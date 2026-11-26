Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε μια επώδυνη ήττα με σκορ 92-88 από τη Γεωργία, έπειτα από παράταση, στο T-Center. Ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Β΄ προκριματικού γύρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με το τελικό σκορ της κανονικής διάρκειας να είναι 75-75. Το αποτέλεσμα αυτό καθιστά πλέον ιδιαίτερα δύσκολο το έργο της «γαλανόλευκης» για την πρόκριση στην επόμενη φάση, καθώς απαιτούνται τρεις νίκες στα εναπομείναντα παιχνίδια και παράλληλα συνδυασμός ευνοϊκών αποτελεσμάτων από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις.

Δυναμικό ξεκίνημα και ανατροπή της Γεωργίας

Η ελληνική ομάδα μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της. Οι Μήτογλου και Ντόρσεϊ προσέφεραν λύσεις στην επίθεση, ενώ ο Καλαϊτζάκης ανέβασε τη διαφορά στο 21-13 στο 8ο λεπτό του αγώνα. Στο φινάλε της πρώτης περιόδου, ο Χουγκάζ ανέλαβε δράση, σημειώνοντας επτά διαδοχικούς πόντους, διαμορφώνοντας το σκορ σε 27-20 υπέρ της Ελλάδας.

Ωστόσο, η Γεωργία αντέδρασε άμεσα. Με τον Οτσικίντζε να οδηγεί την επίθεση, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να περάσουν μπροστά στο σκορ με 29-30 στο 12ο λεπτό. Παρά τις προσπάθειες των Χουγκάζ και Μήτογλου να κρατήσουν την Ελλάδα κοντά, η Γεωργία έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενη με τρεις πόντους, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 38-41.

Διακυμάνσεις στο δεύτερο ημίχρονο και η αγωνία της παράτασης

Με την επιστροφή των ομάδων στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο, ο Παπανικολάου και ο Ντόρσεϊ έδωσαν ξανά το προβάδισμα στην Ελλάδα, φέρνοντας το σκορ στο 44-43 στο 22ο λεπτό. Ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας, μαζί με τον Καλαϊτζάκη, διαμόρφωσαν το 59-57 στο 29ο λεπτό, διατηρώντας την Ελλάδα σε θέση οδηγού.

Παρόλα αυτά, ο Ριντ της Γεωργίας έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, με το σκορ να γίνεται 59-61. Στην τελευταία περίοδο της κανονικής διάρκειας, ο Μήτογλου ισοφάρισε σε 65-65 στο 35ο λεπτό, ενώ ο Τολιόπουλος έφερε το παιχνίδι στα ίσα με 68-68 στο 37ο λεπτό. Ο Ντόρσεϊ, ευστοχώντας σε δύο από τις τρεις βολές στην εκπνοή, έστειλε το ματς στην παράταση, με το σκορ να παραμένει 75-75.

Η κρίσιμη παράταση και το φινάλε

Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Μήτογλου έδωσε το έναυσμα για την Ελλάδα με ένα κλέψιμο και ένα κάρφωμα, ανεβάζοντας το σκορ στο 77-75, πριν αποχωρήσει τραυματίας από τον αγώνα. Οι Τολιόπουλος και Λούντζης οδήγησαν την ελληνική ομάδα σε ένα προβάδισμα επτά πόντων, φέρνοντας το σκορ στο 86-79. Ο Τολιόπουλος ανέβασε μάλιστα το σκορ στο 88-81, δίνοντας μια σημαντική διαφορά στην Ελλάδα.

Ωστόσο, η Γεωργία κατάφερε να επιστρέψει. Ο Κορσάντια μείωσε τη διαφορά σε 88-86 στα 28 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της παράτασης. Το αντιαθλητικό φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Σενγκέλια στα 15 δευτερόλεπτα έδωσε την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να ισοφαρίσουν σε 88-88. Με τις βολές των Ριντ και Σενγκέλια, η Γεωργία έφτασε στο τελικό σκορ 88-92, παίρνοντας τη νίκη.

Οι πρωταγωνιστές του αγώνα και η επόμενη πρόκληση

Κορυφαίοι σκόρερ για την Ελλάδα αναδείχθηκαν ο Μήτογλου με 19 πόντους, ο Ντόρσεϊ με 17 πόντους (με 3 τρίποντα) και ο Τολιόπουλος με 15 πόντους (με 1 τρίποντο). Για τη Γεωργία, ο Ριντ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 30 πόντους, ενώ ο Σενγκέλια πρόσθεσε 25 πόντους και ο Σανάτζε 13 πόντους (με 1 τρίποντο).

Την ελληνική ομάδα κοουτσάρισε ο Βασίλης Σπανούλης, ενώ την Γεωργία ο Αλεξάνταρ Τζίκιτς. Οι διαιτητές της αναμέτρησης ήταν οι Ζουράποβιτς από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, Σάλινς από τη Λετονία και Μπαρκάουσκας από τη Λιθουανία. Ο επόμενος αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας είναι η Ισπανία, σε εκτός έδρας αναμέτρηση, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 19:00.

Αναλυτικά τα στατιστικά των ομάδων

Για την Εθνική Ελλάδας, υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, αγωνίστηκαν και σκόραραν οι εξής παίκτες: Ντόρσεϊ 17 (3), Λούντζης 5 (1), Τολιόπουλος 15 (1), Χουγκάζ 11 (1), Καλαϊτζάκης 7, Παπανικολάου 8 (2), Νετζήπογλου, Αντετοκούνμπο Κ. 4, Αντετοκούνμπο Θ., Μήτογλου 19, Νικολαϊδης 2.

Από την πλευρά της Γεωργίας, με προπονητή τον Αλεξάνταρ Τζίκιτς, οι πόντοι κατανεμήθηκαν ως εξής: Μερκβιλάτζε 5 (1), Ριντ 30, Αντρονικασβίλι 4, Τζιντζαράτζε, Σανάτζε 13 (1), Τουρτζιλάτζε, Κορσάντια 8 (1), Σενγκέλια 25, Οτσχικίτζε 7 (1).

Με πληροφορίες από: Topontiki