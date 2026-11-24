Η Σελέν Ερντέμ αποτελεί πλέον παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Η επίσημη ανακοίνωση για τη λύση της συνεργασίας δόθηκε στη δημοσιότητα το μεσημέρι της Τρίτης, 24 Νοεμβρίου, από τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Το «τριφύλλι» βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση του προσώπου που θα καλύψει το κενό στον πάγκο της ομάδας, καθώς οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν χωριστά.

Η επίσημη ανακοίνωση και η προσφορά της προπονήτριας

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της αποχώρησης της Σελέν Ερντέμ από τη θέση της προπονήτριας της γυναικείας ομάδας μπάσκετ. Η 41χρονη τεχνικός και ο σύλλογος θα ακολουθήσουν πλέον χωριστούς δρόμους, με την ομάδα να αναζητά τον επόμενο προπονητή της για την απαιτητική συνέχεια.

Ο Παναθηναϊκός εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς την Σελέν Ερντέμ για την προσφορά της στον σύλλογο, η οποία ξεκίνησε από τον Μάρτιο του 2025. Στην ανακοίνωση έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην επιτυχημένη περσινή πορεία της ομάδας υπό την καθοδήγησή της, η οποία έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του EuroCup, καθώς και στην παρουσία της στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Τα αρνητικά αποτελέσματα στα ντέρμπι

Οι τελευταίες εξελίξεις στην αγωνιστική πορεία της ομάδας δρομολόγησαν το πρόωρο τέλος της συνεργασίας μεταξύ της Σελέν Ερντέμ και του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η απόφαση για το «διαζύγιο» ελήφθη μετά από μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων που σημειώθηκαν στα πρόσφατα ντέρμπι.

Συγκεκριμένα, η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του «τριφυλλιού» γνώρισε δύο σημαντικές ήττες. Η μία ήταν από τον Ολυμπιακό με σκορ 89-63, ενώ ακολούθησε και η ήττα από τον Αθηναϊκό με σκορ 83-69. Οι ήττες αυτές αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα στην απόφαση των ιθυνόντων του συλλόγου, οδηγώντας σε προβληματισμό.

Προβληματισμός για την αγωνιστική εικόνα

Πέρα από τις ίδιες τις ήττες στα ντέρμπι, αυτό που προκάλεσε έντονο προβληματισμό εντός των τειχών του Παναθηναϊκού ήταν η συνολική αγωνιστική εικόνα της ομάδας και ο τρόπος με τον οποίο ήρθαν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η εμφάνιση της ομάδας στα κρίσιμα παιχνίδια αξιολογήθηκε ως μη ικανοποιητική, με τους ιθύνοντες να εκφράζουν την ανησυχία τους.

Ο προβληματισμός αυτός εντάθηκε ιδιαίτερα μετά την ήττα από τον Αθηναϊκό, η οποία έλαβε χώρα στον Βύρωνα. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έκριναν ότι η κατάσταση απαιτούσε άμεσες παρεμβάσεις για να αντιστραφεί το βαρύ κλίμα και να επανέλθει η ομάδα σε θετική τροχιά.

Η ανάγκη για «ηλεκτροσόκ» και η αναζήτηση διαδόχου

Μετά την αλληλουχία των αρνητικών αποτελεσμάτων και την προβληματική αγωνιστική εικόνα, οι ιθύνοντες του συλλόγου εκτίμησαν πως η ομάδα χρειαζόταν ένα άμεσο «ηλεκτροσόκ». Στόχος αυτής της κίνησης ήταν η αλλαγή της ψυχολογίας στα αποδυτήρια και η ανατροπή του βαρύ κλίματος που είχε δημιουργηθεί, προκειμένου να επανέλθει η ηρεμία και η συγκέντρωση.

Η απόφαση για τη λύση της συνεργασίας με τη Σελέν Ερντέμ πάρθηκε με γνώμονα την ανάγκη για μια νέα αρχή ενόψει της απαιτητικής συνέχειας της αγωνιστικής περιόδου. Πλέον, οι διοικούντες τον Παναθηναϊκό έχουν ξεκινήσει εντατικά την αναζήτηση του προπονητή που θα αναλάβει το δύσκολο έργο να καλύψει το κενό στον πάγκο και να οδηγήσει τη γυναικεία ομάδα μπάσκετ στους επόμενους αγωνιστικούς στόχους της.

Με πληροφορίες από: Athletiko