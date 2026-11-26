Η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) ολοκλήρωσε τον οικονομικό έλεγχο των ομάδων της Formula 1 για το 2025, διαπιστώνοντας παραβάσεις των κανονισμών του cost cap από τις Williams και Alpine. Οι δύο ομάδες τιμωρήθηκαν με ποινές, ακολουθώντας τη διαδικασία που είχε εφαρμοστεί και σε προηγούμενη υπόθεση με τη Red Bull Racing.

Οι παραβάσεις της Williams και οι κυρώσεις

Η Williams διαπιστώθηκε ότι ξεπέρασε το επιτρεπόμενο όριο δαπανών κατά 822.000 δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,48% του συνολικού ορίου. Αυτή η υπέρβαση κατατάσσεται στις μικρές παραβάσεις, καθώς εμπίπτει στην κατηγορία των υπερβάσεων κάτω του 5%.

Η υπέρβαση προέκυψε από λανθασμένη εξαίρεση διοικητικών και άλλων εξόδων, καθώς και από σφάλματα στις οικονομικές προσαρμογές. Η βρετανική ομάδα υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες συνδέονταν με αλλαγές στην εταιρική της δομή και εκτιμούσε πως δεν υπάγονταν στο cost cap. Παρότι η FIA αναγνώρισε την πλήρη συνεργασία της ομάδας και το γεγονός ότι δεν επιδίωξε αγωνιστικό πλεονέκτημα, της επέβαλε χρηματικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκε. Επιπλέον, η Williams θα χάσει 1,5 ποσοστιαία μονάδα από τον συντελεστή των επιτρεπόμενων αεροδυναμικών δοκιμών σε αεροσήραγγα και CFD, για δώδεκα μήνες έως τις 23 Νοεμβρίου 2027. Η Williams είχε τιμωρηθεί και το 2022 με πρόστιμο.

Η διαδικαστική παράβαση της Alpine

Στην περίπτωση της Alpine, δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση του οικονομικού ορίου, αλλά ανακρίβειες στην οικονομική αναφορά του 2025. Αυτές οι ανακρίβειες αφορούσαν εξαιρέσεις δαπανών μάρκετινγκ, δραστηριοτήτων εκτός Formula 1, ανθρώπινου δυναμικού και μπόνους εργαζομένων. Επίσης, εντοπίστηκαν λανθασμένες προσαρμογές σε φορολογικές πιστώσεις, οικονομικά έσοδα και αποθέματα.

Η γαλλική ομάδα αποδέχθηκε την παράβαση, δηλώνοντας ότι τα σφάλματα δεν ήταν σκόπιμα. Η FIA αναγνώρισε την καλή συνεργασία της Alpine και επέβαλε μόνο χρηματικό πρόστιμο, χωρίς να επιβάλει αγωνιστικές κυρώσεις.

Συμμόρφωση των υπόλοιπων ομάδων και κατασκευαστών

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπόλοιπες εννέα ομάδες που υποβλήθηκαν σε έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της Cadillac ενόψει της εισόδου της στο πρωτάθλημα, συμμορφώθηκαν πλήρως με τους κανονισμούς του cost cap. Το ίδιο ισχύει και για τους πέντε κατασκευαστές μονάδων ισχύος, οι οποίοι επίσης πέρασαν επιτυχώς τον οικονομικό έλεγχο της FIA.

Το προηγούμενο της Red Bull Racing

Η σημαντικότερη υπόθεση παραβίασης του cost cap παραμένει εκείνη της Red Bull για το 2021. Η αυστριακή ομάδα είχε ξεπεράσει το όριο κατά περίπου 2,44 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχούσε στο 1,6% του επιτρεπόμενου ορίου.

Για την παράβαση αυτή, η FIA επέβαλε στη Red Bull το 2022 πρόστιμο 7 εκατομμυρίων δολαρίων και μείωση 10% στις επιτρεπόμενες αεροδυναμικές δοκιμές για δώδεκα μήνες. Στην απόφαση είχε ληφθεί υπόψη ότι, με διαφορετικό φορολογικό χειρισμό, η υπέρβαση θα περιοριζόταν σε περίπου 567.000 δολάρια ή στο 0,37%.

Η ποινή της Red Bull υπολογίστηκε ως ποσοστιαία μείωση του διαθέσιμου συντελεστή δοκιμών, σε αντίθεση με την αφαίρεση 1,5 ποσοστιαίας μονάδας που επιβλήθηκε τώρα στη Williams.

Με πληροφορίες από: Gazzetta