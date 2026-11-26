Ο Ολυμπιακός κατάφερε να προηγηθεί με δύο τέρματα στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στη Μίλαν, στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ωστόσο, οι «ροσονέρι» έδειξαν άμεσα αντίδραση, ανατρέποντας πλήρως την εις βάρος τους κατάσταση. Οι Ιταλοί σημείωσαν τρία γκολ μέσα σε διάστημα 15 λεπτών, «παγώνοντας» τους οπαδούς των Πειραιωτών και ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή ανατροπή.

Το προβάδισμα του Ολυμπιακού

Στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο να πετύχει και δεύτερο γκολ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Ζότα Σίλβα, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Φρόιλερ, εξαπέλυσε ένα καταπληκτικό σουτ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό το τέρμα έδωσε ένα τεράστιο προβάδισμα στην ομάδα του Αλγκουαθίλ απέναντι στη Μίλαν.

Το γκολ του Ζότα Σίλβα πανηγυρίστηκε έξαλλα τόσο από τους οπαδούς όσο και από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Εκείνη τη στιγμή, φάνηκε πως άνοιγε ο δρόμος για μία μεγάλη νίκη των Πειραιωτών επί της ιταλικής ομάδας, δημιουργώντας προσδοκίες για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η αντίδραση της Μίλαν και η μείωση του σκορ

Παρά το προβάδισμα των δύο τερμάτων, η Μίλαν έβγαλε άμεσα αντίδραση στον αγώνα. Στο 56ο λεπτό, οι «ροσονέρι» κατάφεραν να μειώσουν το σκορ σε 1-2. Ο Ομάρι Χάτσινσον εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος του Μπρούνο στον χώρο του κέντρου, προχώρησε με μία ωραία ενέργεια και πλασάρισε εύστοχα έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Αυτό το γκολ έδωσε νέα πνοή στους Ιταλούς, οι οποίοι άρχισαν να πιέζουν για την ισοφάριση. Ο Ομάρι Χάτσινσον, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταγωνιστής για τους «ροσονέρι» σε αυτό το διάστημα, έδειξε τις διαθέσεις της ομάδας του να επιστρέψει στο παιχνίδι.

Η ισοφάριση των «ροσονέρι»

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 63ο λεπτό, ο Ομάρι Χάτσινσον μετατράπηκε από εκτελεστής σε δημιουργό. Με μία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, έδωσε την ευκαιρία στον Σισέ να σκοράρει με κεφαλιά, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα, στο 2-2. Σε αυτή τη φάση, ο τερματοφύλακας Ορτέγκα θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε κάνει μία έξοδο για να «καθαρίσει» την κατάσταση.

Η ισοφάριση ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος της ανατροπής της Μίλαν, η οποία είχε πλέον ισοφαρίσει το αρχικό προβάδισμα των Πειραιωτών. Η ταχύτητα με την οποία οι Ιταλοί κατάφεραν να επιστρέψουν στο σκορ ήταν εντυπωσιακή, δείχνοντας την αποφασιστικότητά τους.

Η ολική ανατροπή από τον Πούλισικ

Η ολική ανατροπή της Μίλαν ολοκληρώθηκε στο 71ο λεπτό, όταν ο Κρίστιαν Πούλισικ βρήκε δίχτυα. Με ένα πολύ ωραίο βολέ με το δεξί μέσα από την περιοχή, ο Πούλισικ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-3 υπέρ των Ιταλών και «παγώνοντας» το «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Πούλισικ νίκησε τον Στέφαν Ορτέγκα με ένα άψογο βολέ, μετά από σέντρα του Άγγλου δεξιού μπακ, Ομάρι Χάτσινσον.

Οι «ροσονέρι» κατάφεραν να σκοράρουν τρεις φορές μέσα σε 15 λεπτά, μετατρέποντας το 2-0 σε 2-3. Ο Ομάρι Χάτσινσον αναδείχθηκε πρωταγωνιστής για τους Ιταλούς, καθώς είχε ένα γκολ και δύο ασίστ σε αυτό το διάστημα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανατροπή του σκορ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta