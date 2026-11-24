Ο Νορβηγός επιθετικός Έρλινγκ Χάαλαντ έχει κινηθεί νομικά κατά ενός Πολωνού ηλεκτρολόγου, ο οποίος φέρεται να έχει κατοχυρώσει το επώνυμό του ως εμπορικό σήμα. Η αποφασιστικότητα του ποδοσφαιριστή να προστατεύσει την εμπορική του ταυτότητα είναι εμφανής, καθώς δεν αστειεύεται αναφορικά με το brand name του και είναι έτοιμος να προχωρήσει σε δικαστική διαμάχη για την προστασία του ονόματός του. Η υπόθεση αφορά την εκμετάλλευση της φήμης του ποδοσφαιριστή μέσω της κατοχύρωσης του ονόματος «Haaland» για εμπορικούς σκοπούς, ένα ζήτημα που έχει λάβει νομικές διαστάσεις.

Η ανακάλυψη της κατοχύρωσης

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ανακάλυψε την κατοχύρωση του επωνύμου του ως εμπορικού σήματος το 2023. Η ανακάλυψη αυτή έγινε όταν ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επιχείρησε να κατοχυρώσει το όνομά του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό τη δημιουργία και την προστασία της προσωπικής του επωνυμίας και του brand του.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, διαπιστώθηκε ότι ο ηλεκτρολόγος Μίκαελ Βας είχε ήδη εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του ονόματος «Haaland». Αυτή η προηγούμενη κατοχύρωση από τον Βας οδήγησε τον Νορβηγό επιθετικό στην απόφαση να κινηθεί νομικά, προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματα που θεωρεί ότι του ανήκουν.

Το εύρος των προϊόντων

Το εμπορικό σήμα που είχε κατοχυρώσει ο Μίκαελ Βας κάλυπτε μια ιδιαίτερα ευρεία γκάμα προϊόντων, γεγονός που υποδηλώνει την πρόθεση για εκτεταμένη εμπορική εκμετάλλευση. Μεταξύ των προϊόντων αυτών περιλαμβάνονταν αθλητικά ρούχα, συμπληρώματα πρωτεΐνης και ενεργειακά ποτά, τα οποία συχνά συνδέονται με τον χώρο του αθλητισμού.

Επιπλέον, η κατοχύρωση αφορούσε και άλλα είδη, όπως αθλητικές τσάντες, αλκοολούχα ποτά, γιαούρτια, παιχνίδια, ακόμα και γυναικεία εσώρουχα. Το μεγάλο εύρος των κατηγοριών προϊόντων για τις οποίες είχε κατοχυρωθεί το όνομα «Haaland» αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία της νομικής διαμάχης.

Η απόφαση των ειδικών και η αντίδραση

Η υπόθεση εξετάστηκε από μια επιτροπή ειδικών σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η επιτροπή αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Πολωνός ηλεκτρολόγος, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Νορβηγία, εκμεταλλευόταν αθέμιτα τη φήμη και την αναγνωρισιμότητα του επιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι.

Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτής της κρίσης, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην ακύρωση της κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος που είχε γίνει από τον Βας. Ωστόσο, ο ηλεκτρολόγος δεν αποδέχτηκε την απόφαση και κατέθεσε αίτηση ζητώντας την ανατροπή της, γεγονός που διατηρεί τη νομική διαμάχη σε εξέλιξη.

Οι ισχυρισμοί των δύο πλευρών

Οι νομικοί εκπρόσωποι του Έρλινγκ Χάαλαντ υποστήριξαν με έμφαση ότι ο Νορβηγός επιθετικός ήταν ήδη ευρέως γνωστός και αναγνωρίσιμος στην Πολωνία κατά την περίοδο που ο Μίκαελ Βας προχώρησε στην κατοχύρωση του επωνύμου του ως εμπορικού σήματος. Τόνισαν παράλληλα ότι η συγκεκριμένη ενέργεια έγινε με «κακιά πρόθεση» από την πλευρά του ηλεκτρολόγου.

Από την πλευρά του, ο Βας προσπάθησε να δικαιολογήσει την επιλογή του ονόματος, υποστηρίζοντας ότι η ονομασία «Haaland» προερχόταν από τα αρχικά της φράσης «High Advanced Activity Land». Ωστόσο, οι ειδικοί απέρριψαν κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του, επισημαίνοντας πως δεν θα είχε καμία λογική να κατοχυρώσει κάποιος το όνομα «Haaland», εάν τα τρία πρώτα γράμματα αποτελούσαν απλώς ένα ακρωνύμιο, χωρίς να υπάρχει σύνδεση με τον διάσημο ποδοσφαιριστή.

Προηγούμενες νομικές ενέργειες του Χάαλαντ

Αυτή η δικαστική διαμάχη δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό για τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νορβηγός επιθετικός και η νομική του ομάδα προχωρούν σε τέτοιου είδους ενέργειες για την προστασία της εικόνας και της επωνυμίας του. Νωρίτερα μέσα στην ίδια χρονιά, ο Χάαλαντ είχε κινηθεί νομικά κατά νορβηγικής αεροπορικής εταιρείας.

Η προηγούμενη αυτή νομική ενέργεια αφορούσε διαφημιστικό υλικό της εταιρείας, στο οποίο είχε προστεθεί η χαρακτηριστική κοτσίδα του ποδοσφαιριστή πάνω σε επιβατικό αεροσκάφος. Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει τη συνέπεια και την αποφασιστικότητα του Χάαλαντ να προστατεύει συστηματικά την προσωπική του επωνυμία και τα δικαιώματα εικόνας του από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Με πληροφορίες από: Athletiko