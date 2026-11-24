Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με οστικό οίδημα στο γόνατο, εκτός από την ΑΕΚ και την Εθνική

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τέθηκε εκτός αγωνιστικής δράσης τόσο για την ΑΕΚ όσο και για την Εθνική ομάδα μπάσκετ, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στο γόνατο. Ο διεθνής καλαθοσφαιριστής ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα, γεγονός που τον αναγκάζει να απέχει από τις προσεχείς υποχρεώσεις των δύο ομάδων. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προβληματισμό ενόψει των επερχόμενων αναμετρήσεων και προστίθεται στις φετινές ατυχίες της ΑΕΚ.

Η διάγνωση και το πρόβλημα στο γόνατο

Η ακριβής φύση του προβλήματος υγείας του Γιαννούλη Λαρεντζάκη διαπιστώθηκε μετά από μια σειρά ιατρικών εξετάσεων. Ο παίκτης υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία διενεργήθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), με στόχο την πλήρη αξιολόγηση της κατάστασής του. Τα αποτελέσματα της εξέτασης ήταν αυτά που οδήγησαν στην τελική διάγνωση.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο «Λάρυ», όπως συχνά αναφέρεται, ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα στο δεξί γόνατο. Αυτή η ιατρική κατάσταση καθιστά αδύνατη την άμεση συμμετοχή του στους αγώνες και απαιτεί ένα διάστημα αποκατάστασης. Το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ έχει αναλάβει την παρακολούθηση της πορείας του αθλητή.

Απουσία από τους αγώνες της Εθνικής ομάδας

Η διάγνωση του οστικού οιδήματος έχει ως άμεση συνέπεια την απουσία του Γιαννούλη Λαρεντζάκη από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας μπάσκετ. Ο διεθνής γκαρντ δεν θα μπορέσει να ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στα δύο σημαντικά παιχνίδια που ακολουθούν για τα προκριματικά.

Οι αναμετρήσεις από τις οποίες θα απουσιάσει ο Λαρεντζάκης είναι αυτές κόντρα στις εθνικές ομάδες της Γεωργίας και της Ισπανίας. Πρόκειται για κρίσιμους αγώνες που έχουν μεγάλη σημασία για την πορεία της Εθνικής στα προκριματικά, και η απουσία ενός εκ των βασικών της παικτών αναμένεται να επηρεάσει τα αγωνιστικά πλάνα.

Η επίδραση στην ΑΕΚ

Εκτός από την Εθνική ομάδα, ο τραυματισμός του Γιαννούλη Λαρεντζάκη έχει άμεσο αντίκτυπο και στην ΑΕΚ, την ομάδα στην οποία ανήκει. Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ενημέρωσε σχετικά με την κατάσταση του παίκτη, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή προστίθεται στις φετινές ατυχίες που έχει αντιμετωπίσει ο σύλλογος.

Το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ παρακολουθεί στενά την πορεία της αποκατάστασης του Λαρεντζάκη, με την προσδοκία της επανένταξής του στις προπονήσεις και τους αγώνες. Η κατάσταση της υγείας του θα επανεκτιμηθεί εκ νέου το επόμενο διάστημα, προκειμένου να καθοριστεί με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα της πλήρους επιστροφής του στην ενεργό δράση.

Σειρά ατυχών τραυματισμών για την Ένωση

Η φετινή αγωνιστική περίοδος έχει χαρακτηριστεί από μια σειρά ατυχών τραυματισμών για την ΑΕΚ, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να αποτελεί την τελευταία προσθήκη σε αυτή τη λίστα. Η ομάδα έχει δει πολλούς παίκτες της να τίθενται εκτός δράσης, γεγονός που έχει δημιουργήσει σημαντικές προκλήσεις στο αγωνιστικό της πλάνο και τη συνολική της πορεία.

Μεταξύ των σοβαρών προβλημάτων υγείας που έχουν πλήξει την Ένωση φέτος, ξεχωρίζει η ρήξη αχιλλείου που υπέστη ο Γκρεγκ Μπράουν. Ο συγκεκριμένος τραυματισμός είχε χαρακτηριστεί ως ο μεγαλύτερος όλων για τη φετινή σεζόν, υπογραμμίζοντας το μέγεθος των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ λόγω των απανωτών απουσιών βασικών της στελεχών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta