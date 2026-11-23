Το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) πρόκειται να ανακοινώσει την Τρίτη 24 Νοεμβρίου τον τελικό κατακτητή του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2026. Η απόφαση αυτή έρχεται να βάλει τέλος σε ένα πολύμηνο δικαστικό δράμα που έχει κρατήσει σε αγωνία τον φίλαθλο κόσμο της ηπείρου, καθώς το Μαρόκο και η Σενεγάλη διεκδικούν τον τίτλο του πρωταθλητή Αφρικής, με την κάθε ομάδα να έχει διαφορετική προσέγγιση στην κατάκτησή του.

Η δικαστική διαμάχη για το κύπελλο

Το δικαστικό δράμα γύρω από τον νικητή του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2026 πλησιάζει πλέον προς την κορύφωσή του και την τελική του έκβαση. Μαρόκο και Σενεγάλη διεκδικούν εδώ και μήνες τον τίτλο του πρωταθλητή Αφρικής, με την κατάσταση να έχει πάρει μια ασυνήθιστη τροπή. Η μία ομάδα πανηγύρισε τη νίκη της μέσα στο γήπεδο, ενώ η άλλη διεκδικεί το τρόπαιο αποκλειστικά μέσω των δικαστικών εδράνων, δημιουργώντας ένα περίπλοκο σκηνικό.

Ο τελικός και η απόφαση της CAF

Στον αγωνιστικό χώρο του τελικού, η Σενεγάλη ήταν αυτή που επικράτησε, κερδίζοντας το Μαρόκο με σκορ 1-0. Μετά τη λήξη του αγώνα, τα «Λιοντάρια του Τεράνγκα» σήκωσαν το τρόπαιο, γιορτάζοντας την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ωστόσο, η χαρά τους ήταν βραχύβια, καθώς μερικές ημέρες αργότερα, η Αφρικανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (CAF) παρενέβη με μια καθοριστική απόφαση.

Η CAF αποφάσισε να δώσει τη νίκη στα χαρτιά στο Μαρόκο με σκορ 3-0, τιμωρώντας τη Σενεγάλη. Η τιμωρία αυτή επιβλήθηκε λόγω της απόφασης της Σενεγάλης να εγκαταλείψει προσωρινά τον αγώνα, μετά τον καταλογισμό ενός πέναλτι υπέρ της μαροκινής ομάδας. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε ως παραβίαση των κανονισμών της διοργάνωσης, οδηγώντας στην ανατροπή του αποτελέσματος του τελικού.

Το άρθρο 52 των κανονισμών

Η Αφρικανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επικαλέστηκε συγκεκριμένα το άρθρο 52 των κανονισμών της για να δικαιολογήσει την απόφασή της. Το εν λόγω άρθρο αναφέρει ρητά πως «εάν, για οποιονδήποτε λόγο, μια ομάδα αρνηθεί να αγωνιστεί ή αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο πριν από τη λήξη του κανονικού χρόνου, χωρίς την άδεια του διαιτητή, θα θεωρείται ηττημένη και θα αποκλείεται από τη διοργάνωση».

Βάσει αυτής της σαφούς διάταξης, το Μαρόκο πήρε τη νίκη στα χαρτιά με 3-0 και μαζί της και το πολυπόθητο τρόπαιο της διοργάνωσης. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιούργησε ένα σημαντικό προηγούμενο, μεταφέροντας την τελική έκβαση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής από το γήπεδο στα δικαστικά έδρανα.

Η προσφυγή στο CAS και η αναμονή

Αντιδρώντας στην απόφαση της CAF, η Σενεγάλη προχώρησε άμεσα σε προσφυγή στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), ζητώντας την ανατροπή της. Η υπόθεση εκκρεμούσε για μήνες, με τις δύο πλευρές να αναμένουν με αγωνία την ετυμηγορία. Πλέον, ύστερα από αυτή τη μακρά περίοδο υπομονής, το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την τελική του απόφαση την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, δίνοντας ένα οριστικό τέλος στην αμφισβήτηση του τίτλου.

Η αισιοδοξία του Μαρόκου για δικαίωση

Στο Μαρόκο, η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη αυτοπεποίθηση ενόψει της ανακοίνωσης του CAS. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η «Marca», υπάρχει πλήρης αισιοδοξία για μια ακόμα δικαστική δικαίωση υπέρ της χώρας. Πηγές που αναφέρονται από το ισπανικό Μέσο αναφέρουν χαρακτηριστικά πως τα «Λιοντάρια του Άτλαντα», όπως αποκαλείται η εθνική ομάδα του Μαρόκου, δεν έχουν καμία αμφιβολία για τη νίκη τους στις δικαστικές αίθουσες.

Η ισχυρή αυτή πεποίθηση πηγάζει από την πεποίθηση ότι ο κανονισμός που επικαλέστηκε η CAF είναι σαφής και δεν επιτρέπει καμία αμφιβολία γύρω από την ορθή εξέλιξη της υπόθεσης. Το Μαρόκο θεωρεί ότι η ερμηνεία του κανονισμού είναι μονόδρομος και θα οδηγήσει στην επικύρωση της αρχικής απόφασης της Αφρικανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta