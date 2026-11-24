Η διοίκηση του Άρη μειώνει τις τιμές εισιτηρίων για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Η διοίκηση του Άρη προχώρησε σε μείωση των τιμών των εισιτηρίων για τον εντός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό, μια κίνηση που ερμηνεύεται ως άνοιγμα προς τον κόσμο της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Οι μειωμένες τιμές αφορούν συγκεκριμένες θύρες του γηπέδου «Κλεάνθης Βικελίδης», με στόχο τη μαζικότερη προσέλευση των φιλάθλων στο σημαντικό παιχνίδι που θα διεξαχθεί την Κυριακή (229/11). Η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, ενώ η είσοδος στο γήπεδο θα πραγματοποιείται με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Μειωμένες τιμές και στόχος προσέλευσης

Η απόφαση της διοίκησης του Άρη να μειώσει τις τιμές των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» έχει ως προφανή στόχο την ενίσχυση της προσέλευσης του κόσμου. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως ένα άνοιγμα προς τους φιλάθλους της ομάδας της Θεσσαλονίκης, ενόψει του σημαντικού αγώνα της Κυριακής (229/11).

Οι μειώσεις αφορούν συγκεκριμένα τις θύρες 1, 2 και 3 του γηπέδου, δηλαδή τα δύο πέταλα και τη θύρα 2. Αυτή η επιλογή αποσκοπεί στο να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους φιλάθλους να παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι, δημιουργώντας μια πιο δυναμική ατμόσφαιρα.

Αναλυτικός τιμοκατάλογος εισιτηρίων

Οι τιμές των εισιτηρίων, όπως ανακοινώθηκαν, διαμορφώνονται ως εξής για τις διάφορες θύρες του γηπέδου: η Θύρα 1 κοστίζει 15,00 ευρώ, η Θύρα 2 30,00 ευρώ και η Θύρα 3 επίσης 15,00 ευρώ. Για τη Θύρα 9, η τιμή είναι 40,00 ευρώ, ενώ για τη Θύρα 7 ανέρχεται στα 50,00 ευρώ. Η Θύρα VIP, η οποία φέρει την ονομασία «Άλκης Καμπανός», έχει τιμή 150,00 ευρώ.

Ειδικές τιμές προβλέπονται για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών, δηλαδή όσα έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά. Για τις Θύρες 1, 2 και 3, το παιδικό εισιτήριο κοστίζει 5 ευρώ. Στις Θύρες 7 και 9, η τιμή διαμορφώνεται στα 10 ευρώ, ενώ για τη Θύρα VIP το παιδικό εισιτήριο ανέρχεται στα 75 ευρώ.

Διαδικασία αγοράς και κάρτα φιλάθλου

Η διάθεση των εισιτηρίων για τον συγκεκριμένο αγώνα θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους από την πλατφόρμα more.com. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για την αγορά οποιουδήποτε εισιτηρίου, είναι απαραίτητη η προηγούμενη αγορά κάρτας φιλάθλου για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Η κάρτα φιλάθλου μπορεί επίσης να αποκτηθεί μέσω της πλατφόρμας more.com. Αυτή η προϋπόθεση διασφαλίζει την ταυτοποίηση των φιλάθλων και αποτελεί μέρος των διαδικασιών που απαιτούνται για την είσοδο στο γήπεδο.

Είσοδος στο γήπεδο με Gov.gr Wallet

Η είσοδος στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Μετά την αγορά του εισιτηρίου, ο κάτοχος θα λάβει ένα email που θα περιέχει τον κωδικό του εισιτηρίου, καθώς και το QR code. Αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για την εισαγωγή του εισιτηρίου στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, πατώντας στην επιλογή «Πληροφορίες Παραγγελίας».

Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play Store και το App Store. Για τη χρήση της εφαρμογής, είναι απαραίτητη η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), η οποία μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας emep.gov.gr. Χωρίς την εγγραφή αυτή, η προσθήκη του εισιτηρίου στο ψηφιακό πορτοφόλι δεν είναι εφικτή.

Ειδικές οδηγίες για ανηλίκους και αλλοδαπούς

Για άτομα κάτω των 18 ετών που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, η διαδικασία διαφοροποιείται. Ο κηδεμόνας τους πρέπει να εισέλθει στο δικό του Gov.gr Wallet, να προσθέσει πρώτα τον δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια να προσθέσει το παιδικό εισιτήριο. Αυτό διασφαλίζει την ορθή ταυτοποίηση και την είσοδο των ανηλίκων στο γήπεδο.

Για τους αλλοδαπούς που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet αλλά έχουν ξένο διαβατήριο, η διαδικασία έχει επίσης συγκεκριμένα βήματα. Αγοράζουν κανονικά τον κωδικό/εισιτήριο από την πλατφόρμα και χρησιμοποιούν την εφαρμογή Gov.gr Wallet. Στην εφαρμογή, επιλέγουν το πεδίο «Non Greek Resident». Στο επόμενο βήμα ταυτοποίησης, σκανάρουν τον κωδικό/εισιτήριο (χωρίς να επιλέξουν «Skip») και στη συνέχεια σκανάρουν το διαβατήριό τους με NFC. Η επιλογή «event tickets» στην αρχική σελίδα του Gov.gr Wallet προορίζεται αποκλειστικά για αλλοδαπούς.

Πρόσθετες πληροφορίες και υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισόδου στο γήπεδο, οι φίλαθλοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα tickets.gov.gr. Όσον αφορά την έκδοση του εισιτηρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω email στην διεύθυνση tickets@arisfc.com.gr.

Η ΠΑΕ Άρης διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στην εφαρμογή Gov.gr Wallet μετά την ολοκλήρωση της αγοράς του. Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ή απορία που αφορά την προσθήκη του εισιτηρίου στο ψηφιακό πορτοφόλι, οι φίλαθλοι θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες που διαχειρίζονται την εφαρμογή.

Με πληροφορίες από: Athletiko