Ο ΟΦΗ προχώρησε στην επέκταση της συνεργασίας του με τον Κωνσταντίνο Κωστούλα, τον διεθνή με την Εθνική Ελπίδων στόπερ, έως το καλοκαίρι του 2029. Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στην τελική φάση του Euro U21, με τον νεαρό αμυντικό να επιβραβεύεται για την αγωνιστική του παρουσία και την εξέλιξή του. Η κρητική ομάδα φρόντισε να αναπροσαρμόσει τις απολαβές του ποδοσφαιριστή και να διασφαλίσει την παραμονή ενός από τα πλέον πολύτιμα περιουσιακά της στοιχεία.

Η ανανέωση της συνεργασίας

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοίνωσε με ιδιαίτερη χαρά την αναπροσαρμογή του συμβολαίου και την επέκταση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Κωνσταντίνο Κωστούλα. Το νέο συμβόλαιο προβλέπει την παραμονή του ποδοσφαιριστή στην ομάδα έως το καλοκαίρι του 2029, επεκτείνοντας τη συνεργασία κατά ένα έτος σε σχέση με το προηγούμενο συμβόλαιο. Αυτή η κίνηση αποτελεί σαφή επιβράβευση για τον 21χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος έχει δείξει σταθερή πρόοδο και συνέπεια.

Οι Κρητικοί, αναγνωρίζοντας την αξία του Κωστούλα, προχώρησαν σε αναπροσαρμογή των απολαβών του, «δένοντας» τον νεαρό στόπερ για τα επόμενα χρόνια. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στη φιλοσοφία του συλλόγου για επένδυση σε νεαρούς ποδοσφαιριστές με προοπτική και φιλοδοξίες, βασιζόμενη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και την κοινή επιθυμία για μελλοντικές επιτυχίες.

Η πορεία του Κωστούλα στον ΟΦΗ

Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας εντάχθηκε στην οικογένεια του ΟΦΗ το καλοκαίρι του 2025. Από τότε, έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων χάρη στην αγωνιστική του ποιότητα, τη συνέπεια και τη νοοτροπία του. Η πορεία του με την ασπρόμαυρη φανέλα επιβεβαιώνεται από τις εξαιρετικές του εμφανίσεις και την καθοριστική του συμβολή στις επιτυχίες της ομάδας.

Ο 21χρονος αμυντικός ήταν από τους βασικούς συντελεστές της ομάδας του Χρήστου Κόντη στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς και του Super Cup. Στον τελικό του Super Cup, μάλιστα, ο Κωστούλας σκόραρε κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, συμβάλλοντας με ουσιαστικό τρόπο στην κατάκτηση του τροπαίου. Την τρέχουσα σεζόν, ο Κωστούλας μετράει 13 εμφανίσεις, ενώ συνολικά έχει φορέσει τα χρώματα του ΟΦΗ σε 42 συμμετοχές.

Η συμβολή του στην Εθνική Ελπίδων

Πέρα από την παρουσία του στον ΟΦΗ, ο Κωνσταντίνος Κωστούλας αποτελεί διεθνή με την Εθνική Ελπίδων. Η πρόσφατη επιτυχία της Εθνικής Ελπίδων, η οποία προκρίθηκε στην τελική φάση του Euro U21, φέρει και τη δική του καθοριστική συμβολή. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει περαιτέρω την αξία και το ταλέντο του νεαρού στόπερ, ο οποίος διακρίνεται τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Η πρόκριση στην τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κάτω των 21 ετών αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για την ελληνική ομάδα, και η παρουσία του Κωστούλα σε αυτή την πορεία αναδεικνύει τις δυνατότητές του ως ποδοσφαιριστή με λαμπρό μέλλον. Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 στην ανακοίνωσή της αναφέρθηκε ρητά στην καθοριστική συμβολή του στην επιτυχία της Εθνικής Ελπίδων.

Η φιλοσοφία της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925

Η ανανέωση του συμβολαίου του Κωνσταντίνου Κωστούλα αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της φιλοσοφίας που διέπει την ΠΑΕ ΟΦΗ 1925. Ο σύλλογος δίνει έμφαση στην «επένδυση» σε νεαρούς ποδοσφαιριστές που διαθέτουν προοπτική και φιλοδοξίες. Αυτή η επιλογή βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ του παίκτη και της διοίκησης, καθώς και στην κοινή επιθυμία για την επίτευξη περισσότερων επιτυχιών στο μέλλον.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, ο Κωνσταντίνος έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων με την αγωνιστική του ποιότητα, τη συνέπεια και τη νοοτροπία του, από το καλοκαίρι του 2025 που εντάχθηκε στην ομάδα. Το γεγονός ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τα χρώματα του ΟΦΗ για την επόμενη τριετία επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του και την πίστη του συλλόγου στην εξέλιξή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta