Η εταιρεία ELABET έχει ανακοινώσει μία ειδική προσφορά ενισχυμένης απόδοσης για τον επερχόμενο αγώνα του Ολυμπιακού εναντίον της Μίλαν. Η αναμέτρηση, η οποία διεξάγεται εντός έδρας για την ελληνική ομάδα, αποτελεί μέρος της διοργάνωσης του Europa League. Η συγκεκριμένη ενέργεια στοχεύει στην παροχή μιας διαφορετικής εμπειρίας στους φιλάθλους, συνδυάζοντας την παρακολούθηση του αγώνα με τη δυνατότητα συμμετοχής σε ειδικές αγορές.

Η ειδική προσφορά για τα γκολ του Ολυμπιακού

Στο επίκεντρο της προσφοράς βρίσκεται η δυνατότητα για τους παίκτες να ποντάρουν στο ενδεχόμενο ο Ολυμπιακός να σημειώσει τουλάχιστον ένα γκολ στον αγώνα ενάντια στη Μίλαν. Συγκεκριμένα, η ELABET προσφέρει μία ενισχυμένη απόδοση 10.00 για την αγορά «Over 0.5 γκολ» για τον Ολυμπιακό.

Αυτή η επιλογή αφορά αποκλειστικά την εντός έδρας αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» στο πλαίσιο του Europa League. Η εταιρεία επιδιώκει να προσδώσει επιπλέον ενδιαφέρον στη σπουδαία αυτή αναμέτρηση, προσφέροντας στους χρήστες της την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μία αγορά με ιδιαίτερα αυξημένη απόδοση.

Πρόσβαση και διαδικασία συμμετοχής

Η ειδική αυτή επιλογή είναι διαθέσιμη και ορατή μόνο σε συγκεκριμένους χρήστες, οι οποίοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την εταιρεία. Για όσους πληρούν τα κριτήρια, η προσφορά εμφανίζεται τόσο στην κεντρική σελίδα του τμήματος Στοιχήματος, όσο και στην ειδική σελίδα του pregame event που αφορά τον αγώνα Ολυμπιακός – Μίλαν.

Η διαδικασία για την αξιοποίηση της προσφοράς περιγράφεται ως ιδιαίτερα απλή και γρήγορη. Απαιτούνται μόλις δύο κλικ για την ολοκλήρωση της συμμετοχής. Το πρώτο κλικ αφορά την εγγραφή στην πλατφόρμα, ενώ το δεύτερο κλικ οδηγεί απευθείας στο ποντάρισμα της συγκεκριμένης ενισχυμένης αγοράς, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση των ενδιαφερόμενων.

Στόχος η αναβάθμιση της εμπειρίας του παιχνιδιού

Η ELABET δηλώνει ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να ανεβάσει την αδρεναλίνη και να βελτιώσει συνολικά την εμπειρία του παιχνιδιού για τους χρήστες της. Μέσω της προσφοράς αυτής, η εταιρεία επιδιώκει να προσφέρει μια νέα διάσταση στην παρακολούθηση και τη συμμετοχή στους αθλητικούς αγώνες.

Η ενίσχυση των ανταμοιβών αποτελεί ένα ακόμα βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας πίσω από τη συγκεκριμένη ενέργεια. Η εταιρεία επιδιώκει να προσφέρει στους χρήστες της περισσότερες ευκαιρίες για να απολαύσουν τη σπουδαία αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» και να επωφεληθούν από τις ειδικά διαμορφωμένες αγορές που προσφέρονται.

Όροι, προϋποθέσεις και υπεύθυνο παιχνίδι

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για τη συγκεκριμένη προσφορά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, όπως συμβαίνει με όλες τις ενέργειες τέτοιου είδους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν πλήρως για αυτούς τους όρους πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Επιπλέον, η συμμετοχή σε παιχνίδια στοιχηματισμού απαιτεί οι χρήστες να είναι άνω των 21 ετών. Η ELABET λειτουργεί υπό την εποπτεία του Αρμόδιου Ρυθμιστή, της ΕΕΕΠ, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Υπάρχει σαφής προειδοποίηση για τον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας που συνδέεται με τον στοιχηματισμό.

Για την υποστήριξη και την παροχή συμβουλών σχετικά με τον εθισμό στον τζόγο, είναι διαθέσιμη η Γραμμή Συμβουλευτικής του ΕΟΠΑΕ, με αριθμό 1114. Η εταιρεία προτρέπει τους χρήστες να παίζουν υπεύθυνα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της αυτοπροστασίας και της ορθής διαχείρισης της συμμετοχής σε τέτοιου είδους δραστηριότητες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta