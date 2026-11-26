Η ΑΕΛ Novibet ετοιμάζεται για μια σημαντική αναμέτρηση την Κυριακή, καθώς θα φιλοξενηθεί από την Ελλάς Σύρου στην Ερμούπολη. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για εκτός έδρας παιχνίδι, οι «βυσσινί» αναμένεται να έχουν ισχυρή υποστήριξη από τους φιλάθλους τους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θα θυμίζει «εντός έδρας» αγώνα. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της 13ης αγωνιστικής της Super League 2.

Η βαθμολογική σημασία της αναμέτρησης

Ο αγώνας μεταξύ Ελλάς Σύρου και ΑΕΛ Novibet έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία και για τις δύο ομάδες. Οι νησιώτες βρίσκονται στην 7η θέση του πρωταθλήματος, έχοντας συγκεντρώσει 19 βαθμούς μέχρι στιγμής. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου καταλαμβάνει τη 2η θέση της βαθμολογίας, με 23 βαθμούς.

Η ΑΕΛ Novibet ισοβαθμεί με τη Νίκη Βόλου, η οποία επίσης έχει 23 βαθμούς και θα αγωνιστεί την ίδια αγωνιστική φιλοξενούμενη από τον Αστέρα Τρίπολης Β'. Αυτό καθιστά το παιχνίδι στη Σύρο ακόμα πιο κομβικό για τις φιλοδοξίες των Θεσσαλών στην Super League 2.

Ισχυρή παρουσία φιλάθλων και φιλοξενία

Οι φίλοι της ΑΕΛ Novibet ετοιμάζονται να δώσουν βροντερό παρών στο γήπεδο της Ερμούπολης. Υπολογίζεται ότι 150 έως 200 φίλοι των «βυσσινί» θα βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους, προσφέροντας σημαντική ώθηση στους παίκτες του Σωκράτη Οφρυδόπουλου. Η παρουσία αυτή αναμένεται να είναι καθοριστική για την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών.

Οι Συριανοί, επιδεικνύοντας την εξαιρετική τους φιλοξενία, έχουν προβλέψει μια ειδική θύρα για τους φιλοξενούμενους φιλάθλους. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος της πρακτικής που ακολουθούν σε κάθε παιχνίδι, διασφαλίζοντας ότι οι φίλοι της ΑΕΛ Novibet θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα άνετα.

Η στάση της αστυνομίας και η οργάνωση των φιλάθλων

Παρά την πρόθεση των γηπεδούχων να υποδεχθούν φίλους της ΑΕΛ Novibet, υπήρξε αντίθεση από την αστυνομία σχετικά με την οργανωμένη παρουσία. Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε ότι δεν θα υπάρξει οργανωμένη μετακίνηση ή παρουσία φιλάθλων των Θεσσαλών.

Αντιθέτως, η παρουσία των 150-200 φιλάθλων της ΑΕΛ Novibet θα είναι μεμονωμένη. Αυτή η διευθέτηση επιτρέπει στους υποστηρικτές της ομάδας να ταξιδέψουν και να παρακολουθήσουν τον αγώνα, σεβόμενοι παράλληλα τις υποδείξεις των αρχών και διατηρώντας το κλίμα φιλοξενίας που προσφέρει η Ελλάς Σύρου.

Οι δηλώσεις του προέδρου της Ελλάς Σύρου, Γιώργου Λεονταρίτη

Ο πρόεδρος της Ελλάς Σύρου, Γιώργος Λεονταρίτης, εξέφρασε τη χαρά του για την επικείμενη αναμέτρηση μέσω ανάρτησής του. Τόνισε ότι οι «κυανόλευκοι» θα έχουν την τιμή να υποδεχθούν τη μοναδική επαρχιακή ομάδα που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα στην Α' Εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου. Ο κ. Λεονταρίτης ανέφερε χαρακτηριστικά την αφίσα της ΑΕΛ Novibet για το παιχνίδι, επισημαίνοντας την προσμονή για την άφιξη των φιλάθλων.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Γιώργος Λεονταρίτης εξέφρασε την ελπίδα του να γεμίσει το γήπεδο από φίλους της Ελλάς Σύρου, ακόμα και αν υπάρξει βροχόπτωση, ώστε να δημιουργηθεί μια όμορφη ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Ο πρόεδρος υπογράμμισε επίσης τον ιστορικό χαρακτήρα του αγώνα, πέρα από τη μεγάλη βαθμολογική του σημασία, καθώς η Σύρος θα υποδεχθεί τη δεύτερη ομάδα (μετά τον Ολυμπιακό) από τις έξι συνολικά που έχουν κερδίσει πρωτάθλημα στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta