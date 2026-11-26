Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ γνώρισε μια καταστροφική ήττα από τη Γεωργία με σκορ 88-92, στην παράταση, στον αγώνα που διεξήχθη στο Telekom Center Athens. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη, προηγήθηκε με επτά πόντους στην παράταση, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα, δεχόμενο ένα σερί 0-11. Αυτό το αποτέλεσμα καθιστά την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027 εξαιρετικά δύσκολη.

Η δραματική εξέλιξη στην παράταση και η κατάρρευση

Η ελληνική ομάδα βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 86-79 στο 43ο λεπτό και με 88-81 στο 44ο λεπτό της παράτασης. Ωστόσο, ακολούθησε μια πλήρης κατάρρευση, με τη Γεωργία να εκμεταλλεύεται τα λάθη και να απαντά με ένα σερί 0-11, ανατρέποντας το εις βάρος της σκορ και παίρνοντας τη νίκη.

Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, ένα αντιαθλητικό φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Σενγκέλια χαρακτηρίστηκε ως καθοριστικό για την έκβαση του αγώνα, καταδικάζοντας ουσιαστικά τη γαλανόλευκη σε ήττα.

Το πρώτο ημίχρονο και οι εναλλαγές στο σκορ

Η Εθνική ξεκίνησε τον αγώνα με τους Λούντζη, Παπανικολάου, Κώστα Αντετοκούνμπο, Μήτογλου και Ντόρσεϊ. Ο Μήτογλου άνοιξε το σκορ και ο Ντόρσεϊ συνέχισε για το 8-4 στο 2’40’’. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ανέβασε το σκορ στο 13-9 στο 4’17’’, παρά το γεγονός ότι η ομάδα μετρούσε 1/6 ελεύθερες βολές. Ο Παπανικολάου έδωσε το 17-12 στο 6’45’’, ενώ συνεχόμενοι πόντοι από τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη διαμόρφωσαν το 21-13 στο 8’30’’.

Η Γεωργία, ασκώντας πίεση στην άμυνα, μείωσε προσωρινά σε 21-18 στο 9’20’’. Ο Νίκος Χουγκάζ πήρε πρωτοβουλίες και με επτά συνεχόμενους πόντους διαμόρφωσε το 27-20, με το οποίο έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Γεωργία παρέμεινε μαχητική και πήρε το προβάδισμα με τον Οχικίντζε για το 29-30 στο 12’20’’. Ο Χουγκάζ απάντησε φέρνοντας το σκορ στο 34-30 στο 13’20’’, αλλά χρεώθηκε με το τρίτο του φάουλ. Ο Ριντ ισοφάρισε σε 34-34 στο 15’, ενώ οι Κορσάντια και Αντρονικασβίλι έδωσαν προβάδισμα στη Γεωργία με 36-41 στο 17’10’’. Το ημίχρονο έκλεισε 38-41, με τον Μήτογλου να σκοράρει τους τελευταίους πόντους.

Η κρίσιμη συνέχεια και οι βαθμολογικές επιπτώσεις

Μετά την ήττα αυτή, η Εθνική Ελλάδας χρειάζεται πλέον ένα θαύμα για να προκριθεί στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027. Η επόμενη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 29 Νοεμβρίου απέναντι στην Ισπανία, στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα. Σε περίπτωση ήττας, η γαλανόλευκη θα αποκλειστεί οριστικά από τη διοργάνωση.

Στη βαθμολογία, η Ισπανία, η οποία πέρασε από το Μαυροβούνιο, ανέβηκε στις έξι νίκες, όσες έχει και η Γεωργία. Η Εθνική Ελλάδας παρέμεινε στις τέσσερις νίκες, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της προκριματικής φάσης. Οι εναπομείναντες αγώνες της Ελλάδας είναι εκτός έδρας με την Ισπανία, εντός έδρας με την Ουκρανία και εκτός έδρας με τη Γεωργία.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Από την πλευρά της Γεωργίας, οι Μαρκίς Ριντ και Τόκο Σενγκέλια αναδείχθηκαν σε κορυφαίους παίκτες, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επίτευξη αυτού του τεράστιου αποτελέσματος. Η σπουδαία προσπάθεια των Γεωργιανών, με την υποστήριξη του κοινού τους, τους καθιστά πλέον φαβορί για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Για την Εθνική Ελλάδας, παίκτες όπως ο Μήτογλου, ο Ντόρσεϊ, ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο Παπανικολάου, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και ο Νίκος Χουγκάζ είχαν σημαντική παρουσία στο σκοράρισμα και την εξέλιξη του αγώνα, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο.

Με πληροφορίες από: Newsit