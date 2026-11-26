Η Εθνική Ελπίδων έμαθε το απόγευμα της Πέμπτης, 26 Νοεμβρίου, τους αντιπάλους της για την τελική φάση του U21 EURO 2027, το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί το καλοκαίρι του ίδιου έτους. Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, προσδιορίστηκαν επίσης οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των αναμετρήσεων, καθώς και τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες. Ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης, αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία αυτής της εξέλιξης, τονίζοντας την προοπτική που ανοίγεται για την ελληνική ομάδα.

Η κλήρωση και η επιστροφή μετά από 25 χρόνια

Ο Γιάννης Ταουσιάνης εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την παρουσία της Ελλάδας στην κλήρωση της τελικής φάσης του U21 EURO. Αυτό το γεγονός είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της χώρας μας σε μια τόσο μεγάλη και αναγνωρισμένη διοργάνωση έπειτα από ένα διάστημα 25 ολόκληρων ετών. Η συμμετοχή αυτή θεωρείται κομβική για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο προπονητής υπογράμμισε ότι, πλέον, με τη γνώση των ομάδων που θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ελπίδων, μπορεί να ξεκινήσει η συστηματική και εντατική προετοιμασία. Ο βασικός στόχος είναι η ομάδα να φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, προκειμένου να είναι πλήρως ανταγωνιστική όταν θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια του Euro το καλοκαίρι του 2027.

Πίστη στη νέα γενιά ποδοσφαιριστών και ευκαιρίες εξέλιξης

Ο Γιάννης Ταουσιάνης αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στην απόλυτη πίστη του στις δυνατότητες της νέας γενιάς ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν την Εθνική Ελπίδων. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο συγκεκριμένο γκρουπ παικτών, τονίζοντας την προοπτική και το ταλέντο που διαθέτουν για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τον προπονητή, η συμμετοχή σε μια τέτοια διοργάνωση, όπου η ομάδα θα κληθεί να αναμετρηθεί απέναντι σε υψηλού επιπέδου αντιπάλους, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για περαιτέρω εξέλιξη. Αυτή η εμπειρία αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στο να «μεγαλώσει» ακόμα περισσότερο το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά, μέσα από την έκθεση των νεαρών αθλητών σε ένα άκρως ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Συγχαρητήρια στην Κ17 και η δέσμευση για την καλύτερη εκπροσώπηση

Στην αρχή των δηλώσεών του, ο Γιάννης Ταουσιάνης θέλησε να απευθύνει τα συγχαρητήριά του προς την Εθνική Κ17 για την αξιόλογη πορεία της. Αναφέρθηκε στην έως τώρα διαδρομή της Εθνικής Κ17 στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στο Κατάρ, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και τα επιτεύγματα που έχει καταγράψει η ομάδα.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων έθεσε τον πήχη ψηλά για την επερχόμενη διοργάνωση του U21 EURO 2027. «Το βέβαιο είναι ότι θα ξεπεράσουμε τα όριά μας, ώστε να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας και το ελληνικό ποδόσφαιρο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη δέσμευση της ομάδας για μια δυναμική και αξιοπρεπή παρουσία στην τελική φάση.

Με πληροφορίες από: Athletiko