Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε μια αποκαρδιωτική ήττα από τη Γεωργία στο T-Center, σε ένα παιχνίδι που φαινόταν να είναι κυριολεκτικά δικό της, προκαλώντας έντονη απογοήτευση στις τάξεις της ομάδας. Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Βασίλης Σπανούλης, εμφανίστηκε λακωνικός και εμφανώς πικραμένος μετά τη λήξη του αγώνα, μιλώντας στη flash interview της δημόσιας τηλεόρασης. Ο Σπανούλης εξέφρασε την αδυναμία του να αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε η αναμέτρηση, τονίζοντας ωστόσο ότι η ομάδα έκανε ό,τι μπορούσε με τους διαθέσιμους παίκτες.

Η εξέλιξη της αποκαρδιωτικής ήττας

Η αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γεωργία στο T-Center εξελίχθηκε σε ένα δράμα με δυσάρεστο τέλος για την «γαλανόλευκη». Η ελληνική ομάδα, σε ένα παιχνίδι που ήταν κυριολεκτικά δικό της, βρέθηκε να προηγείται με επτά πόντους στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα. Αυτή η διαφορά έδινε την αίσθηση ότι η νίκη ήταν εξασφαλισμένη, όμως η συνέχεια διέψευσε τις προσδοκίες.

Η Γεωργία κατάφερε να πραγματοποιήσει ένα σερί 10-0, ανατρέποντας πλήρως το σκηνικό και φτάνοντας στην επικράτηση. Οι περισσότεροι από τους κρίσιμους πόντους των φιλοξενουμένων σημειώθηκαν από τη γραμμή των βολών, έπειτα από μια σειρά κακών λαθών που υπέπεσαν οι παίκτες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στην άμυνα, οδηγώντας στην «αυτοκτονία» της ελληνικής ομάδας.

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Βασίλης Σπανούλης εμφανίστηκε στη flash interview της δημόσιας τηλεόρασης, έντονα απογοητευμένος και δίχως να μπορεί να αντιληφθεί πλήρως τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του ηττήθηκε. Ο ομοσπονδιακός προπονητής τόνισε πως «έτσι είναι ο αθλητισμός», αναγνωρίζοντας τη σκληρή πλευρά του παιχνιδιού.

Στις δηλώσεις του, ο Σπανούλης ανέφερε συγκεκριμένα: «Χάσαμε πολλά λέι-απ, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Κάναμε πολλά λάθη στην άμυνα. Δε θέλω να μιλάω για τραυματισμούς. Αυτούς είχαμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε». Η δήλωση αυτή υπογράμμισε την προσπάθεια της ομάδας με τα διαθέσιμα μέσα.

Η πικρία για τον τρόπο της ήττας

Ο ομοσπονδιακός προπονητής δεν έκρυψε την πικρία του για το αποτέλεσμα και τον τρόπο που αυτό ήρθε. «Υπάρχει πικρία για τον τρόπο με τον οποίο χάσαμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η ομάδα «χάσαμε το μυαλό μας και στην άμυνα». Παρά την απογοήτευση, ο Σπανούλης αναγνώρισε την προσπάθεια των παικτών του.

«Παλέψαν τα παιδιά, προσπαθήσαμε, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε», είπε. Επανέλαβε την άρνησή του να σταθεί στους τραυματισμούς, δηλώνοντας: «Ήρθαμε εδώ με αυτά τα παιδιά, αυτούς είχαμε, παλέψαμε όλοι μαζί και δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Το βλέμμα στο μέλλον και η ανάγκη για νίκες

Παρά την ήττα και την πικρία, ο Βασίλης Σπανούλης έστρεψε το βλέμμα του στο μέλλον, τονίζοντας την ανάγκη για ανάκαμψη. «Δεν τα καταφέραμε, τι να κάνουμε; Κοιτάμε μπροστά και συνεχίζουμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «αυτό είναι μέρος του αθλητισμού».

Ο προπονητής υπογράμμισε τη σημασία των επερχόμενων αγώνων για την ψυχολογία της ομάδας. «Εννοείται θέλουμε κάποιες νίκες, υπάρχει μια πικρία, θα δούμε τι θα κάνουμε», ανέφερε. «Σίγουρα χρειαζόμαστε κάποιες νίκες για να πάρουμε τα πάνω μας. Δεν μένουμε πίσω, προχωράμε και συνεχίζουμε», κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα συνέχειας και επιμονής.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta