά από εκτέλεση κόρνερ του Θανάση Ανδρούτσου. Ο Δημήτρης Νικολάου βρέθηκε σε μονομαχία με τον Πετρότ στην περιοχή της Άντερλεχτ, με τον παίκτη των Βέλγων να βρίσκει την μπάλα με το χέρι. Αυτό το περιστατικό προκάλεσε άμεσα τις διαμαρτυρίες των παικτών του ΟΦΗ.

Ο διαιτητής κλήθηκε από τον VAR για να εξετάσει το ενδεχόμενο πέναλτι. Αφού είδε την φάση μέσω on-field review, έδειξε την άσπρη βούλα, επικυρώνοντας την παράβαση. Η απόφαση αυτή έδωσε την ευκαιρία στον ΟΦΗ να μειώσει το σκορ και να ξαναμπεί δυναμικά στην αναμέτρηση.

Το ιστορικό ρεκόρ του Ταξιάρχη Φούντα

Ο Ταξιάρχης Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, δείχνοντας ψυχραιμία παρά το γεγονός ότι είχε χάσει πέναλτι σε προηγούμενο αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Το σουτ του ήταν δυνατό και παρόλο που ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ, Κούζεμανς, βρήκε την μπάλα, δεν κατάφερε να αποσοβήσει το 1-2. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Κρητικούς.

Με αυτό το τέρμα, ο διεθνής μεσοεπιθετικός έφτασε συνολικά τα πέντε γκολ με τα ασπρόμαυρα στο Europa League. Συγκεκριμένα, έχει σημειώσει δύο γκολ στα προκριματικά της διοργάνωσης και τρία στην League Phase. Αυτή η εξαιρετική επίδοση τον καθιστά πλέον τον κορυφαίο σκόρερ του ΟΦΗ σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην ιστορία του συλλόγου.

Η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου

Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα χαρακτηρίστηκε ως κάκιστο για τον ΟΦΗ, με τις πηγές να το περιγράφουν ως ίσως το χειρότερό του από την αρχή της σεζόν. Η Άντερλεχτ είχε καταφέρει να πάρει ένα προβάδισμα δύο τερμάτων, δημιουργώντας σημαντικές δυσκολίες στην κρητική ομάδα και θέτοντας τις βάσεις για ένα δύσκολο βράδυ.

Η ομάδα της Άντερλεχτ εκμεταλλεύτηκε πλήρως τις αδυναμίες του ΟΦΗ στο πρώτο μέρος, διατηρώντας το προβάδισμά της μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Η αντίδραση του ΟΦΗ στο δεύτερο ημίχρονο, με το γκολ του Φούντα, έδειξε μια διαφορετική εικόνα και την πρόθεση της ομάδας να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από την αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko