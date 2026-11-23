Η Ευφροσύνη Αλεξάκου εξετάζει έντονα το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ελλάδα κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Η Ελληνίδα ακραία, η οποία ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στις Κάννες, δεν έχει βρει τον χρόνο συμμετοχής που επιθυμεί στη γαλλική ομάδα. Η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη σε επαφές μαζί της, με σκοπό να ενισχύσει το ρόστερ της Ένωσης για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2026/27, δηλαδή από το νέο έτος.

Το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα

Η Ευφροσύνη Αλεξάκου, μία από τις αξιόλογες Ελληνίδες ακραίες, βρίσκεται σε αναζήτηση νέας αγωνιστικής στέγης. Η εμπειρία της στις Κάννες δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελε όσον αφορά τον χρόνο συμμετοχής, γεγονός που την οδηγεί να εξετάζει σοβαρά την επιστροφή της στην ελληνική Volley League Γυναικών. Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος αποτελεί το χρονικό πλαίσιο για αυτή την πιθανή κίνηση, με την αθλήτρια να επιθυμεί να βρει μία ομάδα στην οποία θα έχει πιο ενεργό ρόλο.

Οι επαφές με την ΑΕΚ

Στο πλαίσιο της πιθανής επιστροφής της στην Ελλάδα, η ΑΕΚ έχει ήδη προχωρήσει σε επαφές με την 26χρονη αθλήτρια. Ο στόχος της Ένωσης είναι να εντάξει την Αλεξάκου στο δυναμικό της, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα της για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν 2026/27, ξεκινώντας από το νέο έτος. Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη και, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η επιλογή της ΑΕΚ φαντάζει ως η επικρατέστερη για την αθλήτρια, καθώς αποτελεί μία από τις ομάδες της Volley League Γυναικών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Η πορεία της την περσινή σεζόν και τα στατιστικά της

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, 2025/26, η Ευφροσύνη Αλεξάκου είχε μία ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στα ελληνικά γήπεδα. Ξεκίνησε τη σεζόν φορώντας τη φανέλα του Πανιωνίου και στη συνέχεια μεταπήδησε στον ΖΑΟΝ, με τον οποίο κατάφερε να αναδειχθεί δευτεραθλήτρια Ελλάδας. Η πορεία της αυτή την έφερε αντιμέτωπη με την ΑΕΚ τόσο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος όσο και στα play offs της Λίγκας.

Σε ατομικό επίπεδο, η Αλεξάκου είχε μία αξιοσημείωτη στατιστική επίδοση τη σεζόν 2025/26. Κατέλαβε την 26η θέση στον πίνακα των σκόρερ της Volley League Γυναικών, έχοντας σημειώσει συνολικά 238 πόντους σε 61 σετ, δηλαδή κατά μέσο όρο 3.9 πόντους ανά σετ. Στις επιθέσεις της, κατέγραψε ποσοστό 45% επιτυχίας, με 65 επιτυχημένες επιθέσεις σε σύνολο 145, επίδοση που της εξασφάλισε την 8η θέση στον αντίστοιχο πίνακα. Παράλληλα, στον τομέα της υποδοχής, η Ελληνίδα ακραία είχε ποσοστό 44% άριστες υποδοχές, με 189 άριστες σε συνολικά 431 προσπάθειες.

Οι αναμετρήσεις με την ΑΕΚ την περσινή χρονιά

Η Ευφροσύνη Αλεξάκου βρέθηκε αντιμέτωπη με την ΑΕΚ συνολικά τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια της περσινής Volley League Γυναικών. Η πρώτη αναμέτρηση έλαβε χώρα στην 1η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, όταν η Αλεξάκου αγωνιζόταν με τον Πανιώνιο Betsson. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Πανιώνιος επικράτησε της Ένωσης με 3-1 σετ. Η Ευφροσύνη Αλεξάκου, αν και δεν ήταν βασική, συνέβαλε με 5 πόντους, εκ των οποίων οι τρεις προήλθαν από επιτυχημένες επιθέσεις σε εννέα συνολικά προσπάθειες, ενώ σημείωσε και δύο μπλοκ. Στις υποδοχές της, είχε ποσοστό 25%, με το 12% να είναι άριστες.

Η δεύτερη φορά που βρέθηκε απέναντι στην ΑΕΚ ήταν στη 14η αγωνιστική, έχοντας πλέον «μετακομίσει» στον ΖΑΟΝ. Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, η ομάδα της Κηφισιάς κέρδισε με 3-2 σετ, με την Αλεξάκου να έχει καθοριστική συμβολή. Ήταν εκείνη που έδωσε το matchball στην ομάδα της και κέρδισε το τελευταίο ράλι, εξασφαλίζοντας το 16-14 στο tie break. Στο πεντάσετο αυτό παιχνίδι, η αθλήτρια σημείωσε συνολικά 28 πόντους, με 23 επιτυχημένες επιθέσεις σε 51 προσπάθειες, τρεις άσσους και δύο μπλοκ. Το ποσοστό της στις υποδοχές ήταν εξαιρετικό, με 32% άριστες σε συνολικά 54%.

Οι υπόλοιπες δύο αναμετρήσεις της Ευφροσύνης Αλεξάκου με την ΑΕΚ την περσινή σεζόν πραγματοποιήθηκαν στα play offs του πρωταθλήματος, όπου αγωνιζόταν και πάλι με τη φανέλα του ΖΑΟΝ. Αυτές οι συναντήσεις συμπλήρωσαν τον κύκλο των τεσσάρων αναμετρήσεων μεταξύ της αθλήτριας και της Ένωσης για την αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Με πληροφορίες από: Athletiko