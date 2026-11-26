Ολοκληρώθηκαν οι 10 από τις 18 αναμετρήσεις που ήταν προγραμματισμένες για την τέταρτη αγωνιστική του Conference League, προσφέροντας πλούσιο θέαμα και σημαντικά αποτελέσματα. Η Μπράιτον ξεχώρισε με μια εμφατική νίκη, ενώ η Μονακό πανηγύρισε ένα δύσκολο διπλό. Αντίθετα, η Πάφος δεν κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας την ήττα.

Εμφατική νίκη για την Μπράιτον με πρωταγωνιστή τον Κωστούλα

Η Μπράιτον σημείωσε μια σημαντική νίκη, επικρατώντας με 4-0 της Κραϊόβα σε μια αναμέτρηση όπου ο Μπάμπης Κωστούλας είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, σκοράροντας ένα από τα τέρματα της ομάδας του. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο τέταρτο λεπτό, με τον Οσμάν να βρίσκει δίχτυα εξ επαφής. Λίγο αργότερα, ο Ντε Κάιπερ διπλασίασε τα τέρματα της Μπράιτον, δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του.

Η Κραϊόβα προσπάθησε να αντιδράσει και να επιστρέψει στην αναμέτρηση, όμως δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς την εστία του Στιλ. Τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα για τους φιλοξενούμενους όταν ο Σκρέτσιου αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στο 39ο λεπτό, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Έλληνας φορ, Μπάμπης Κωστούλας, και ο Οσμάν σημείωσαν από ένα ακόμα γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Κραϊόβα ηττήθηκε για πρώτη φορά φέτος στη διοργάνωση, ενώ η Μπράιτον ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 0 ήττες, συγκεντρώνοντας συνολικά 10 βαθμούς.

Διπλό θρίλερ για την Μονακό στη Σκωτία

Σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίστηκε ως «ροντέο», η Μονακό κατάφερε να επικρατήσει εκτός έδρας της Χαρτς με σκορ 3-2. Οι Σκωτσέζοι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 17ο λεπτό, όταν ο Αλτένα βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με ένα εξαιρετικό δεξί σουτ έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας της Μονακό. Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε οκτώ λεπτά αργότερα, με τον Μπαλογκάν να ισοφαρίζει από την άσπρη βούλα, εκτελώντας εύστοχα ένα πέναλτι.

Η ομάδα του Φελίπε Λουίς ολοκλήρωσε την ανατροπή με γκολ του Ντιόπ, όμως οι Σκωτσέζοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη, με τον Κεργιότα να ισοφαρίσει ξανά για τη Χαρτς. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετά μοιρασμένο, με αμφότερες τις δύο ομάδες να δημιουργούν ευκαιρίες. Τελικά, οι Γάλλοι βρήκαν το νικητήριο γκολ στο 93ο λεπτό, χάρη σε τέρμα του Αμερικανού φορ. Με αυτή τη νίκη, η Μονακό ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με 4 νίκες σε 4 αγώνες, ενώ η Χαρτς παρέμεινε στην 33η θέση με μόλις έναν βαθμό.

Ήττα για την Πάφο στην αναζήτηση της πρώτης νίκης

Η Πάφος δεν κατάφερε να βρει την πρώτη της νίκη φέτος στη διοργάνωση, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 από τη Μίντιλαντ. Οι Κύπριοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 43ο λεπτό, όταν ο Ράγιοβιτς έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Η ομάδα από τη Δανία έδειξε ανωτερότητα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο μέρος.

Στο 82ο λεπτό, η Μίντιλαντ κατάφερε να βρει ένα δεύτερο τέρμα με τον Γκογκόρζα, «κλειδώνοντας» τη νίκη. Οι γηπεδούχοι της Πάφου δεν μπόρεσαν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους και βίωσαν την τρίτη τους ήττα στη διοργάνωση. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Πάφος παρέμεινε στην 34η θέση με έναν βαθμό, ενώ η Μίντιλαντ ανέβηκε στην 24η θέση με 1 νίκη, 1 ισοπαλία και 2 ήττες, συγκεντρώνοντας τέσσερις βαθμούς.

Θρίαμβος του Άγιαξ επί της Τουν

Ο Άγιαξ επικράτησε με το εμφατικό 4-0 της Τουν, προσθέτοντας ακόμα μια νίκη στο ενεργητικό του. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν μπροστά στο σκορ μόλις στο 6ο λεπτό, με τον Ραγιάνε Μπουνίντα να σκοράρει το τρίτο του γκολ για φέτος με τον Αίαντα. Λίγο αργότερα, ο Λεονάρντο διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του Μίτσελ.

Ο Μαροκινός Ραγιάνε Μπουνίντα έκανε δύο τα προσωπικά του τέρματα στο 60ό λεπτό, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του συλλόγου από το Άμστερνταμ. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 89ο λεπτό, όταν ο Μπέρχαους πρόσθεσε ακόμα ένα γκολ. Με αυτή τη νίκη, ο Άγιαξ ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας, έχοντας πλέον τρεις νίκες και μία ήττα.

Άλλα αποτελέσματα της τέταρτης αγωνιστικής

Στο πλαίσιο των υπόλοιπων αναμετρήσεων της τέταρτης αγωνιστικής του Conference League, η Καϊράτ επικράτησε με 1-0 της Μιάλμπι. Αυτό το αποτέλεσμα συμπλήρωσε τις 10 από τις 18 συνολικά αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν.

Με πληροφορίες από: Athletiko