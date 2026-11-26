Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να επιστρέψει στο ιστορικό «Μπομπονέρα», καθώς επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή του σε ένα ξεχωριστό φιλικό παιχνίδι. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου και έχει ως στόχο να τιμήσει τον Κάρλος Τέβες, ο οποίος αποχαιρετά οριστικά την ενεργό δράση σε ηλικία 42 ετών.

Η παρουσία του Αργεντινού σούπερ σταρ έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ ανοιχτή παραμένει και η πιθανότητα να βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο ένας ακόμα κορυφαίος ποδοσφαιριστής, ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η επιβεβαιωμένη παρουσία του Λιονέλ Μέσι

Η συμμετοχή του Λιονέλ Μέσι στο φιλικό παιχνίδι της 20ης Δεκεμβρίου, που θα λάβει χώρα στο «Μπομπονέρα», επιβεβαιώθηκε επίσημα. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ θα τιμήσει με την παρουσία του τον Κάρλος Τέβες, σε μια βραδιά αφιερωμένη στον αποχαιρετισμό του από την ενεργό δράση.

Η είδηση της παρουσίας του Μέσι έγινε γνωστή την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου, προσελκύοντας ήδη την προσοχή των φιλάθλων και των μέσων ενημέρωσης. Η επιστροφή του στο γήπεδο της Μπόκα Τζούνιορς αναμένεται να προσδώσει ιδιαίτερη αίγλη στην εκδήλωση.

Το ενδεχόμενο συμμετοχής του Κριστιάνο Ρονάλντο

Πέρα από τον Λιονέλ Μέσι, η διοργάνωση έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και για έναν ακόμα σπουδαίο ποδοσφαιριστή, τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο Πορτογάλος σταρ να δώσει το «παρών» στο φιλικό παιχνίδι.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει λάβει πρόσκληση για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, καθώς είχε συνυπάρξει με τον Κάρλος Τέβες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής δεν έχει απαντήσει στην πρόσκληση που του έχει γίνει.

Ο αποχαιρετισμός του Κάρλος Τέβες

Το φιλικό παιχνίδι στο «Μπομπονέρα» διοργανώνεται προς τιμήν του Κάρλος Τέβες, ο οποίος σε ηλικία 42 ετών αποχαιρετά οριστικά την ενεργό δράση. Η βραδιά θα είναι αφιερωμένη στην πλούσια καριέρα του Αργεντινού επιθετικού, ο οποίος άφησε το δικό του στίγμα στα γήπεδα.

Ο Τέβες, με την πορεία του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έχει συνδεθεί με σημαντικές στιγμές και επιτυχίες, και το φιλικό αυτό αποτελεί έναν τρόπο να τον τιμήσουν τόσο οι πρώην συμπαίκτες του όσο και οι φίλαθλοι.

Άλλες μεγάλες προσωπικότητες στο «Μπομπονέρα»

Το φιλικό παιχνίδι αναμένεται να συγκεντρώσει αρκετές ακόμα μεγάλες προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Στη λίστα των προσκεκλημένων βρίσκονται ορισμένα από τα πιο γνωστά ονόματα που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στα γήπεδα, προσδίδοντας ξεχωριστή λάμψη στη βραδιά.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο Σέρχιο Αγουέρο, ο Μαρτίν Παλέρμο, ο Τζανλουίτζι Μπουφόν, ο Ρίο Φέρντιναντ και ο Λεάντρο Παρέδες. Η παρουσία τους αναμένεται να ενισχύσει το κύρος της εκδήλωσης και να προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα στους φιλάθλους που θα βρεθούν στο «Μπομπονέρα».

Η ιδιαίτερη σχέση Μέσι και Τέβες

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσία του Λιονέλ Μέσι, καθώς οι δύο Αργεντινοί ποδοσφαιριστές έχουν συνυπάρξει σε αρκετές περιόδους με τη φανέλα της εθνικής τους ομάδας. Η κοινή τους πορεία περιλαμβάνει τη συμμετοχή τους σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα.

Συγκεκριμένα, ο Μέσι και ο Τέβες βρέθηκαν μαζί στις αποστολές της «αλμπισελέστε» τόσο στη διοργάνωση της Γερμανίας το 2006 όσο και σε εκείνη της Νότιας Αφρικής το 2010. Έτσι, η συνάντησή τους στο «Μπομπονέρα» αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία, σε μια βραδιά που θα έχει ως κεντρικό πρόσωπο τον άλλοτε συμπαίκτη τους, Κάρλος Τέβες.

Με πληροφορίες από: Athletiko