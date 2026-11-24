Ο ΠΑΟΚ απέσπασε ισοπαλία 12-12 από τον Εθνικό στον Πειραιά, σε έναν αγώνα της Water Polo League Γυναικών που διεξήχθη στο «Πέτρος Καπαγέρωφ». Αυτό το αποτέλεσμα εξασφάλισε έναν πολύτιμο βαθμό για τον «Δικέφαλο του Βορρά», ο οποίος παραμένει στο κυνήγι των πρώτων θέσεων της βαθμολογίας. Ο Εθνικός, αν και αναρριχήθηκε έστω και προσωρινά στη δεύτερη θέση της Water Polo League Γυναικών, έχασε μια σημαντική ευκαιρία για νίκη εντός έδρας κόντρα στις «ασπρόμαυρες».

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Ο Εθνικός ξεκίνησε καλύτερα στο πρώτο μέρος του αγώνα, επιδεικνύοντας μια πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Παρόλο που σημείωσε μόλις δύο τέρματα, κατάφερε να κλείσει το πρώτο οκτάλεπτο με ένα μικρό προβάδισμα 2-1 στο σκορ, θέτοντας τις βάσεις για την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο ΠΑΟΚ ανέβασε αισθητά στροφές, δείχνοντας αποφασιστικότητα να ανατρέψει την κατάσταση. Οι «ασπρόμαυρες» κατάφεραν να ανατρέψουν άμεσα το σκορ, προηγούμενοι με 3-2, ενώ απέμεναν έξι λεπτά για τη συμπλήρωση του πρώτου μισού του αγώνα. Η επιθετική τους ορμή συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα να διευρύνουν το προβάδισμά τους στο 5-3.

Ο Εθνικός δεν έμεινε αδρανής και αντέδρασε δυναμικά, καταφέρνοντας να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, ισοφαρίζοντας σε 5-5. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να προηγηθεί ξανά, εκτελώντας εύστοχα ένα πέναλτι, δύο λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Έτσι, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήγε στην ανάπαυλα προηγούμενος στο σκορ με 8-7, σε ένα παιχνίδι με συνεχείς εναλλαγές.

Η ανατροπή και η τελική ισοπαλία

Στο τρίτο οκτάλεπτο, ο ρυθμός του αγώνα άλλαξε και πάλι, με τον Εθνικό να παίρνει τα ηνία. Η ομάδα του Ορέστη Σαλάχα έφερε το παιχνίδι στα ίσα, ισοφαρίζοντας σε 9-9, δείχνοντας την επιμονή της να διεκδικήσει τη νίκη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε δυσκολίες στην επίθεση, καθώς δεν έβρισκε τις κατάλληλες λύσεις για να σκοράρει. Αυτό επέτρεψε στον Εθνικό να αποκτήσει για πρώτη φορά προβάδισμα μετά το αρχικό οκτάλεπτο, φτάνοντας στο 11-9, δημιουργώντας μια διαφορά δύο τερμάτων.

Στο τελευταίο και κρίσιμο τέταρτο οκτάλεπτο, ο ΠΑΟΚ βρήκε ξανά τον παλμό του και την επιθετική του διάθεση. Κατάφερε να ισοφαρίσει σε 11-11, φέρνοντας το παιχνίδι σε πλήρη ισορροπία. Παρά το γεγονός ότι ο Εθνικός πήρε εκ νέου ένα μικρό προβάδισμα, ο ΠΑΟΚ αντέδρασε άμεσα και έφερε το παιχνίδι στην τελική ισοπαλία με 12-12, εξασφαλίζοντας έναν σημαντικό βαθμό εκτός έδρας.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για τον Εθνικό, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Ορέστη Σαλάχα, αγωνίστηκαν οι αθλήτριες: Τζούρκα, Καραγιάννη, Γαλανοπούλου που σημείωσε 1 τέρμα, Τέρνερ με 2 τέρματα, Μιμίδη με 3 τέρματα, Τσιμαρά, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα, Σταυρίδου, Κανετίδου, Κρίστμας με 5 τέρματα, Τσιούγκρη με 1 τέρμα, Τσιάρα, Κλαψιανού και Ανδριώτη.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, με προπονητή τον Παναγιώτη Βέργο, συμμετείχαν οι: Γκανγκλ, Πολυχρόνη, Ούρα με 2 τέρματα, Σ. Καριπίδου, Σαουλίδη με 1 τέρμα, Γραίκου με 1 τέρμα, Φλώρου, Μπιτσάκου με 3 τέρματα, Κολτσίδα, Παπαναστασίου με 3 τέρματα, Σκορδίλη, Σάλεχ, Β. Καριπίδου με 2 τέρματα και Ιασιμοπούλου. Οι δύο ομάδες προσέφεραν ένα θέαμα με έντονο σασπένς και συνεχείς ανατροπές στο σκορ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta