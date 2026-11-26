Ένα πρωτόγνωρο σκηνικό εκτυλίχθηκε στην αναμέτρηση της Σαουδικής Αραβίας κόντρα στην Κίνα, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027. Λίγα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε ενός αγώνα που κρινόταν στις λεπτομέρειες, ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας προέβη σε μία ιδιαίτερη κίνηση, φιλώντας το χέρι ενός παίκτη του. Η ασυνήθιστη αυτή ενέργεια φάνηκε να λειτουργεί ως γούρι, καθώς ο παίκτης ευστόχησε στις κρίσιμες βολές, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Η κρίσιμη αναμέτρηση και το τάιμ άουτ

Η αναμέτρηση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και της Κίνας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027 έφτασε στο τέλος της με το σκορ να είναι οριακό. Συγκεκριμένα, η Σαουδική Αραβία προηγούνταν με 80-79, μόλις 4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα, με την ένταση να είναι στο κατακόρυφο.

Σε αυτό το κρίσιμο σημείο, ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, Ρικάρντο Μαφέι, κάλεσε τάιμ άουτ. Σκοπός του ήταν να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στους παίκτες του, αλλά και να προσφέρει τον αναγκαίο χρόνο στον Αλί Σουμπαϊλί, ο οποίος επρόκειτο να εκτελέσει ένα πολύ κρίσιμο ζευγάρι ελεύθερων βολών, ώστε να ηρεμήσει και να συγκεντρωθεί.

Η πρωτότυπη κίνηση του Ρικάρντο Μαφέι

Λίγο πριν οι παίκτες επιστρέψουν στο παρκέ, ο Ρικάρντο Μαφέι προέβη σε μία πρωτότυπη και συγκινητική κίνηση. Ο έμπειρος τεχνικός έπιασε τα χέρια του 30χρονου φόργουορντ, Αλί Σουμπαϊλί, και τα φίλησε. Η ενέργεια αυτή έγινε για γούρι, με σκοπό να ενισχύσει την ψυχολογία του παίκτη και να του προσφέρει την απαραίτητη τύχη για τις επερχόμενες βολές.

Η χειρονομία του προπονητή, που χαρακτηρίστηκε ως «έπος», έκλεψε την παράσταση και προσέθεσε μια ξεχωριστή νότα στην αγωνία των τελευταίων δευτερολέπτων. Ο Μαφέι θέλησε να δείξει την εμπιστοσύνη του στον παίκτη του με έναν τρόπο που δεν συνηθίζεται στα γήπεδα του μπάσκετ.

Η επιτυχία του Αλί Σουμπαϊλί και η νίκη

Ο Αλί Σουμπαϊλί, μετά την ιδιαίτερη ενθάρρυνση από τον προπονητή του, στάθηκε στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Ο 30χρονος φόργουορντ ευστόχησε και στις δύο βολές, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ σε 82-80 υπέρ της Σαουδικής Αραβίας. Οι βολές αυτές ήταν καθοριστικές, καθώς «σφράγισαν» τη νίκη για την ομάδα του.

Η επιτυχία του Σουμπαϊλί και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας πανηγυρίστηκαν έξαλλα. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει στους Σαουδάραβες ένα σημαντικό πλεονέκτημα και τους φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ιστορικό αποτέλεσμα για τη Σαουδική Αραβία

Η νίκη επί της Κίνας δεν ήταν απλώς σημαντική για την πορεία της Σαουδικής Αραβίας στα προκριματικά, αλλά είχε και ιστορική σημασία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτό ήταν το πρώτο θετικό αποτέλεσμα της ομάδας της Μέσης Ανατολής απέναντι στην Κίνα από το μακρινό 1993.

Η αναμέτρηση αυτή θα μείνει αξέχαστη όχι μόνο για την αγωνιστική της σημασία, αλλά και για την απίστευτη στιγμή στον πάγκο, όπου η πίστη και η ενθάρρυνση του προπονητή Ρικάρντο Μαφέι προς τον Αλί Σουμπαϊλί οδήγησαν σε μια θριαμβευτική έκβαση για την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit, Athletiko