Ο Κέρβιν Αριάγκα, ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ, έκανε την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε την Κυριακή, δημοσιεύοντας ένα μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ποδοσφαιριστής από την Ονδούρα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το Σάββατο, ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα επιστρέψει «εκατό φορές πιο δυνατός» μετά την ανάρρωσή του.

Η πρώτη ανάρτηση του Κέρβιν Αριάγκα

«Θα αναρρώσεις και θα επιστρέψεις εκατό φορές πιο δυνατός!». Με αυτά τα λόγια επέλεξε να ξεκινήσει ο Κέρβιν Αριάγκα την πρώτη του ανάρτηση, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Η δημοσίευση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη επικοινωνία του ποδοσφαιριστή με το κοινό μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media, ενημέρωσε τους φίλους και τους υποστηρικτές του για την κατάσταση της υγείας του. Η ανάρτηση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την επέμβαση, προσφέροντας μια άμεση ενημέρωση για την πορεία της υγείας του.

Ο τραυματισμός και η διάγνωση

Ο τραυματισμός που οδήγησε τον Κέρβιν Αριάγκα στο χειρουργείο συνέβη το Σάββατο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Καλαμάτα. Ο αγώνας διεξήχθη στη Νίκαια, και ο ποδοσφαιριστής αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής από την Ονδούρα αμέσως μετά τον τραυματισμό του ήταν καθοριστικές. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι ο Αριάγκα είχε υποστεί κάταγμα στην κλείδα, ένα εύρημα που απαιτούσε άμεση ιατρική παρέμβαση για την αποκατάστασή του.

Η επιτυχής χειρουργική επέμβαση

Λαμβάνοντας υπόψη τη διάγνωση του κατάγματος στην κλείδα, ο Κέρβιν Αριάγκα οδηγήθηκε στο χειρουργείο την επομένη του τραυματισμού του, δηλαδή την Κυριακή. Η επέμβαση ήταν απαραίτητη για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την έναρξη της διαδικασίας αποκατάστασης του διεθνούς μέσου.

Μέσα από την ανάρτησή του στα social media, ο ίδιος ο Αριάγκα επιβεβαίωσε ότι η επέμβαση πήγε καλά. Αυτή η δήλωση του ποδοσφαιριστή καθησύχασε τους οπαδούς και τους ανθρώπους που ενδιαφέρθηκαν για την υγεία του, καθώς η επιτυχία της επέμβασης αποτελεί το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την πλήρη ανάρρωσή του.

Ευχαριστίες και δέσμευση για δυναμική επιστροφή

Στο μήνυμά του, ο Κέρβιν Αριάγκα δεν παρέλειψε να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους ανθρώπους που έδειξαν ενδιαφέρον για την υγεία του μετά τον τραυματισμό. Η στήριξη και η συμπαράσταση που έλαβε φαίνεται να ήταν σημαντικές για τον ποδοσφαιριστή σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο Αριάγκα έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και δέσμευσης για το μέλλον. «Η επέμβαση ήταν επιτυχημένη και τώρα το μόνο που απομένει είναι να αναρρώσω και να επιστρέψω πιο δυνατός», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητά του να επανέλθει στους αγωνιστικούς χώρους με πλήρη δύναμη. Η δημοσίευση αυτή κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kervin Arriaga (@kervinarriaga_33).

Με πληροφορίες από: Athletiko