Η ισπανική εφημερίδα Marca προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, προαναγγέλλοντας την ανάδειξη του Μαρόκου ως πρωταθλητή στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) αντέδρασε άμεσα, τονίζοντας ότι δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη επικοινωνία προς τα μέσα ενημέρωσης. Η τελική απόφαση για την υπόθεση του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2025, στην οποία εμπλέκονται η Σενεγάλη και το Μαρόκο, αναμένεται να εκδοθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026.

Η «βόμβα» της Marca και η αισιοδοξία του Μαρόκου

Η ισπανική εφημερίδα Marca έριξε τη «βόμβα» ότι το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο έχει αποφασίσει να δώσει τον τίτλο στο Μαρόκο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εθνική Μαρόκο θα στεφθεί πρωταθλήτρια στα χαρτιά, αναφορικά με τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2025.

Το δημοσίευμα της Marca, που κυκλοφόρησε το απόγευμα της Δευτέρας, ανέφερε πως στο Μαρόκο επικρατεί έντονη αισιοδοξία ότι η απόφαση του CAS θα είναι υπέρ των «Λιονταριών του Άτλαντα». Η μαροκινή πλευρά, όπως αναφέρεται, θεωρεί πως θα διατηρήσει το τρόπαιο που της απονεμήθηκε αρχικά από την Αφρικανική Συνομοσυνενωση Ποδοσφαίρου.

Το ιστορικό της διαμάχης και η προσφυγή στο CAS

Η υπόθεση αφορά τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όπου η Σενεγάλη κατέκτησε το τρόπαιο στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στο Μαρόκο. Ωστόσο, η Σενεγάλη είχε αποχωρήσει αρχικά από το γήπεδο, γεγονός που οδήγησε το δικαστήριο να δώσει αρχικά τον τίτλο στους Μαροκινούς.

Αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα η υπόθεση να καταλήξει στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), το οποίο κλήθηκε να βάλει τέλος στην εκκρεμότητα γύρω από την ανάδειξη της πρωταθλήτριας ομάδας του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής για το 2026. Η Σενεγάλη και το Μαρόκο βρίσκονται εν αναμονή της ετυμηγορίας του CAS.

Η άμεση αντίδραση του CAS και οι επίσημοι δίαυλοι επικοινωνίας

Το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο αντέδρασε άμεσα στο δημοσίευμα της Marca, διευκρινίζοντας πως δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία προς τα μέσα ενημέρωσης. Το CAS απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία προς τα ΜΜΕ και η επίσημη απόφαση θα δημοσιευθεί αύριο.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το CAS υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε επίσημη πληροφόρηση για την υπόθεση θα προέρχεται αποκλειστικά από τα δικά του κανάλια επικοινωνίας. Το δικαστήριο αναστέλλει κάθε επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την απόφαση μέχρι την επίσημη ανακοίνωσή της, παραπέμποντας στην ανακοίνωση της Τρίτης.

Η λεπτομερής ενημέρωση του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου

Η παρούσα ενημέρωση του CAS αφορά τη διαδικασία έκδοσης της απόφασης επί της προσφυγής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης (FSF, κατά τη γαλλική συντομογραφία) κατά της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) και της Βασιλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Μαρόκου (FRMF, κατά τη γαλλική συντομογραφία).

Τα μέρη ενημερώθηκαν σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, ότι η απόφαση του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS) θα εκδοθεί το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου 2026. Το CAS καθιστά σαφές ότι μόνο οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των διαύλων επικοινωνίας του θεωρούνται επίσημες.

Οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση αυτή θα δημοσιευθεί αποκλειστικά στον ιστότοπο του CAS. Η αναστολή της επικοινωνίας με τα μέσα ενημέρωσης διασφαλίζει ότι η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει με τον δέοντα τρόπο, χωρίς διαρροές ή παραπληροφόρηση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko