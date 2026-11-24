Πολύ δύσκολη αποστολή έχει απόψε η ΑΕΚ, καθώς αντιμετωπίζει την παραγωγικότατη Κόμο στο «Stadio Giuseppe Sinigaglia». Ο αγώνας, που θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 2, αποτελεί την 5η «στροφή» της League Phase του Champions League.

Η Ένωση καλείται να πραγματοποιήσει μια μεγάλη υπέρβαση κόντρα στην εξαιρετική ιταλική ομάδα, η οποία μόλις πριν μία αγωνιστική «φιλοδώρησε» με 9 γκολ τη Λανς στη Γαλλία. Το ζητούμενο για τους «κιτρινόμαυρους» είναι να περιορίσουν τα λάθη, να αντέξουν στην πίεση των γηπεδούχων και να διεκδικήσουν μέχρι τέλους ένα αποτέλεσμα που θα τους επιτρέψει να παραμείνουν «ζωντανοί» στη μάχη της πρόκρισης.

Η αγωνιστική κατάσταση της ΑΕΚ και οι στόχοι

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προέρχεται από τρεις διαδοχικές ήττες στην Ευρώπη, γεγονός που καθιστά την αποψινή αναμέτρηση ιδιαίτερα κρίσιμη. Η τελευταία ευρωπαϊκή ήττα ήταν αυτή από τη Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 2-3 στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα παιχνίδι όπου η ΑΕΚ έφτασε κοντά σε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα, αλλά δέχθηκε το καθοριστικό γκολ στις καθυστερήσεις από τον Βαλβέρδε.

Για την ΑΕΚ, η αναμέτρηση με την Κόμο είναι κομβικής σημασίας για τη συνέχεια της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η Ένωση θα πρέπει να επιδείξει μεγάλη συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα σε μια δύσκολη έδρα.

Η αντίπαλος: Η παραγωγική Κόμο

Στον δρόμο της, η ΑΕΚ θα βρει ένα ιδιαίτερα ποιοτικό σύνολο, καθοδηγούμενο από τον Σεσκ Φάμπρεγας. Η Κόμο διαθέτει ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα και έχει πραγματοποιήσει εξαιρετική παρουσία μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, έχοντας πανηγυρίσει τρεις νίκες σε τέσσερις αγωνιστικές.

Η ιταλική ομάδα προέρχεται επίσης από το εντός έδρας 2-0 επί της Κάλιαρι για τη Serie A, επιβεβαιώνοντας την καλή της φόρμα. Διακρίνεται για την εντυπωσιακή κυκλοφορία της μπάλας, την επιλογή της να πηγαίνει πάντοτε σε build up και την επιθετική της λειτουργία, στοιχεία που ανέλυσε διεξοδικά και ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, στη συνέντευξη Τύπου.

Το αγωνιστικό πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό πλάνο, ο Σέρβος τεχνικός προσανατολίζεται σε μία προσέγγιση που θα θυμίζει αρκετά εκείνη του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με σχηματισμό 4-2-3-1. Οι πιθανότερες επιλογές του Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα είναι οι Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος στην άμυνα.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής αναμένονται οι Μάριν και Βιτάλις, ενώ στα άκρα θα αγωνιστούν οι Μάγερ και Κουτέσα. Ο Γκατσίνοβιτς θα έχει ελεύθερο ρόλο πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γιόβιτς, ολοκληρώνοντας έτσι την επιθετική διάταξη της Ένωσης.

Απουσίες και αποστολή της ΑΕΚ

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν υπολογίζει για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά και γενικά για τους επόμενους 2 με 2,5 μήνες, τον Αριάγκα, ο οποίος υπέστη κάταγμα κλείδας στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Επίσης, εκτός πλάνων βρίσκονται ο «λαβωμένος» Ζουμπκόφ, ο οποίος έχει βγει πλέον από την ευρωπαϊκή λίστα, καθώς και ο τιμωρημένος Κοϊτά, που δέχθηκε κόκκινη κάρτα μετά το τέλος του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Την αποστολή της ΑΕΚ για τον αγώνα με την Κόμο συγκροτούν οι εξής ποδοσφαιριστές: Στρακόσια, Μπρινιόλι, Μπαλαμώτης, Ρότα, Μουκουντί, Πήλιος, Βίντα, Λυκογιάννης, Ρέλβας, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Μάγερ, Αριάγκα, Μαρίν, Μάνταλος, Βιτάλις, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Βάργκα, Ζοάο Μάριο και Ζίνι.

Με πληροφορίες από: Topontiki