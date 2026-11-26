Η Εθνική Ελπίδων ενημερώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου για τους αντιπάλους της στο Euro U21, το οποίο θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2027. Παράλληλα, έγιναν γνωστές οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αναμετρήσεων, καθώς και τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες της ελληνικής ομάδας. Η Ελλάδα τοποθετήθηκε στον τρίτο όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία, την Κροατία και την Τσεχία.

Οι αντίπαλοι και ο όμιλος της Ελλάδας

Η κλήρωση για το Euro U21 του 2027 έφερε την Εθνική Ελπίδων στον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης. Οι νεαροί διεθνείς θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τρεις ισχυρές ομάδες: την Πορτογαλία, την Κροατία και την Τσεχία. Ο συγκεκριμένος όμιλος έχει οριστεί να διεξαχθεί εξ ολοκλήρου σε γήπεδα της Σερβίας.

Η επιλογή της Σερβίας ως έδρας για τον τρίτο όμιλο σημαίνει ότι η ελληνική αποστολή θα παραμείνει στην ίδια χώρα και για τις επόμενες φάσεις, εφόσον προκριθεί. Συγκεκριμένα, τόσο οι προημιτελικοί όσο και οι ημιτελικοί αγώνες που αφορούν διασταυρώσεις με τον όμιλο της Ελλάδας, θα διεξαχθούν επίσης επί σερβικού εδάφους.

Οι ημερομηνίες των αγώνων και η διάρκεια της διοργάνωσης

Η Εθνική Ελπίδων θα ξεκινήσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στη φάση των ομίλων στις 17 Ιουνίου, οπότε και θα διεξαχθεί η πρώτη αγωνιστική. Οι επόμενοι αγώνες της ελληνικής ομάδας έχουν προγραμματιστεί για τις 20 Ιουνίου και τις 23 Ιουνίου, ολοκληρώνοντας έτσι τη φάση των ομίλων.

Η συνολική διάρκεια του Euro U21 έχει οριστεί από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ομάδες θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση, με τις δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Τα γήπεδα της Σερβίας που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες

Οι αναμετρήσεις του τρίτου ομίλου, στον οποίο συμμετέχει η Ελλάδα, θα φιλοξενηθούν σε δύο διαφορετικά γήπεδα της Σερβίας. Το ένα από αυτά είναι το TSC Arena, το οποίο αποτελεί την έδρα της ομάδας Μπάτσκα Τόπολα. Το συγκεκριμένο στάδιο διαθέτει χωρητικότητα 4.500 θεατών, προσφέροντας ένα σύγχρονο περιβάλλον για τους αγώνες.

Το δεύτερο γήπεδο που θα χρησιμοποιηθεί είναι το Lagator Stadium, το οποίο βρίσκεται στην πόλη Λόζνιτσα. Η χωρητικότητα του Lagator Stadium είναι μεγαλύτερη, φτάνοντας τους 8.030 θεατές, και αναμένεται να υποδεχθεί σημαντικό αριθμό φιλάθλων κατά τη διάρκεια των αγώνων του ομίλου.

Η δομή της διοργάνωσης και οι διασταυρώσεις

Το Euro U21 του 2027 είναι δομημένο σε τέσσερις ομίλους, εκ των οποίων οι όμιλοι Α και Γ θα διεξαχθούν στα γήπεδα της Σερβίας. Αντίστοιχα, οι όμιλοι Β και Δ έχουν οριστεί να διεξαχθούν στην Αλβανία. Από κάθε όμιλο, οι δύο πρώτες ομάδες θα προκριθούν στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Οι διασταυρώσεις για τους προημιτελικούς έχουν ήδη καθοριστεί. Συγκεκριμένα, ο πρώτος προημιτελικός θα φέρει αντιμέτωπους τον νικητή του Α ομίλου με τον δεύτερο του Γ ομίλου, ενώ ο δεύτερος προημιτελικός θα είναι μεταξύ του νικητή του Γ ομίλου και του δεύτερου του Α ομίλου. Οι υπόλοιποι προημιτελικοί θα αφορούν τους ομίλους Β και Δ.

Οι προημιτελικοί και ημιτελικοί αγώνες

Πέρα από τους δύο πρώτους προημιτελικούς που αναφέρθηκαν, οι διασταυρώσεις συνεχίζονται με τον τρίτο προημιτελικό, όπου θα αναμετρηθεί ο νικητής του Β ομίλου με τον δεύτερο του Δ ομίλου. Ο τέταρτος προημιτελικός θα φέρει αντιμέτωπους τον νικητή του Δ ομίλου με τον δεύτερο του Β ομίλου, ολοκληρώνοντας έτσι το ζευγάρωμα των οκτώ ομάδων.

Οι νικητές των προημιτελικών θα προχωρήσουν στην ημιτελική φάση. Ο πρώτος ημιτελικός θα διεξαχθεί μεταξύ του νικητή του πρώτου προημιτελικού και του νικητή του δεύτερου προημιτελικού. Αντίστοιχα, ο δεύτερος ημιτελικός θα αναδείξει τον δεύτερο φιναλίστ, καθώς θα αναμετρηθούν ο νικητής του τρίτου προημιτελικού με τον νικητή του τέταρτου προημιτελικού, οδηγώντας τις δύο καλύτερες ομάδες στον τελικό της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Athletiko