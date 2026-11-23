Ο Νίκολα Μόρο, μέσος της Μπολόνια, φέρεται να βρίσκεται στο μικροσκόπιο του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που προέρχονται από το εξωτερικό, οι δύο ελληνικές ομάδες παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Κροάτη ποδοσφαιριστή. Το ενδιαφέρον για τον Μόρο δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα, καθώς υπάρχουν αναφορές και για συλλόγους από την αραβική χερσόνησο.

Το ενδιαφέρον από Ελλάδα και αραβική χερσόνησο

Οι Πειραιώτες και η Ένωση, όπως αναφέρεται σε ποστάρισμα ξένου ρεπόρτερ, φέρονται να παρακολουθούν τον Νίκολα Μόρο, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπολόνια. Η πληροφορία αυτή υποδηλώνει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον παίκτη, καθώς οι ελληνικές ομάδες προστίθενται σε μια λίστα πιθανών προορισμών.

Εκτός από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, ο Κροάτης μέσος έχει προσελκύσει και το ενδιαφέρον ομάδων από την αραβική χερσόνησο. Οι επαφές με συλλόγους από τη Σαουδική Αραβία έχουν ήδη ξεκινήσει, γεγονός που καθιστά την αποχώρηση του Μόρο από την ιταλική ομάδα ολοένα και πιο πιθανή, καθώς οι επιλογές του αυξάνονται.

Το προφίλ του Κροάτη μέσου

Ο Νίκολα Μόρο είναι ένας Κροάτης μέσος, γεννημένος στις 12 Μαρτίου του 1998. Έχει ύψος 1,83 μέτρα και είναι δεξιοπόδαρος. Η κύρια θέση στην οποία αγωνίζεται είναι αυτή του αμυντικού χαφ, προσφέροντας λύσεις στον χώρο του κέντρου.

Ο Μόρο διαθέτει και διεθνή εμπειρία, καθώς έχει καταγράψει 10 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Το συμβόλαιό του με την Μπολόνια εκτείνεται έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του.

Η πορεία του στην Μπολόνια

Την τρέχουσα σεζόν, ο Νίκολα Μόρο δεν βρίσκεται στις πρώτες επιλογές της Μπολόνια. Έχει καταγράψει μόλις 5 συμμετοχές και έχει αγωνιστεί συνολικά για 106 λεπτά, δείχνοντας ότι ο ρόλος του στην ομάδα είναι περιφερειακός αυτή την περίοδο.

Παρόλα αυτά, η συνολική του παρουσία στον ιταλικό σύλλογο είναι σημαντική. Ο Μόρο έχει συμπληρώσει 136 αγώνες με τη φανέλα της Μπολόνια, έχοντας σημειώσει 5 γκολ και μοιράσει 9 ασίστ. Η μετακίνησή του στην Ιταλία έγινε έναντι του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, προερχόμενος από τη Ντιναμό Μόσχας.

Η διαδρομή του σε Ρωσία και Κροατία

Πριν την έλευσή του στην Μπολόνια, ο Νίκολα Μόρο αγωνίστηκε στη Ντιναμό Μόσχας. Με τη ρωσική ομάδα είχε 66 συμμετοχές, κατά τις οποίες πέτυχε 5 γκολ και έδωσε 5 ασίστ. Η μεταγραφή του στη Ντιναμό Μόσχας πραγματοποιήθηκε το 2020, έναντι του ποσού των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ομάδα από την οποία αποκτήθηκε από τη Ντιναμό Μόσχας ήταν η Ντιναμό Ζάγκρεμπ, στην οποία και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα. Στην πατρίδα του, με τη φανέλα της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, ο Μόρο κατέγραψε 115 αγώνες, σημειώνοντας 10 γκολ και προσφέροντας 8 ασίστ. Η πορεία του σε αυτές τις ομάδες διαμόρφωσε την εμπειρία και τις ικανότητές του, οδηγώντας τον τελικά στο ιταλικό πρωτάθλημα και τώρα στο ενδιαφέρον από ελληνικούς και αραβικούς συλλόγους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta