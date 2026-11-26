Ο Κώστας Καραπαπάς, αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, απηύθυνε μήνυμα συσπείρωσης προς τον κόσμο και την ομάδα, λίγο μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης των «ερυθρόλευκων» με τη Μίλαν. Η δήλωσή του δημοσιεύτηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με τον κ. Καραπαπά να εστιάζει στην εικόνα των φιλάθλων και την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στις εξέδρες του γηπέδου.

Η ανάρτηση του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός έρχεται σε συνέχεια της ήττας της πειραϊκής ομάδας από τους «ροσονέρι» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μέσω των social media, ο Κώστας Καραπαπάς επιχείρησε να τονώσει το ηθικό και να στείλει ένα μήνυμα ενότητας ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μίλαν στο Φάληρο

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχθηκαν τη Μίλαν στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» στο Φάληρο, σε έναν κρίσιμο αγώνα για την ευρωπαϊκή τους πορεία. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα στην έδρα του.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Ολυμπιακός κατάφερε να προηγηθεί με σκορ 2-0 έναντι της ιταλικής ομάδας, δημιουργώντας προσδοκίες για μια σημαντική νίκη. Ωστόσο, η Μίλαν αντέδρασε δυναμικά και πέτυχε τέσσερα γκολ, ανατρέποντας πλήρως την εικόνα του αγώνα. Οι «ροσονέρι» πήραν τελικά τη νίκη, αφήνοντας τους Πειραιώτες με την ήττα.

Το μήνυμα του Κώστα Καραπαπά μέσω Instagram

Μετά το τέλος της αναμέτρησης και την ήττα της ομάδας του, ο Κώστας Καραπαπάς προέβη σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός επέλεξε αυτό τον τρόπο επικοινωνίας για να απευθυνθεί στους φιλάθλους και να μεταφέρει το δικό του μήνυμα.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Καραπαπάς στάθηκε ιδιαίτερα στην εικόνα των εξέδρων του «Γ. Καραϊσκάκης», αναδεικνύοντας την παρουσία και τη στήριξη των φιλάθλων. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε φωτογραφίες που απεικόνιζαν τα εντυπωσιακά κορεό που είχαν δημιουργήσει οι οπαδοί, τονίζοντας τη δυναμική τους παρουσία.

Μέσα από αυτές τις εικόνες, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός θέλησε να υπογραμμίσει την ανάγκη για συσπείρωση και ενότητα, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Το μήνυμά του είχε ως στόχο να διατηρήσει το ηθικό υψηλό και να ενθαρρύνει την ομάδα και τον κόσμο ενόψει των μελλοντικών προκλήσεων.

«Μια μάχη χάθηκε μόνο, ο πόλεμος είναι μπροστά μας»

Το κεντρικό μήνυμα της ανάρτησης του Κώστα Καραπαπά συνοδεύτηκε από μια φράση που αποτυπώνει την προοπτική και την αποφασιστικότητα. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός χρησιμοποίησε συγκεκριμένα λόγια για να εκφράσει την πεποίθησή του για τη συνέχεια του αγώνα.

Η φράση που επέλεξε ο κ. Καραπαπάς να συνοδεύσει τις φωτογραφίες από τα κορεό των φιλάθλων ήταν: «Μια ΜΑΧΗ χάθηκε μόνο, ο πόλεμος είναι μπροστά μας και θα κρατήσει καιρό!». Αυτή η δήλωση αποτελεί ένα κάλεσμα για αντοχή και μακροπρόθεσμη δέσμευση, παρά την πρόσφατη ήττα.

Με αυτή την τοποθέτηση, ο Κώστας Καραπαπάς υπογράμμισε ότι η απώλεια σε μια συγκεκριμένη αναμέτρηση δεν σημαίνει το τέλος της προσπάθειας. Αντιθέτως, τόνισε ότι ο δρόμος είναι μακρύς και απαιτεί συνεχή αγώνα και αφοσίωση από όλους τους εμπλεκόμενους.

Οι επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις των Πειραιωτών

Μετά την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αναμέτρησης, οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στις εγχώριες διοργανώσεις. Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού περιλαμβάνει άμεσα την επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για το πρωτάθλημα, όπου η ομάδα καλείται να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, την προσεχή Κυριακή, ο Ολυμπιακός θα δώσει μια εκτός έδρας αναμέτρηση. Οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν για να αντιμετωπίσουν τον Άρη, σε έναν αγώνα που έχει σημασία για τη συνέχεια της πορείας τους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η ομάδα θα επιδιώξει να ανακάμψει από την ευρωπαϊκή ήττα και να διεκδικήσει τη νίκη.

Με πληροφορίες από: Athletiko