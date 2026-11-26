Σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τη Μίλαν στο κατάμεστο «Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ως στόχο τη διατήρηση του αήττητου στη διοργάνωση, καθώς και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Το παιχνίδι σημαδεύτηκε από το γκολ του Πιρόλα, που έδωσε το προβάδισμα στην ελληνική ομάδα.

Ο αγώνας στο «Καραϊσκάκης»

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο «Καραϊσκάκης» ήταν έντονη, με τους φιλάθλους να γεμίζουν τις εξέδρες για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός έδωσε ένα σημαντικό παιχνίδι απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, τη Μίλαν, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League ήταν κρίσιμη για τους Πειραιώτες, οι οποίοι επιδίωκαν να συνεχίσουν την πορεία τους χωρίς ήττα και να εξασφαλίσουν την πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ο αγώνας είχε ιδιαίτερη σημασία για την πορεία των δύο ομάδων στην Ευρώπη.

Το γκολ που άνοιξε το σκορ

Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημειώθηκε από τον Πιρόλα, ο οποίος κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Μίλαν. Η φάση ξεκίνησε από εκτέλεση κόρνερ, με τον Πιρόλα να παίρνει την κεφαλιά.

Η μπάλα, μετά την κεφαλιά του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, χτύπησε αρχικά στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Μίλαν. Στη συνέχεια, βρήκε στην πλάτη του τερματοφύλακα Μενιάν και κατέληξε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού.

Ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες για να διευρύνει το προβάδισμά του. Ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν ένας από τους παίκτες που απείλησαν την εστία της Μίλαν, πραγματοποιώντας ένα φοβερό σουτ έξω από την περιοχή.

Ο τερματοφύλακας της Μίλαν, Μενιάν, έπεσε και απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Μαρτίνς. Σε άλλη φάση, ο Μαρτίνς δοκίμασε ένα αδύναμο σουτ από τα όρια της περιοχής, το οποίο μπλόκαρε εύκολα ο Μενιάν.

Επίσης, ο Πέντερσεν έφερε την μπάλα μπροστά του μέσα στην περιοχή και πλάσαρε προς την εστία, χωρίς ωστόσο να δώσει πολλή δύναμη στην προσπάθειά του. Ο Μαρτίνς, μετά από γύρισμα από δεξιά, κατέβασε την μπάλα στην περιοχή και πλάσαρε με καλές προϋποθέσεις, αλλά η μπάλα σταμάτησε στον μοναδικό αντίπαλο που βρέθηκε μπροστά του.

Οι στιγμές της Μίλαν

Και η Μίλαν είχε τις δικές της στιγμές στον αγώνα, προσπαθώντας να απειλήσει την εστία του Ολυμπιακού. Σε μία κόντρα επίθεση, ο Μορέιρα έκανε μια κακή επιλογή.

Το αδύναμο σουτ του Μορέιρα μπλοκαρίστηκε εύκολα από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Ορτέγκα, αποτρέποντας έτσι την ισοφάριση για την ιταλική ομάδα.

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι διαιτητές

Τον αγώνα διηύθυνε ο διαιτητής Κρις Κάβανα από την Αγγλία, ενώ στο VAR βρισκόταν ο συμπατριώτης του, Μάικλ Σάλισμπουρι. Οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με τις εξής συνθέσεις:

Για τη Μίλαν αγωνίστηκαν οι: Μενιάν, Χίλα, Ντε Βίντερ, Ντιαβαρά, Εστουπινιάν, Ραμπιό, Γιασάρι, Χάτσινσον, Σισέ, Μορέιρα, Ράμος.

Για τον Ολυμπιακό αγωνίστηκαν οι: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Μπρούνο, Ρέτσος, Φρόιλερ, Σα, Σίλβα, Μαρτίνς, Γκονσάλες.

Με πληροφορίες από: Newsit