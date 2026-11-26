Ο Εβάν Φουρνιέ, ο Γάλλος σταρ των Πειραιωτών, δεν άφησε ασχολίαστες τις πρόσφατες δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν, προπονητή της Εθνικής Τουρκίας, οι οποίες αφορούσαν τους κανονισμούς της FIBA για τους νατουραλιζέ παίκτες στις εθνικές ομάδες. Ο Αταμάν είχε αναφερθεί σε χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία, επισημαίνοντας την παρουσία πολλών «μαύρων παικτών» που, όπως είπε, προέρχονται από πρώην αποικίες ή άλλες χώρες. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Φουρνιέ, ο οποίος απάντησε δημόσια μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τη σχέση χρώματος δέρματος και εθνικότητας.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν για τους νατουραλιζέ παίκτες

Ο Εργκίν Αταμάν είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση της FIBA να μην επιτρέψει τη χρήση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ως Τούρκου παίκτη. Ο προπονητής της Εθνικής Τουρκίας τόνισε ότι ο Μπιμπέροβιτς αγωνίζεται στην Τουρκία εδώ και δέκα χρόνια, ένα γεγονός που, κατά την άποψή του, θα έπρεπε να του δίνει τη δυνατότητα να εκπροσωπεί τη χώρα χωρίς περιορισμούς.

Ο Τούρκος προπονητής υπογράμμισε ότι αυτή η κατάσταση έφερε την ομάδα του σε μειονεκτική θέση, καθώς ανέμενε μια θετική απόφαση από τη FIBA. Είχε δηλώσει συγκεκριμένα: «Δυστυχώς, η FIBA δεν μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ως Τούρκο, παρόλο που παίζει στην Τουρκία εδώ και 10 χρόνια. Αυτό μας έφερε σε μειονεκτική θέση, καθώς περιμέναμε μια θετική απόφαση».

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Αταμάν είχε αναφερθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας μια συγκεκριμένη παρατήρηση: «Ειδικά αν κοιτάξεις χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία, βλέπεις πολλούς μαύρους παίκτες. Έχουν φέρει παίκτες από πρώην αποικίες και άλλες χώρες. Από αυτή την άποψη, με εξέπληξε».

Η άμεση αντίδραση του Εβάν Φουρνιέ

Οι παραπάνω δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν προκάλεσαν την άμεση και έντονη αντίδραση του Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος καλαθοσφαιριστής, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X, εξέφρασε την απορία του και αμφισβήτησε ευθέως τη σύνδεση που επιχειρήθηκε μεταξύ του χρώματος του δέρματος και της εθνικότητας.

Στην ανάρτησή του, ο Φουρνιέ έθεσε μια σειρά από ρητορικά ερωτήματα, τα οποία υπογράμμιζαν την αντίθεσή του στην άποψη του Τούρκου προπονητή. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Τι σχέση έχει το χρώμα με την εθνικότητα; Αν είσαι μαύρος δεν μπορείς να είσαι Γάλλος;» Με αυτό τον τρόπο, ο Γάλλος σταρ επιχείρησε να αποσυνδέσει τις δύο έννοιες, τονίζοντας ότι η εθνικότητα δεν καθορίζεται από φυλετικά χαρακτηριστικά.

Το παράδειγμα της Εθνικής Γαλλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Για να ενισχύσει το επιχείρημά του και να αντικρούσει τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν, ο Εβάν Φουρνιέ αναφέρθηκε στην προσωπική του εμπειρία με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Υπογράμμισε ότι, κατά την τελευταία του συμμετοχή με την ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, η σύνθεση της ομάδας αποτελούνταν από παίκτες που ήταν όλοι γεννημένοι στη Γαλλία.

Ο μόνος παίκτης που δεν είχε γεννηθεί στη Γαλλία ήταν ο Φρανκ, ο οποίος είχε γεννηθεί στο Βέλγιο αλλά είχε μετακομίσει στο Στρασβούργο σε ηλικία μόλις τριών ετών. Ο Φουρνιέ χρησιμοποίησε αυτό το παράδειγμα για να καταδείξει ότι η εθνική ταυτότητα δεν συνδέεται απαραίτητα με τον τόπο γέννησης σε κάθε περίπτωση, αλλά και ότι η ομάδα του αποτελούνταν κυρίως από γηγενείς παίκτες, ανεξαρτήτως χρώματος δέρματος.

«Την τελευταία φορά που έπαιξα με την εθνική ομάδα της Γαλλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ήμασταν όλοι γεννημένοι στη Γαλλία. Μόνο ο Φρανκ είχε γεννηθεί στο Βέλγιο και είχε μετακομίσει στο Στρασβούργο στα 3 του», έγραψε χαρακτηριστικά ο Φουρνιέ, κλείνοντας την ανάρτησή του με μια ρητορική ερώτηση που εξέφραζε την απορία του για το νόημα της όλης συζήτησης: «Τι στο διάολο συζητάμε λοιπόν εδώ;»

Η περίπτωση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς και οι κανόνες της FIBA

Ο Εργκίν Αταμάν είχε εκφράσει μεγάλη αισιοδοξία και προσωπική πεποίθηση για την περίπτωση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, θεωρώντας τον πλήρως ενταγμένο στην τουρκική κοινωνία και ταυτότητα. Ο προπονητής είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ήμουν πολύ αισιόδοξος, επειδή ο Ταρίκ είναι… Είναι Τούρκος πλέον. Είναι ένα τουρκικό παιδί με κάθε έννοια, και είναι ευτυχισμένος που βρίσκεται εδώ».

Ωστόσο, παρά τις προσδοκίες του Αταμάν, η FIBA διατηρεί συγκεκριμένους και αυστηρούς κανόνες σχετικά με τα θέματα των νατουραλιζέ παικτών. Αυτοί οι κανόνες οδήγησαν σε αρνητική απάντηση για την περίπτωση του Μπιμπέροβιτς, παρά το γεγονός ότι ο παίκτης αγωνίζεται στην Τουρκία για μια δεκαετία.

Η αρνητική αυτή απόφαση σημαίνει ότι ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από την Εθνική Τουρκίας ούτε εκτός της θέσης του πολιτογραφημένου παίκτη στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Αταμάν εξέφρασε τη λύπη του για την εξέλιξη αυτή, δηλώνοντας: «Όμως η FIBA έχει συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με αυτά τα θέματα, και μας έδωσαν αρνητική απάντηση. Δυστυχώς, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον Ταρίκ ούτε εκτός της θέσης του πολιτογραφημένου παίκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση».

Με πληροφορίες από: Newsit