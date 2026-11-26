Οπαδοί της Μαρσέιγ και της Λέφσκι Σόφιας συνεπλάκησαν στις κερκίδες του Βελοντρόμ, με αποτέλεσμα να στιγματιστεί η αναμέτρηση των δύο ομάδων για τη League Phase του Europa League. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στην έδρα της γαλλικής ομάδας, ολοκληρώθηκε με νίκη της Μαρσέιγ με σκορ 1-0. Τα σοβαρά επεισόδια περιλάμβαναν ρίψεις φωτοβολίδων μεταξύ των δύο πλευρών και οδήγησαν στην επέμβαση των αστυνομικών αρχών.

Συγκρούσεις και ναζιστικοί χαιρετισμοί στις κερκίδες

Οι ταραχές εκτυλίχθηκαν στις κερκίδες του Βελοντρόμ, όπου υποστηρικτές της Μαρσέιγ και της Λέφσκι Σόφιας ήρθαν σε σύγκρουση. Η ένταση κορυφώθηκε με τη ρίψη φωτοβολίδων, οι οποίες ανταλλάχθηκαν μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο και τεταμένο κλίμα εντός του γηπέδου. Τα επεισόδια αυτά έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, διαταράσσοντας την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Επιπλέον, σε πλάνα που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται υποστηρικτές της βουλγαρικής ομάδας να προβαίνουν σε ναζιστικούς χαιρετισμούς. Αυτό το γεγονός προσέδωσε μια ιδιαίτερα αρνητική διάσταση στα επεισόδια, προκαλώντας περαιτέρω αντιδράσεις και καταδίκες. Οι εικόνες αυτές καταγράφηκαν εν μέσω των συγκρούσεων, αναδεικνύοντας την ακραία συμπεριφορά ορισμένων οπαδών.

Η επέμβαση της αστυνομίας και η χρήση χημικών

Λόγω της κλιμακούμενης κατάστασης και των βίαιων συγκρούσεων μεταξύ των οπαδών, η αστυνομία κλήθηκε να επέμβει άμεσα. Οι αρχές προχώρησαν σε χρήση χημικών μέσων προκειμένου να διαλύσουν τα πλήθη και να επαναφέρουν την τάξη στις κερκίδες του Βελοντρόμ. Η επέμβαση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια των παρευρισκομένων και την αποτροπή περαιτέρω επεισοδίων.

Οι μονάδες ασφαλείας εργάστηκαν για να περιορίσουν την έκταση των ταραχών, οι οποίες είχαν ξεκινήσει με τις αψιμαχίες και τις ρίψεις φωτοβολίδων. Παρά την παρέμβαση, η ατμόσφαιρα παρέμεινε τεταμένη για ένα διάστημα, καθώς οι προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση της ηρεμίας συνεχίζονταν. Η παρουσία της αστυνομίας ήταν καθοριστική για τον έλεγχο της κατάστασης.

Η επίσημη καταδίκη από τη διοίκηση της μαρσέιγ

Μετά το πέρας των θλιβερών γεγονότων, η διοίκηση της Μαρσέιγ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με την οποία καταδίκασε απερίφραστα όσα συνέβησαν εντός του γηπέδου. Στην ανακοίνωσή της, η γαλλική ομάδα υπογράμμισε τη σημασία της άμεσης αντίδρασης των μονάδων ασφαλείας του συλλόγου, οι οποίες κινητοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τις ταραχές.

Σύμφωνα με την επίσημη θέση της Μαρσέιγ, η γρήγορη και αποτελεσματική επέμβαση των αρμόδιων μονάδων συνέβαλε στην αποκατάσταση της τάξης στις κερκίδες. Παρά την ένταση και τις συγκρούσεις, η διοίκηση τόνισε ότι η διεξαγωγή της αναμέτρησης δεν επηρεάστηκε ουσιαστικά από τις ταραχές, επιτρέποντας στον αγώνα να ολοκληρωθεί κανονικά.

Ο αγώνας για τη league phase του europa league

Η αναμέτρηση μεταξύ Μαρσέιγ και Λέφσκι Σόφιας διεξήχθη στο πλαίσιο της League Phase του Europa League, μιας σημαντικής ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Ο αγώνας αυτός αποτελούσε μέρος των υποχρεώσεων των δύο ομάδων στη φάση των ομίλων, όπου κάθε ομάδα προσπαθεί να συγκεντρώσει βαθμούς για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Το τελικό σκορ της αναμέτρησης βρήκε νικήτρια τη Μαρσέιγ με 1-0, ένα αποτέλεσμα που της απέφερε τρεις πολύτιμους βαθμούς στη διοργάνωση. Ωστόσο, η αθλητική πτυχή του παιχνιδιού επισκιάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τα εκτεταμένα επεισόδια και τις συγκρούσεις που έλαβαν χώρα μεταξύ των οπαδών στις κερκίδες του ιστορικού Βελοντρόμ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta