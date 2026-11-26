Η Εθνική Ελλάδας U21 κληρώθηκε στον 3ο όμιλο του EURO U21 2027, σηματοδοτώντας την επιστροφή της ελληνικής ομάδας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 25 χρόνια απουσίας. Οι αντίπαλοι της «γαλανόλευκης» θα είναι η Πορτογαλία, η Κροατία και η Τσεχία σε μια διοργάνωση που θα διεξαχθεί από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2027, με οικοδέσποινες χώρες τη Σερβία και την Αλβανία.

Ο δρόμος της εθνικής ελπίδων στον 3ο όμιλο

Η ελληνική ομάδα θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της την 1η αγωνιστική, στις 17 Ιουνίου, αντιμετωπίζοντας την Κροατία. Στη συνέχεια, στις 20 Ιουνίου, θα αναμετρηθεί με την Τσεχία. Οι αγώνες του 3ου ομίλου για την Εθνική Ελλάδας θα ολοκληρωθούν στις 23 Ιουνίου, με αντίπαλο την Πορτογαλία.

Οι αναμετρήσεις της «γαλανόλευκης» στον 3ο όμιλο έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν σε δύο διαφορετικά γήπεδα. Συγκεκριμένα, η ελληνική ομάδα θα αγωνιστεί στο «Bačka Stadium» της Μπάτσκα Τόπολα και στο «Loznica Stadium» της Λόζνιτσα, πόλεις που βρίσκονται στις διοργανώτριες χώρες.

Η δομή και οι διοργανώτριες χώρες του EURO U21 2027

Συνολικά 16 εθνικές ομάδες θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο EURO U21 του 2027. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί από την Αλβανία και τη Σερβία, οι οποίες είχαν εξασφαλισμένη θέση στην τελική φάση ως διοργανώτριες και θα συμμετάσχουν στους δύο πρώτους ομίλους.

Η πρώτη φάση του πρωταθλήματος περιλαμβάνει τέσσερα γκρουπ των τεσσάρων ομάδων. Από κάθε όμιλο, οι δύο πρώτες ομάδες θα εξασφαλίσουν το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Από εκεί και πέρα, η συνέχεια θα δοθεί με νοκ άουτ αναμετρήσεις, μέχρι να αναδειχθεί ο πρωταθλητής Ευρώπης στον τελικό που θα διεξαχθεί στις 3 Ιουλίου στα Τίρανα.

Το πρόγραμμα της νοκ άουτ φάσης έχει ήδη διαμορφωθεί, με τις διασταυρώσεις να καθορίζονται από την τελική κατάταξη των ομάδων στους τέσσερις ομίλους. Η Αλβανία και η Σερβία θα μοιραστούν τη φιλοξενία των 31 αγώνων της διοργάνωσης, με 8 γήπεδα να βρίσκονται στο επίκεντρο της ποδοσφαιρικής δράσης.

Η κλήρωση στο Βελιγράδι

Η κλήρωση που καθόρισε τη σύνθεση των ομίλων της τελικής φάσης του EURO U21 2027 διεξήχθη το βράδυ της Πέμπτης, 26 Νοεμβρίου, στην πόλη του Βελιγραδίου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, διαμορφώθηκαν οι τέσσερις όμιλοι της διοργάνωσης.

Επιστροφή σε τελική φάση μετά από 25 χρόνια

Το EURO U21 του 2027 σηματοδοτεί την επανεμφάνιση της ελληνικής ομάδας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από ένα διάστημα απουσίας που διήρκεσε 25 χρόνια. Η προηγούμενη συμμετοχή της Εθνικής Ελπίδων είχε καταγραφεί το 2002, όταν η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Ελβετία.

Σε εκείνη τη διοργάνωση του 2002, η Ελλάδα είχε βρεθεί στον ίδιο όμιλο με τη Γαλλία, την Τσεχία και το Βέλγιο. Παρόλα αυτά, η ελληνική ομάδα δεν είχε καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Στο ρόστερ εκείνης της ομάδας υπήρχαν ποδοσφαιριστές που αργότερα έκαναν σημαντική καριέρα με την Εθνική Ανδρών, όπως ο Κώστας Κατσουράνης, ο Σωτήρης Κυργιάκος και ο Χρήστος Πατσατζόγλου.

Με πληροφορίες από: Topontiki