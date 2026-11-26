Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από τη Μίλαν με σκορ 2-4 στην εντός έδρας αναμέτρηση που διεξήχθη στο Φάληρο, για τη League Phase του Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων, ωστόσο οι «ροσονέρι» κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ και να φύγουν με το «διπλό» από το «Γ. Καραϊσκάκης». Η αήττητη πορεία του Ολυμπιακού στην εν λόγω φάση της διοργάνωσης έλαβε έτσι τέλος.

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα των «ερυθρόλευκων»

Οι Πειραιώτες υπό την καθοδήγηση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση και κατάφεραν να προηγηθούν στο 31ο λεπτό. Μετά από κόρνερ του Σα, ο Πιρόλα έπιασε μια δυνατή κεφαλιά. Η μπάλα βρήκε αρχικά το οριζόντιο δοκάρι, στη συνέχεια τον τερματοφύλακα Μενιάν και κατέληξε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0 για τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν την εξαιρετική τους εμφάνιση και διπλασίασαν το προβάδισμά τους στο 49ο λεπτό του αγώνα. Ο Σα σταμάτησε μια προσπάθεια ανάπτυξης των Ιταλών, με τον Γκονζάλες να δίνει την μπάλα στον Φρόιλερ. Ο Ελβετός μέσος έβγαλε μια φοβερή κάθετη πάσα στον Ζότα Σίλβα και ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός με ψύχραιμο πλασέ εκτέλεσε τον Μενιάν για το 2-0. Για περίπου 50 λεπτά, ο Ολυμπιακός έδειχνε να προελαύνει προς ένα ακόμα «τρίποντο» στο Europa League.

Η αντεπίθεση της Μίλαν και η ανατροπή

Παρά το εις βάρος τους σκορ, οι Μιλανέζοι έβγαλαν άμεσα αντίδραση και κατάφεραν να ανατρέψουν πλήρως την κατάσταση μέσα σε ένα διάστημα 15 λεπτών. Πρωταγωνιστής σε αυτή την ανατροπή αναδείχθηκε ο Χάτσινσον, ο οποίος αρχικά μείωσε το σκορ στο 56ο λεπτό. Ο Άγγλος μπακ σημείωσε ένα υπέροχο σουτ εκτός περιοχής, κάνοντας το 2-1.

Η πίεση της Μίλαν συνεχίστηκε και στο 63ο λεπτό επήλθε η ισοφάριση. Ο Χάτσινσον σέντραρε προς τον Σισέ, ο οποίος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα, στο 2-2. Οι «ροσονέρι» μέσα σε λίγα λεπτά είχαν καταφέρει να αλλάξουν εντελώς τη ροή της αναμέτρησης.

Ο καθοριστικός ρόλος του Χάτσινσον

Ο Χάτσινσον, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από τη Νότιγχαμ, δεν περιορίστηκε μόνο στο γκολ της μείωσης, αλλά έδωσε και δύο καθοριστικές ασίστ. Στο 71ο λεπτό, ο Άγγλος οπισθοφύλακας έβγαλε ξανά την μπαλιά, με τον Κρίστιαν Πούλισικ να πιάνει ένα άψογο βολέ μέσα από την περιοχή. Ο Πούλισικ νίκησε τον τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, διαμορφώνοντας το 3-2 υπέρ της Μίλαν και ολοκληρώνοντας την ανατροπή του σκορ.

Η εμφάνιση του Χάτσινσον ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα, καθώς οι ενέργειές του συνέβαλαν στην επίτευξη τριών τερμάτων για την ομάδα του. Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν πλέον πίσω στο σκορ, χάνοντας το αρχικό τους πλεονέκτημα.

Το τελικό «χτύπημα» και η απώλεια του αήττητου

Στην τελευταία φάση του αγώνα, στο 90ό λεπτό των καθυστερήσεων και συγκεκριμένα στο 90+5', η Μίλαν έδωσε το τελικό χτύπημα. Μετά από ένα κόρνερ του Ολυμπιακού, οι «ροσονέρι» έφυγαν στην αντεπίθεση. Ο Χάτσινσον κουβάλησε την μπάλα, ο Πούλισικ έστρωσε στον Μορέιρα, ο οποίος με εύστοχο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό σκορ 2-4.

Αυτή η απρόσμενη νίκη για τη Μίλαν, όπως είχε εξελιχθεί η αναμέτρηση, έβαλε τέλος στην αήττητη πορεία του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League. Η ήττα στο «Γ. Καραϊσκάκης» ήταν ένα «έγκλημα και τιμωρία» για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι δεν κατάφεραν να διαχειριστούν το προβάδισμά τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko