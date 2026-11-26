Το Major League Soccer (MLS) προχωρά σε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τη δομή των πλέι οφ του, με το νέο φορμάτ να αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τη σεζόν 2027-28. Η απόφαση αυτή έρχεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της λίγκας να γίνει πιο προσιτή τόσο στους οπαδούς όσο και στους ποδοσφαιριστές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο σύστημα θα περιλαμβάνει 16 ομάδες, απορρίπτοντας την προηγούμενη συζήτηση για ένα πιο διευρυμένο φορμάτ.

Οι αρχικές σκέψεις και η τελική απόφαση

Οι ιθύνοντες του MLS είχαν εξετάσει διάφορα σενάρια για την αναδιάρθρωση των πλέι οφ, με μία από τις προτάσεις να αφορά τη συμμετοχή 20 ομάδων από τις συνολικά 30 της λίγκας. Το συγκεκριμένο πλάνο προέβλεπε ακόμα και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε ομάδες που θα είχαν αρχικά αποκλειστεί, επιτρέποντάς τους να συνεχίσουν την πορεία τους στην postseason.

Ωστόσο, αυτή η ιδέα φαίνεται πως εγκαταλείφθηκε, έπειτα από αντιδράσεις που εκφράστηκαν. Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η τελική απόφαση είναι να συμμετέχουν 16 ομάδες στα πλέι οφ, σηματοδοτώντας μια πιο συγκρατημένη προσέγγιση στην αναμόρφωση του συστήματος.

Αλλαγές στο καλεντάρι και την αγωνιστική δομή

Πέρα από τις αλλαγές στα πλέι οφ, το MLS έχει ήδη δρομολογήσει μια ιστορική μεταβολή στο καλεντάρι του. Από τη σεζόν 2027/28, η λίγκα θα διεξάγεται στα πρότυπα των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, δηλαδή από το καλοκαίρι έως την άνοιξη. Αυτή η κίνηση θεωρείται ένα σημαντικό βήμα για την προσπάθεια της λίγκας να προσεγγίσει περισσότερο το ευρωπαϊκό μοντέλο.

Στο πλαίσιο του νέου φορμάτ των πλέι οφ, καταργούνται τα μπαράζ που διεξάγονταν μεταξύ της όγδοης και της ένατης ομάδας. Επίσης, παύει να ισχύει το φορμάτ «best of three» που χρησιμοποιείται αυτή την περίοδο για τον πρώτο γύρο των αγώνων, απλοποιώντας τη διαδικασία.

Το νέο σύστημα διεξαγωγής των αγώνων

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, οι δύο πρώτοι γύροι των πλέι οφ θα διεξάγονται με διπλούς αγώνες. Αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν τόσο εντός όσο και εκτός έδρας σε αυτές τις φάσεις, προσφέροντας περισσότερες αναμετρήσεις στους φιλάθλους.

Στη συνέχεια, τα ημιτελικά των περιφερειών και ο μεγάλος τελικός, όπου διεκδικείται το τρόπαιο του MLS Cup, θα είναι μονοί αγώνες. Αυτή η δομή αποσκοπεί στο να ενισχύσει την ένταση και το ενδιαφέρον καθώς η διοργάνωση φτάνει στην κορύφωσή της.

Στόχοι και προκλήσεις για το MLS

Οι άνθρωποι του MLS δηλώνουν ότι οι προσπάθειές τους επικεντρώνονται στο να καταστήσουν τη λίγκα ολοένα και πιο προσιτή, τόσο για τους φιλάθλους όσο και για τους ποδοσφαιριστές. Οι αλλαγές αυτές θεωρούνται ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την επίτευξη αυτού του στόχου, ενισχύοντας το θέαμα και την ανταγωνιστικότητα.

Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα, όπως η «ανυπαρξία υποβιβασμού και προβιβασμού», ένα χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί το MLS από τα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Επίσης, εκφράζονται απόψεις ότι η συμμετοχή 16 από τις 30 ομάδες (ποσοστό 53%) στα πλέι οφ είναι ακόμα μεγάλος αριθμός, με την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην κανονική διάρκεια της σεζόν και στην επιβράβευση των ομάδων που αποδίδουν σταθερά σε 34 αγώνες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta