Οι Σίξερς κοντραρίστηκαν για πρώτη φορά φέτος με ομάδα Δύσης και ηττήθηκαν με 128-111. Η ομάδα της Φιλαδέλφεια γνώρισε την ήττα στην έδρα της από τους Μπλέιζερς, σε ένα παιχνίδι που σηματοδότησε την πρώτη τους αναμέτρηση με αντίπαλο από την Δυτική Περιφέρεια αυτή τη σεζόν. Το αποτέλεσμα διαμόρφωσε νέα δεδομένα για τις δύο ομάδες στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, με τους Μπλέιζερς να ανεβαίνουν και τους Σίξερς να πέφτουν.

Η πρώτη αναμέτρηση με ομάδα της Δύσης

Μέχρι τα ξημερώματα της Τρίτης, οι Σίξερς δεν είχαν αγωνιστεί με καμία ομάδα που ανήκει στη Δυτική Περιφέρεια του NBA. Αυτό το γεγονός άλλαξε με την αναμέτρηση κόντρα στους Μπλέιζερς, η οποία διεξήχθη στην έδρα των Σίξερς, τη Φιλαδέλφεια. Η αναμέτρηση αυτή ήταν ιδιαίτερης σημασίας, καθώς αποτελούσε ένα πρώτο τεστ για τους Σίξερς απέναντι σε έναν αντίπαλο από την άλλη πλευρά της λίγκας.

Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα της έδρας τους, καθώς οι Μπλέιζερς επικράτησαν με τελικό σκορ 128-111. Η ήττα αυτή ήταν η πρώτη για τους Σίξερς σε αναμέτρηση με ομάδα της Δύσης για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, διακόπτοντας ένα σερί που τους είχε κρατήσει αήττητους απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους μέχρι στιγμής.

Η κυριαρχία των Μπλέιζερς και η απουσία του Μοράντ

Οι Μπλέιζερς παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στην επίθεση, καταφέρνοντας να σημειώσουν 128 πόντους απέναντι στην άμυνα των Σίξερς. Η νίκη αυτή ήταν σημαντική για την ομάδα του Πόρτλαντ, η οποία κατάφερε να αντέξει και να πάρει το θετικό αποτέλεσμα, παρά την απουσία ενός εκ των βασικών της παικτών. Η ομάδα έδειξε συνοχή και βρήκε λύσεις από διαφορετικούς παίκτες, οδηγώντας την στην επιτυχία της εκτός έδρας αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, οι Μπλέιζερς αγωνίστηκαν χωρίς τον Μοράντ, ο οποίος παρέμεινε εκτός αγώνα λόγω τραυματισμού. Παρά την απουσία του, η ομάδα του Πόρτλαντ κατάφερε να διατηρήσει υψηλό ρυθμό και να επιβάλει τον δικό της τρόπο παιχνιδιού, φτάνοντας στην επικράτηση με διαφορά 17 πόντων.

Οι επιδόσεις των πρωταγωνιστών

Για την ομάδα του Πόρτλαντ, ο Άβντια ήταν ο κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με 31 πόντους, ενώ παράλληλα συνέβαλε με 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ, αναδεικνυόμενος σε βασικό πυλώνα της επιθετικής λειτουργίας των νικητών. Η συμβολή του ήταν καθοριστική για την επίτευξη του υψηλού σκορ των Μπλέιζερς.

Σημαντική υποστήριξη στον Άβντια προσέφεραν ο Χόλιντεϊ και ο Λίλαρντ, οι οποίοι σημείωσαν από 18 πόντους ο καθένας, δείχνοντας την επιθετική τους ικανότητα. Ο Χέντερσον πρόσθεσε 17 πόντους, συμπληρώνοντας την πεντάδα των παικτών που ξεπέρασαν τους δέκα πόντους για τους Μπλέιζερς και εξασφαλίζοντας την επιθετική πολυφωνία της ομάδας.

Οι προσπάθειες των Σίξερς

Από την πλευρά των Σίξερς, παρά την ήττα, υπήρξαν ατομικές επιδόσεις που ξεχώρισαν. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 23 πόντους, ενώ συνέλεξε και 6 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ. Η παρουσία του ήταν έντονη, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ.

Ο Μάξεϊ συνέβαλε με 22 πόντους, δείχνοντας την επιθετική του διάθεση, ενώ ο Μπράουν μέτρησε 20 πόντους. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτών των παικτών, αν και υψηλές σε ατομικό επίπεδο, δεν ήταν αρκετές για να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση και να οδηγήσουν την παρέα του King James στη νίκη απέναντι στους Μπλέιζερς.

Η νέα βαθμολογική εικόνα

Μετά την ήττα αυτή στην έδρα τους, οι Σίξερς υποχώρησαν στο ρεκόρ 14 νικών και 4 ηττών. Η ομάδα της Φιλαδέλφεια είδε το σερί των νικών της να διακόπτεται, ειδικά στην πρώτη της επαφή με ομάδα από τη Δυτική Περιφέρεια, ένα αποτέλεσμα που θα επηρεάσει την πορεία της στην κατάταξη της Ανατολικής Περιφέρειας.

Αντίθετα, οι Μπλέιζερς, με τη νίκη τους στην έδρα των Σίξερς, ανέβηκαν στο ρεκόρ 11 νικών και 6 ηττών. Το θετικό αυτό αποτέλεσμα τους επιτρέπει να διατηρούν μια σταθερή πορεία στην κατάταξη της Δυτικής Περιφέρειας, παρά τις όποιες απουσίες αντιμετωπίζουν, όπως αυτή του Μοράντ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta