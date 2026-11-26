Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε μια αποκαρδιωτική ήττα με σκορ 92-88 στην παράταση από τη Γεωργία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Eurobasket 2027 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Πέρα από το αγωνιστικό αποτέλεσμα, η «γαλανόλευκη» δέχθηκε ένα ακόμα πλήγμα, καθώς έχασε με τραυματισμό τον Ντίνο Μήτογλου, ο οποίος υπέστη θλάση. Μαζί του τραυματίστηκε και ο Νίκος Χουγκάζ, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα, προσθέτοντας προβληματισμό στο στρατόπεδο της Εθνικής ομάδας.

Ο τραυματισμός του Ντίνου Μήτογλου

Ο Ντίνος Μήτογλου τραυματίστηκε λίγο πριν το φινάλε της παράτασης του αγώνα, σε μια φάση που προκάλεσε άμεσα ανησυχία. Ο Έλληνας φόργουορντ έφυγε στον αιφνιδιασμό για την Εθνική Ελλάδας και πραγματοποίησε ένα κάρφωμα στο καλάθι της Γεωργίας. Ωστόσο, η πτώση του στο παρκέ ήταν άτσαλη, με αποτέλεσμα να δείχνει αμέσως να υποφέρει από έντονο πόνο.

Ο αθλητής δεν μπόρεσε να συνεχίσει τον αγώνα και αποχώρησε κουτσαίνοντας από το παρκέ, κατευθυνόμενος απευθείας προς τα αποδυτήρια για τις πρώτες εκτιμήσεις. Οι αρχικές πληροφορίες που δόθηκαν από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) αναφέρουν ότι ο Ντίνος Μήτογλου έχει υποστεί θλάση οπίσθιου δικεφάλου μηριαίου στο αριστερό πόδι. Η κατάσταση της υγείας του αθλητή προκαλεί πλέον αγωνία τόσο στην Εθνική ομάδα ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων, όσο και στον Παναθηναϊκό, την ομάδα στην οποία αγωνίζεται.

Το διάστρεμμα του Νίκου Χουγκάζ και οι εξετάσεις

Εκτός από τον Ντίνο Μήτογλου, τραυματισμό υπέστη και ο Νίκος Χουγκάζ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Εθνικής Ανδρών με τη Γεωργία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ΕΟΚ, ο Νίκος Χουγκάζ έχει υποστεί διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική. Οι δύο αυτοί τραυματισμοί προσθέτουν δυσκολίες στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση της «γαλανόλευκης».

Αμφότεροι οι αθλητές, ο Ντίνος Μήτογλου και ο Νίκος Χουγκάζ, αναμένεται να υποβληθούν σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις εντός των επόμενων ωρών. Οι εξετάσεις αυτές κρίνονται απαραίτητες για τη λεπτομερή διάγνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Στόχος είναι να διαπιστωθεί επακριβώς η έκταση των τραυματισμών και να καθοριστεί το ακριβές διάστημα που θα χρειαστεί ο κάθε αθλητής για την πλήρη αποκατάσταση και την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.

Οι επιπτώσεις της ήττας και των τραυματισμών

Η ήττα της Εθνικής Ελλάδας με 92-88 στην παράταση από τη Γεωργία χαρακτηρίστηκε ως «σοκ» και έφερε την ομάδα στο χείλος του αποκλεισμού από τα προκριματικά του Eurobasket 2027. Παράλληλα, οι πιθανότητες για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 όλο και μειώνονται, με την «γαλανόλευκη» να χρειάζεται πλέον ένα «απόλυτο θαύμα» για να εξασφαλίσει την παρουσία της στις τελικές φάσεις των διοργανώσεων.

Η απώλεια του Ντίνου Μήτογλου, ενός εκ των σημαντικότερων παικτών της ομάδας, στοίχισε καθοριστικά στη συνέχεια της αναμέτρησης και επιβάρυνε την αγωνιστική εικόνα της Εθνικής μπάσκετ. Τα κακά νέα για την Εθνική Ελλάδας δεν περιορίζονται μονάχα στο αγωνιστικό αποτέλεσμα και τον τρόπο με τον οποίο θα βρεθεί η «επίσημη αγαπημένη» στα παρκέ των μεγάλων διοργανώσεων, αλλά και στην απώλεια βασικών στελεχών λόγω των τραυματισμών που σημειώθηκαν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko