Τη σημασία της στήριξης που παρέχει η Telekom στους Έλληνες αθλητές, καθώς και την ενεργό συμβολή της στη διάδοση των Ολυμπιακών αξιών, ανέδειξε ο Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Sustainability & Channel Productions του Ομίλου ΟΤΕ. Οι δηλώσεις του έγιναν στο πλαίσιο της 1ης Συνόδου Ελλήνων Πρωταθλητών, η οποία φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία. Η Telekom συμμετείχε στην εκδήλωση ως Χρυσός Χορηγός, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της ως Χρυσού Χορηγού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Η 1η σύνοδος ελλήνων πρωταθλητών

Η 1η Σύνοδος Ελλήνων Πρωταθλητών διοργανώθηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ) και την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝΟΑ), με την ουσιαστική συνδρομή της Telekom. Η εκδήλωση αυτή έφερε κοντά συνολικά 47 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, προσφέροντάς τους ένα πλαίσιο ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ανταλλαγής πολύτιμων εμπειριών.

Μέσα από ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε ομιλίες, συζητήσεις και ειδικά εργαστήρια, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Παράλληλα, ενημερώθηκαν για τις διαθέσιμες δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης, καλύπτοντας τόσο την περίοδο της ενεργού αγωνιστικής τους σταδιοδρομίας όσο και το διάστημα μετά την ολοκλήρωσή της.

Η τεχνολογία ως σύμμαχος του ολυμπισμού

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Μιχαλάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της τεχνολογίας με το εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί η Ακαδημία. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η τεχνολογία αποκτά πραγματικό νόημα όταν έχει τη δυνατότητα να καταργεί αποστάσεις, να δημιουργεί νέες ευκαιρίες και να καθιστά τη γνώση προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο φάσμα ανθρώπων.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο εκπρόσωπος του Ομίλου ΟΤΕ, η Telekom, έχοντας ως σύμμαχο την τεχνολογία, θα συμβάλλει ενεργά ώστε το μήνυμα του Ολυμπισμού να φτάσει σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Η φιλοδοξία της Telekom είναι να αξιοποιήσει τη δύναμη της τεχνολογίας για την ευρύτερη διάδοση των Ολυμπιακών αξιών, τόσο εντός της Ελλάδας όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Πολύπλευρη υποστήριξη των αθλητών

Ο κ. Μιχαλάκης αναφέρθηκε επίσης στην αδιάλειπτη παρουσία της Telekom στο πλευρό των αθλητών, τονίζοντας ότι αυτή δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις στιγμές των επιτυχιών τους. Η επιθυμία της εταιρείας είναι η στήριξη στον αθλητή να μην εκδηλώνεται μόνο κατά τις επιτυχίες και την κατάκτηση μεταλλίων, αλλά να είναι παρούσα και στις περιόδους που τα πράγματα δυσκολεύουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που αφήνουν οι αθλητές δεν είναι οι επιδόσεις τους, αλλά το παράδειγμα που προσφέρουν μέσα από την πειθαρχία, την επιμονή, τον σεβασμό και τη δύναμη που επιδεικνύουν για να συνεχίσουν μετά από κάθε αποτυχία. Αυτή η προσέγγιση αναδεικνύει μια ολιστική θεώρηση της υποστήριξης προς τους αθλητές, πέρα από τα αγωνιστικά αποτελέσματα.

Το εκπαιδευτικό έργο της δοα και η συμβολή της συνόδου

Η 1η Σύνοδος Ελλήνων Πρωταθλητών αποτέλεσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του εκπαιδευτικού έργου που επιτελεί η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία. Η Ακαδημία έχει ως αποστολή να φέρνει τις Ολυμπιακές αξίες κοντά σε ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου, ενθαρρύνοντας την εφαρμογή τους όχι μόνο στον χώρο του αθλητισμού, αλλά και στην καθημερινή ζωή.

Μέσω αυτής της Συνόδου, αναδείχθηκε η κρίσιμη σημασία της πολύπλευρης υποστήριξης των αθλητών, η οποία εκτείνεται πέρα από την καθαρά αγωνιστική τους προετοιμασία. Η Telekom συνεχίζει να είναι Χρυσός Χορηγός της ΔΟΑ για την περίοδο 2026–202, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια δέσμευσή της στις Ολυμπιακές αξίες και τους Έλληνες αθλητές.

Με πληροφορίες από: Newsit