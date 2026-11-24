Νίκες για Λέικερς και Ρόκετς στο NBA με Ντόντσιτς και Ντουράντ να ξεχωρίζουν

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν των Τζαζ σε μια αναμέτρηση του NBA, με τον Λούκα Ντόντσιτς να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Παράλληλα, οι Ρόκετς δικαιολόγησαν τα προγνωστικά απέναντι στους Κλίπερς, με τον Κέβιν Ντουράντ να είναι ο μπροστάρης της ομάδας του, σημειώνοντας season high. Οι δύο αναμετρήσεις πρόσφεραν θέαμα και καθόρισαν την πορεία των ομάδων στο πρωτάθλημα.

Οι Λέικερς επικράτησαν των Τζαζ με τον Ντόντσιτς να ηγείται

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κατάφεραν να υποτάξουν τους Τζαζ με τελικό σκορ 109-94, σε μία αναμέτρηση όπου δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα. Η νίκη αυτή διατηρεί τους «λιμνάνθρωπους» σε καλή τροχιά, ενώ οι Τζαζ συνεχίζουν να απογοητεύουν, φτάνοντας πλέον στο αρνητικό ρεκόρ 3-16.

Ο Λούκα Ντόντσιτς αναδείχθηκε σε κορυφαίο των Λέικερς, σημειώνοντας 28 πόντους και μοιράζοντας 8 ασίστ, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως βασικός πυλώνας της ομάδας. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Λαράβια, ο οποίος πέτυχε double-double με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις κάτω από τα καλάθια.

Η εικόνα των Τζαζ στην αναμέτρηση

Από την πλευρά των ηττημένων Τζαζ, ξεχώρισαν δύο παίκτες παρά την ήττα της ομάδας τους. Ο Φιλιπόφσκι ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 21 πόντους και 12 ριμπάουντ, πραγματοποιώντας μια διπλή επίδοση.

Επίσης, ο Όστιν συνέβαλε με 18 πόντους, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του ανταγωνιστική. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές δεν ήταν αρκετές για να ανατρέψουν το αποτέλεσμα απέναντι στους Λέικερς, οι οποίοι έδειξαν ανώτεροι.

Νίκη για τους Ρόκετς με τον Κέβιν Ντουράντ να λάμπει

Σε άλλη αναμέτρηση, οι Ρόκετς δικαιολόγησαν πλήρως τα προγνωστικά, επικρατώντας των Κλίπερς με τελικό σκορ 116-104. Η ομάδα έλεγξε το ματς κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, όπου και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της και να χτίσει μια διαφορά ασφαλείας.

Με αυτή τη νίκη, οι Ρόκετς έφτασαν στο ρεκόρ 13-5, συνεχίζοντας την επιτυχημένη τους πορεία στο πρωτάθλημα. Αντίθετα, οι Κλίπερς υποχώρησαν στο 4-12, δείχνοντας ότι χρειάζονται βελτίωση για να ανακάμψουν στην κατάταξη.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Κέβιν Ντουράντ

Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τους Ρόκετς, προσφέροντας μια απολαυστική εμφάνιση. Σημείωσε season high με 32 πόντους, ενώ παράλληλα συνέλεξε 9 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με την πολυδιάστατη παρουσία του στο παρκέ.

Από την πλευρά των Κλίπερς, ο Γκάρλαντ ήταν αυτός που ξεχώρισε, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 26 πόντους. Στην επίδοσή του προστέθηκαν 1 ριμπάουντ και 8 ασίστ, προσπαθώντας να αντισταθεί στην κυριαρχία των Ρόκετς, χωρίς όμως επιτυχία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta