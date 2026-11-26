Σε ανακοινώσεις στήριξης προς τη Μπεσίκτας προχώρησαν η Γαλατάσαραϊ και η Τράμπζονσπορ, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην αναμέτρηση των «Μαύρων Αετών» με τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Ο αγώνας, που διεξήχθη στο Μπατούμι της Γεωργίας για λόγους ασφαλείας, διακόπηκε για περίπου μισή ώρα εξαιτίας συγκρούσεων ανάμεσα σε οπαδούς του τουρκικού συλλόγου και τη γεωργιανή αστυνομία. Οι δύο μεγάλοι τουρκικοί σύλλογοι καταδίκασαν τα γεγονότα, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους.

Επεισόδια και διακοπή αγώνα στη Γεωργία

Η αναμέτρηση της Μπεσίκτας με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, στο πλαίσιο της League Phase του Europa League, σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια. Ο αγώνας διεξήχθη στην πόλη Μπατούμι της Γεωργίας, καθώς η επιλογή αυτή είχε γίνει για λόγους ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών της τουρκικής ομάδας και των δυνάμεων της γεωργιανής αστυνομίας. Τα επεισόδια αυτά οδήγησαν στη διακοπή της αθλητικής δράσης για περίπου μισή ώρα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των τουρκικών συλλόγων.

Η άμεση αντίδραση των τουρκικών συλλόγων

Αμέσως μετά τα γεγονότα, η Γαλατάσαραϊ και η Τράμπζονσπορ εξέδωσαν παρόμοιες ανακοινώσεις, εκφράζοντας τη στήριξή τους στη Μπεσίκτας. Οι δύο σύλλογοι καταδίκασαν όσα συνέβησαν, τονίζοντας την ανάγκη για ίση μεταχείριση των τουρκικών ομάδων στις διεθνείς διοργανώσεις.

Από την τουρκική πλευρά, γίνεται λόγος για μέτρα της UEFA που χαρακτηρίζονται άδικα προς τους συλλόγους της χώρας. Η παρέμβαση της αστυνομίας στη Γεωργία καταδικάστηκε έντονα τόσο από τη Γαλατάσαραϊ όσο και από την Τράμπζονσπορ, οι οποίες τάχθηκαν στο πλευρό των «Μαύρων Αετών».

Καταδίκη των πρακτικών της UEFA και των διπλών μέτρων

Στις ανακοινώσεις τους, οι Γαλατάσαραϊ και Τράμπζονσπορ εξέφρασαν τη διαφωνία τους με τις πρακτικές της UEFA. Συγκεκριμένα, δήλωσαν ότι δεν αποδέχονται να στερούνται οι τουρκικές ομάδες το δικαίωμα να αγωνίζονται στις διεθνείς διοργανώσεις στις έδρες τους και μπροστά στους φιλάθλους τους.

Επιπλέον, υπογράμμισαν ότι η UEFA πρέπει να εγκαταλείψει τις πρακτικές της απέναντι στους συλλόγους, οι οποίες απέχουν από την αρχή της ισότητας και εμπεριέχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Οι αποφάσεις της UEFA για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν θεωρούνται ορθές, καθώς, όπως αναφέρουν, χαρακτηρίζονται από διπλά μέτρα και σταθμά.

Στήριξη στους οπαδούς και καταδίκη της επέμβασης

Οι δύο τουρκικοί σύλλογοι καταδίκασαν έντονα και τη δυσανάλογη επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας σε βάρος των οπαδών της Μπεσίκτας στη Γεωργία. Η Γαλατάσαραϊ, ειδικότερα, δήλωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας της Μπεσίκτας και των φιλάθλων που επηρεάστηκαν από τα γεγονότα.

Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση στους τραυματισμένους οπαδούς. Η στάση αυτή υπογραμμίζει την αλληλεγγύη και την κοινή αντίληψη που επικρατεί μεταξύ των τουρκικών ομάδων σε τέτοιου είδους ζητήματα.

Έκκληση για ενότητα απέναντι στις αδικίες

Οι ανακοινώσεις των Γαλατάσαραϊ και Τράμπζονσπορ έθιξαν επίσης το ζήτημα της αντιμετώπισης των τουρκικών ομάδων όταν αυτές αντιμετωπίζουν ομάδες από το Ισραήλ. Δήλωσαν ότι δεν αποδέχονται να στερούνται οι τουρκικές ομάδες το δικαίωμα να δίνουν τους εντός έδρας αγώνες τους στη χώρα τους και μπροστά στους δικούς τους φιλάθλους, όταν αντιμετωπίζουν ομάδες από το Ισραήλ που κατέχουν εδάφη.

Τέλος, οι δύο σύλλογοι τόνισαν ότι αποτελεί βασική τους ευθύνη να στέκονται ενωμένοι και να ενεργούν από κοινού απέναντι στις αδικίες που στρέφονται σε βάρος του τουρκικού ποδοσφαίρου και των φιλάθλων του. Αυτή η κοινή στάση αναδεικνύει την επιθυμία για προστασία των συμφερόντων του τουρκικού αθλητισμού σε διεθνές επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta