Ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί ένα σημαντικό πλήγμα στην επιθετική του γραμμή, καθώς ο Σαντίνο Αντίνο υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο. Ο τραυματισμός αυτός θα στερήσει τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή από την ομάδα για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου. Η απουσία του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, δεδομένου του σημαντικού ρόλου που είχε αποκτήσει στην επιθετική λειτουργία του «τριφυλλιού».

Η απώλεια του Σαντίνο Αντίνο για την υπόλοιπη σεζόν

Η διάγνωση της ρήξης πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο του Σαντίνο Αντίνο σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ξανά φέτος. Αυτή η εξέλιξη αναγκάζει τον προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ να αναζητήσει άμεσες λύσεις για την κάλυψη του κενού που δημιουργείται. Το κενό αυτό δεν αφορά μόνο τη θέση του εξτρέμ, αλλά και συγκεκριμένα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που προσέφερε ο Αργεντινός στην ομάδα.

Ο Αντίνο είχε καθιερωθεί ως ένας παίκτης κλειδί, με την ταχύτητα, την ικανότητα στο ένας εναντίον ενός και τη δημιουργικότητά του να αποτελούν σημαντικά όπλα για τον Παναθηναϊκό. Πλέον, οι επιλογές στα άκρα της επίθεσης περιορίζονται, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογές στον σχεδιασμό της ομάδας για τους επόμενους αγώνες.

Οι αγωνιστικές δυνατότητες που χάνει ο Παναθηναϊκός

Οι αριθμοί της φετινής σεζόν υπογραμμίζουν ότι ο Σαντίνο Αντίνο δεν ήταν ένας απλός ποδοσφαιριστής που προσέφερε πλάτος στην επίθεση. Αντιθέτως, ήταν ένας παίκτης με την ικανότητα να δημιουργεί πλεονέκτημα έναντι του προσωπικού του αντιπάλου. Μπορούσε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα με την μπάλα στα πόδια και να συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία ευκαιριών για την ομάδα.

Το σημαντικότερο στοιχείο που χάνει ο Παναθηναϊκός με την απουσία του Αντίνο είναι η δυνατότητα να απειλεί αποτελεσματικά από τα άκρα μέσα από ατομικές ενέργειες. Η ικανότητά του να ξεπερνά τους αντιπάλους του και να δημιουργεί ρήγματα στην άμυνα ήταν ένα από τα βασικά του προσόντα, το οποίο θα λείψει σημαντικά από την επιθετική λειτουργία του συλλόγου.

Η επιθετική του δράση και οι ντρίμπλες

Ο Σαντίνο Αντίνο είναι ένας δεξιοπόδαρος εξτρέμ που αγωνίζεται κατά κύριο λόγο από την αριστερή πλευρά του γηπέδου. Η αγωνιστική του φιλοσοφία περιλαμβάνει τη λήψη της μπάλας στα πόδια, την αντιμετώπιση του αντίπαλου μπακ και τη χρήση της έκρηξής του για να τον προσπεράσει. Μπορούσε είτε να συγκλίνει προς τον άξονα και να κινηθεί προς την περιοχή, είτε να διατηρήσει το πλάτος και να επιτεθεί από την εξωτερική πλευρά.

Στη Stoiximan Super League, ο Αργεντινός μετρούσε 2,9 επιτυχημένες ντρίμπλες ανά παιχνίδι, με ένα ποσοστό επιτυχίας που έφτανε το 51%. Παράλληλα, κατέγραφε 6,7 κερδισμένες μονομαχίες ανά αγώνα. Στο Conference League, οι επιτυχημένες ντρίμπλες του ήταν 1,3 ανά παιχνίδι, ενώ οι κερδισμένες μονομαχίες του ανέρχονταν σε 6,3 ανά αγώνα. Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν την αποτελεσματικότητά του στις προσωπικές μονομαχίες και την ικανότητά του να δημιουργεί προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες.

Η δημιουργία χώρων και η συμβολή στις ευκαιρίες

Η σημασία της ικανότητας του Αντίνο στην ντρίμπλα εκτείνεται πέρα από την ίδια την ενέργεια. Όταν ένας εξτρέμ μπορεί να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο, η αντίπαλη άμυνα αναγκάζεται να προσαρμοστεί. Συχνά, αυτό συνεπάγεται την αποστολή ενός δεύτερου ποδοσφαιριστή προς την πλευρά του, δημιουργώντας έτσι πολύτιμους χώρους για τους υπόλοιπους επιθετικούς, είτε στον άξονα είτε στην απέναντι πλευρά του γηπέδου.

Ο Αργεντινός δεν περιοριζόταν μόνο στην προσωπική ενέργεια, αλλά είχε και σημαντική συμμετοχή στη δημιουργία φάσεων. Στο πρωτάθλημα, είχε μοιράσει 3 ασίστ, ενώ στο Conference League είχε ακόμα 1. Συνολικά, κατέγραψε 4 τελικές πάσες και δημιούργησε 6 μεγάλες ευκαιρίες στις δύο διοργανώσεις. Οι αναμενόμενες ασίστ του (xA) έφταναν το 1,92 στη Super League και το 0,76 στην Ευρώπη. Επιπλέον, μοίραζε 1,4 πάσες-κλειδιά ανά παιχνίδι στο πρωτάθλημα και δύο στο Conference League, με 49,9 επαφές ανά αγώνα στη Super League, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο ρόλο του στην επίθεση.

Με πληροφορίες από: Athletiko