Οι οπαδοί του Ολυμπιακού επιφύλαξαν μια ξεχωριστή και συμβολική υποδοχή στην ομάδα της Μίλαν, στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης». Αυτό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης, 26 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό κορεό, το οποίο περιλάμβανε ένα πανό με ένα μήνυμα γραμμένο στα ιταλικά, έχοντας σαφή αναφορά σε ένα προηγούμενο, ιστορικό ευρωπαϊκό ραντεβού των δύο ομάδων.

Το μήνυμα «Ti ricordi di me;» και η αναφορά στη «La Casa de Papel»

Το κεντρικό σύνθημα που κυριάρχησε στην κερκίδα των οπαδών του Ολυμπιακού, κατά την υποδοχή της Μίλαν, ήταν η ερώτηση «Ti ricordi di me;». Αυτό το μήνυμα, γραμμένο στην ιταλική γλώσσα, μεταφράζεται στα ελληνικά ως «Με θυμάσαι;». Η επιλογή της συγκεκριμένης φράσης είχε ως στόχο να υπενθυμίσει στους «ροσονέρι» ένα συγκεκριμένο και σημαντικό γεγονός από το κοινό τους ευρωπαϊκό παρελθόν. Η ερώτηση αυτή, με τον τρόπο που παρουσιάστηκε, είχε μια έντονη συναισθηματική φόρτιση για τους φίλους των Πειραιωτών.

Πέρα από την άμεση αναφορά στο ποδοσφαιρικό παρελθόν, το πανό και το συνολικό κορεό που σήκωσαν οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μια ξεκάθαρη παραπομπή στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «La Casa de Papel». Η αισθητική και το ύφος του κορεό παρέπεμπαν στην παγκοσμίως γνωστή ισπανική σειρά, προσδίδοντας μια επιπλέον, σύγχρονη και αναγνωρίσιμη διάσταση στην υποδοχή της Μίλαν. Οι οπαδοί χρησιμοποίησαν αυτό το στοιχείο για να ενισχύσουν το μήνυμά τους προς την αντίπαλη ομάδα.

Η ιστορική αναμέτρηση του Δεκεμβρίου του 2018

Η ερώτηση «Ti ricordi di me;» αναφερόταν συγκεκριμένα στο ευρωπαϊκό ραντεβού των δύο ομάδων που είχε λάβει χώρα στο ίδιο γήπεδο, το «Γ. Καραϊσκάκης», τον Δεκέμβριο του 2018. Εκείνη την περίοδο, ο Ολυμπιακός και η Μίλαν είχαν αναμετρηθεί στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων της διοργάνωσης του Europa League. Η αναμέτρηση εκείνη είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν καθοριστική για την πρόκριση στην επόμενη φάση της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κάτι που αύξανε την αγωνία και το ενδιαφέρον.

Στην αναμέτρηση του Δεκεμβρίου του 2018, ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να επικρατήσει της Μίλαν με σκορ 3-1. Αυτή η νίκη ήταν καθοριστική και αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα για τους «ερυθρόλευκους» στην πρόσφατη ευρωπαϊκή τους ιστορία, καθώς τους έδωσε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Το αποτέλεσμα αυτό είχε άμεσες και σημαντικές συνέπειες για την πορεία και των δύο ομάδων στο Europa League εκείνης της σεζόν, διαμορφώνοντας διαφορετικά το μέλλον τους στη διοργάνωση.

Η πρόκριση του Ολυμπιακού και ο αποκλεισμός των «ροσονέρι»

Η επικράτηση του Ολυμπιακού με 3-1 επί της Μίλαν, στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa League το 2018, είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την πρόκριση των Πειραιωτών στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στους «32» του Europa League, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή τους πορεία με επιτυχία. Η νίκη αυτή πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλάθλους, καθώς σήμανε την υπέρβαση ενός μεγάλου εμποδίου και την επίτευξη ενός σημαντικού στόχου.

Αντίθετα, για τη Μίλαν, το αποτέλεσμα εκείνης της αναμέτρησης ήταν αρνητικό και καθοριστικό για την πορεία της. Η ήττα με 3-1 από τον Ολυμπιακό σήμανε τον αποκλεισμό των Ιταλών από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Οι «ροσονέρι» έμειναν εκτός των «32» του Europa League, ολοκληρώνοντας πρόωρα την ευρωπαϊκή τους παρουσία για εκείνη τη σεζόν. Αυτό το γεγονός θέλησαν να υπενθυμίσουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού με το φετινό τους κορεό, αναβιώνοντας τη μνήμη εκείνης της ιστορικής βραδιάς.

Με πληροφορίες από: Athletiko