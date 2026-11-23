Ο Ινιάκι Πένια έχει ήδη αφήσει τη σφραγίδα του στον Παναθηναϊκό, συμβάλλοντας σε κρίσιμες προκρίσεις και σημαντικές νίκες για την ομάδα. Ο 27χρονος τερματοφύλακας, γεννημένος στις 2 Μαρτίου 1999, αποτέλεσε μία από τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις του «τριφυλλιού» το περασμένο καλοκαίρι. Η παρουσία του κάτω από τα δοκάρια έχει αποδειχθεί κομβική για τους «πράσινους» από την πρώτη στιγμή.

Η άφιξη και η άμεση προσαρμογή

Προερχόμενος από τα σπλάχνα της Μπαρτσελόνα, ο Ινιάκι Πένια είχε ήδη στο ενεργητικό του 45 αγώνες στο κορυφαίο επίπεδο με το ισπανικό μεγαθήριο. Αυτό το βιογραφικό δεν μπορούσε να αφήσει αδιάφορο έναν ελληνικό σύλλογο, με τον Παναθηναϊκό να καταφέρνει να τον πείσει να έρθει στην Ελλάδα.

Ο Ισπανός γκολκίπερ υπέγραψε συμβόλαιο με τους «πράσινους» έως το 2029, παρόλο που θα μπορούσε να βρει συμβόλαιο στην πατρίδα του. Η επιλογή του να ενταχθεί στην ελληνική ομάδα δείχνει την εμπιστοσύνη του στο πρότζεκτ και την άμεση προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον.

Αδιαμφισβήτητος βασικός και ρεκόρ συμμετοχών

Ο Πένια έχει αγωνιστεί σε όλα τα επίσημα ματς του Παναθηναϊκού, φτάνοντας τις 23 συμμετοχές. Ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ δεν τον έχει αφήσει στον πάγκο ούτε σε αγώνα Κυπέλλου, δείχνοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον Ισπανό τερματοφύλακα.

Πριν καν μπει ο Δεκέμβριος, ο Πένια έχει καταγράψει περισσότερα από 2.220 λεπτά συμμετοχής, υπολογίζοντας και τις καθυστερήσεις στα παιχνίδια. Στο πρωτάθλημα, μετράει ήδη έξι ματς χωρίς να δεχθεί γκολ, κρατώντας απαραβίαστη την εστία του σε αναμετρήσεις με Λεβαδειακό, Παναιτωλικό, Καλαμάτα, Βόλο ELABET, ΑΕΚ και ΟΦΗ.

Σταθερότητα στο πρωτάθλημα και κρίσιμες αποκρούσεις

Η αξία του έμπειρου Ισπανού γκολκίπερ δεν φάνηκε μόνο στην σταθερότητα των μηδέν παθητικό αγώνων. Στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ, πραγματοποίησε μία σημαντική απόκρουση στο πέναλτι του Φούντα, στο φινάλε του πρώτου μέρους. Αν το σκορ γινόταν 0-1 σε εκείνο το σημείο, ο βαθμός δυσκολίας για την ανατροπή του ματς θα ήταν μεγάλος.

Αυτή η απόκρουση υπογράμμισε την ικανότητά του να επεμβαίνει σε κρίσιμες στιγμές, αποτρέποντας δυσάρεστες εξελίξεις για την ομάδα του. Η παρουσία του προσδίδει σιγουριά στην αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού.

Καθοριστικός στην Ευρώπη

Ο Ινιάκι Πένια αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντικός και στα προκριματικά του Conference League το καλοκαίρι. Σε αγώνες όπου μία ήττα θα μπορούσε να σημαίνει αποκλεισμό, με πολλές επιπτώσεις στην αυτοπεποίθηση της ομάδας και στη διαχείριση του ρόστερ από τον Δανό τεχνικό, οι επεμβάσεις του ήταν καθοριστικές.

Στο ΟΑΚΑ, στην αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, με το σκορ στο 1-1, ο Πένια κράτησε τον Παναθηναϊκό όρθιο σε τετ α τετ με τον Ρούσεφ. Το 1-1 ήταν το τελικό σκορ και μία ήττα εντός έδρας θα καθιστούσε δύσκολα τα πράγματα στη ρεβάνς, η οποία, άλλωστε, κρίθηκε στην παράταση στη Σόφια. Στο 0-0 εντός έδρας με τον ίδιο αντίπαλο, νίκησε και τον Ιορντάνοφ, ενώ στη ρεβάνς αρνήθηκε ξανά το γκολ στον Ρούσεφ, με το αποτέλεσμα στο 0-0.

Στην Τσεχία, στην πρόκριση θρίλερ επί της Χράντετς Κράλοβε, ο Πένια είχε διπλή απόκρουση στο 0-0 και μία σημαντική επέμβαση στο 1-1 κατά τη διάρκεια της παράτασης, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην πρόκριση της ομάδας του.

Το όνομα που προδίδει την αξία του

Το πλήρες όνομα του τερματοφύλακα είναι Ignacio Peña Sotorres. Το Peña, με περισπωμένη στο n, μεταφράζεται ως «βράχος» στα ισπανικά. Επιπλέον, το «Torres» στα ισπανικά σημαίνει «Πύργοι».

Υπάρχουν πολλά τοπωνύμια Sotorres στην Ισπανία, που σημαίνει «άλσος+πύργοι». Το αν ο Πένια είναι «βράχος» ή «πύργος» κάτω από τα δοκάρια, το έχει δείξει ήδη με τις εμφανίσεις του, επιβεβαιώνοντας την ετυμολογία του ονόματός του μέσω της αγωνιστικής του παρουσίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta