Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) προχώρησε στην έγκριση χρηματοδότησης επτά αθλητικών ομοσπονδιών, με συνολικό ποσό που ανέρχεται στα 413.881 ευρώ. Η ενίσχυση αυτή έχει ως στόχο την υποστήριξη της ολυμπιακής προετοιμασίας των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών, καθώς πλησιάζουν οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι οποίοι θα διεξαχθούν στο Λος Άντζελες το 2028.

Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της ΕΟΕ να παρέχει έμπρακτη στήριξη στις αθλητικές ομοσπονδίες και τους αθλητές που αγωνίζονται για την εκπροσώπηση της χώρας μας. Τα εγκεκριμένα ποσά θα διατεθούν για την κάλυψη διαφόρων αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της απαιτητικής ολυμπιακής προετοιμασίας.

Η απόφαση της ΕΟΕ και ο ρόλος του Δημοσθένη Γυρούση

Η ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ήταν αυτή που ανακοίνωσε τη σχετική απόφαση για την ενίσχυση των επτά αθλητικών ομοσπονδιών. Η έγκριση των κονδυλίων ήρθε αφού έγιναν δεκτές οι εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας της ΕΟΕ, κύριο Δημοσθένη Γυρούση.

Ο κύριος Γυρούσης, μέσω των εισηγήσεών του, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της κατανομής των χρημάτων, εξασφαλίζοντας ότι η ενίσχυση θα κατευθυνθεί στις ομοσπονδίες που την έχουν ανάγκη για την προετοιμασία των αθλητών τους. Η διαδικασία αυτή υπογραμμίζει τη μεθοδικότητα και τον προγραμματισμό που ακολουθεί η ΕΟΕ για την επίτευξη των ολυμπιακών στόχων.

Ο στόχος της ενίσχυσης και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028

Η χορήγηση του συνολικού ποσού των 413.881 ευρώ εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής να στηρίξει έμπρακτα τις αθλητικές ομοσπονδίες. Ο κύριος στόχος είναι η δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθηκών προετοιμασίας για τους αθλητές και τις αθλήτριες.

Η ενίσχυση αυτή είναι ζωτικής σημασίας για τους αθλητές που προετοιμάζονται εντατικά για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι Αγώνες αυτοί θα φιλοξενηθούν στην πόλη του Λος Άντζελες το 2028, και η έγκαιρη και ουσιαστική υποστήριξη κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή εκπροσώπηση της Ελλάδας σε αυτό το κορυφαίο αθλητικό γεγονός.

Αναλυτική κατανομή των κονδυλίων στην Κολυμβητική Ομοσπονδία

Ένα σημαντικό μέρος του συνολικού ποσού κατανέμεται στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος, καλύπτοντας διάφορα αθλήματα που υπάγονται σε αυτήν. Συγκεκριμένα, για την Υδατοσφαίριση προβλέπεται ποσό 8.600,00 ευρώ, ενώ για την Κολύμβηση το ποσό ανέρχεται στα 100.200,00 ευρώ.

Επιπλέον, η Μαραθώνια Κολύμβηση θα λάβει 17.900,00 ευρώ, και η Καλλιτεχνική Κολύμβηση θα ενισχυθεί με 48.084,00 ευρώ. Αυτή η αναλυτική κατανομή εντός της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας δείχνει την πρόθεση της ΕΟΕ να καλύψει τις ανάγκες διαφορετικών κλάδων, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του κάθε αθλήματος.

Ενίσχυση για άλλες ομοσπονδίες

Πέρα από την Κολυμβητική Ομοσπονδία, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ενισχύει και άλλες αθλητικές ομοσπονδίες με σημαντικά ποσά. Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπέιζμπολ – Σόφτμπολ θα λάβει 20.000,00 ευρώ, ενώ η Ελληνική Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου θα ενισχυθεί με 3.950,00 ευρώ.

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία θα λάβει το μεγαλύτερο επιμέρους ποσό, φτάνοντας τα 126.872,00 ευρώ. Για τους αθλητές του σλάλομ, η Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ θα λάβει 6.380,00 ευρώ. Τέλος, η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό θα ενισχυθεί με 56.000,00 ευρώ, και η Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης με 25.895,00 ευρώ.

Η δέσμευση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Με την έγκριση των συγκεκριμένων επιχορηγήσεων, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να βρίσκεται στο πλευρό των αθλητικών ομοσπονδιών. Η ΕΟΕ στοχεύει να συμβάλει ενεργά στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών προετοιμασίας για τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες.

Η υποστήριξη αυτή κρίνεται απαραίτητη για την προσπάθεια των αθλητών να εκπροσωπήσουν επάξια τη χώρα μας στους διεθνείς αγώνες και ειδικότερα στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ΕΟΕ, μέσω τέτοιων πρωτοβουλιών, επιδιώκει να ενισχύσει το ολυμπιακό ιδεώδες και να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια αθλητική σκηνή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta