Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (26/11, 22:00) τη Νόρντζελαντ, στο πλαίσιο της League Phase του Conference League, με στόχο την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «Right to Dream Park», έναν αγωνιστικό χώρο που ξεχωρίζει για τον εξελιγμένο συνθετικό του χλοοτάπητα και τα καινοτόμα συστήματα που διαθέτει. Οι «πράσινοι» βρίσκονται στη 2η θέση της βαθμολογίας, σε αντίθεση με την αντίπαλό τους, η οποία κατέχει την 25η θέση με μόλις έναν βαθμό. Η ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ καλείται να προσαρμοστεί σε αυτόν τον διαφορετικό αγωνιστικό χώρο, πέρα από τις καθαρά αγωνιστικές δυσκολίες της αναμέτρησης.

Ο ιδιαίτερος χλοοτάπητας του «Right to Dream Park»

Η Νόρντζελαντ υπήρξε η πρώτη ομάδα της μεγάλης κατηγορίας του δανέζικου ποδοσφαίρου που προχώρησε στην αντικατάσταση του φυσικού γρασιδιού με συνθετικό χλοοτάπητα, μια αλλαγή που πραγματοποιήθηκε το 2012. Έπειτα από μια δεκαετία, το καλοκαίρι του 2022, ο σύλλογος προχώρησε σε νέα, σημαντική αναβάθμιση του αγωνιστικού του χώρου, εγκαθιστώντας μια ιδιαίτερα προηγμένη κατασκευή.

Ο χλοοτάπητας που τοποθετήθηκε το 2022 αποτελείται από δύο διαφορετικά αντικραδασμικά στρώματα, τα οποία βρίσκονται κάτω από την επιφάνειά του και έχουν πάχος 45 και 6 χιλιοστά αντίστοιχα. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν περισσότεροι από 230 τόνοι άμμου. Ο βασικός στόχος αυτής της σύνθεσης ήταν η δημιουργία μιας σταθερής επιφάνειας, η οποία παράλληλα θα διαθέτει την απαραίτητη ελαστικότητα και θα μπορεί να απορροφά αποτελεσματικά τους κραδασμούς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Σύστημα θέρμανσης για κάθε καιρική συνθήκη

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα βρίσκονται κάτω από τον αγωνιστικό χώρο του «Right to Dream Park». Από το 2019, το γήπεδο διαθέτει ένα εξελιγμένο σύστημα θέρμανσης, το οποίο περιλαμβάνει 72 χιλιόμετρα σωληνώσεων που έχουν τοποθετηθεί κάτω από τον χλοοτάπητα.

Αυτό το σύστημα θέρμανσης επιτρέπει την απρόσκοπτη χρήση του γηπέδου ακόμα και όταν επικρατούν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή διεξαγωγή των προπονήσεων και των αγώνων. Η δανέζικη ομάδα έχει αλλάξει το σύστημα θέρμανσης, μεταβαίνοντας από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας σε τηλεθέρμανση, μια επιλογή που έχει χαρακτηριστεί ως σημαντικά πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Περιβαλλοντική ευαισθησία και ανακύκλωση νερού

Ο Σόρεν Κρίστενσεν, διευθυντής της δανέζικης ομάδας, είχε αναφερθεί λεπτομερώς στις καινοτομίες κατά την παρουσίαση του χλοοτάπητα. Είχε τονίσει ότι «διαθέτουμε ένα σύστημα που διασφαλίζει ότι το νερό της βροχής από το γήπεδο ανακυκλώνεται».

Συγκεκριμένα, το σύστημα συλλέγει το νερό της βροχής, το οποίο στη συνέχεια επαναχρησιμοποιείται για το πότισμα της επιφάνειας πριν από τις προπονήσεις και τους αγώνες. Με αυτόν τον τρόπο, όπως είχε αναφέρει ο Κρίστενσεν, «μπορούμε να ποτίζουμε το γήπεδο με όσο το δυνατόν λιγότερη σπατάλη νερού», αναδεικνύοντας την περιβαλλοντική μέριμνα της Νόρντζελαντ.

Αξιοποίηση πλεονάζουσας θερμότητας και συνεχής συζήτηση

Ο διευθυντής της δανέζικης ομάδας είχε εξηγήσει επίσης τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η ενέργεια. «Έχουμε τοποθετήσει 72 χιλιόμετρα σωλήνων θέρμανσης στο γήπεδο και μπορούμε να το θερμαίνουμε, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιώντας την πλεονάζουσα θερμότητα από το κτίριο διοίκησης και κατευθύνοντάς την στο γήπεδο όταν χρειάζεται», είχε δηλώσει ο Σόρεν Κρίστενσεν.

Αυτή η πρακτική συμβάλλει στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των εγκαταστάσεων του συλλόγου. Παρά τις προηγμένες τεχνολογικές αναβαθμίσεις και τα περιβαλλοντικά οφέλη, η χρήση του συνθετικού χλοοτάπητα εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στον χώρο του ποδοσφαίρου, με τις απόψεις να διίστανται σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του σε σχέση με το φυσικό γρασίδι.

Με πληροφορίες από: Athletiko