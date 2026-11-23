Η εθνική μπάσκετ ξεκίνησε την προετοιμασία της ενόψει των προκριματικών του mundobasket 2027

Η Εθνική Ομάδα μπάσκετ ξεκίνησε την προετοιμασία της για τις επερχόμενες αναμετρήσεις των προκριματικών του MundoBasket 2027. Οι Έλληνες διεθνείς συναντήθηκαν ξανά με τον προπονητή Βασίλη Σπανούλη και το επιτελείο του στο Telekom Center Athens, πραγματοποιώντας την πρώτη τους προπόνηση.

Η συγκέντρωση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της προετοιμασίας για δύο κρίσιμα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του «παραθύρου» του Νοέμβρη. Το κλίμα μεταξύ των παικτών και του προπονητικού τιμ ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο, με πολλά χαμόγελα και αγκαλιές να κυριαρχούν.

Η πρώτη συγκέντρωση και το ευχάριστο κλίμα

Στο Telekom Center Athens, οι Έλληνες διεθνείς αθλητές βρέθηκαν ξανά μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη και το προπονητικό του επιτελείο. Η πρώτη αυτή συνάντηση είχε ως στόχο την έναρξη της προετοιμασίας για τις επικείμενες επίσημες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας.

Από την πρώτη στιγμή, το κλίμα στην συγκέντρωση της Εθνικής ήταν εξαιρετικά ευχάριστο. Οι παίκτες αντάλλαξαν χαμόγελα και αγκαλιές, επιβεβαιώνοντας την καλή διάθεση και την αισιοδοξία που επικρατεί στην ομάδα ενόψει των σημαντικών αναμετρήσεων που ακολουθούν.

Οι παίκτες που έδωσαν το «παρών»

Στην πρώτη αυτή προπόνηση, συμμετείχαν αρκετοί σημαντικοί Έλληνες διεθνείς καλαθοσφαιριστές. Μεταξύ αυτών ήταν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο και Κώστας Αντετοκούνμπο, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» από την πρώτη στιγμή.

Την ομάδα συμπλήρωσαν οι Βασίλης Τολιόπουλος, Μιχάλης Λούντζης, Νίκος Χουγκάζ, Μάνος Χατζηδάκης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης και Αλέξανδρος Νικολαΐδης. Όλοι τους συμμετείχαν ενεργά στην πρώτη προπονητική μονάδα, θέτοντας τις βάσεις για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Οι επερχόμενες αναμετρήσεις της εθνικής

Η Εθνική Ομάδα προετοιμάζεται για δύο κρίσιμα παιχνίδια στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των προκριματικών του MundoBasket 2027. Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 26 Νοεμβρίου, στις 20:00, όπου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 29 Νοεμβρίου, η Εθνική θα δώσει τη δεύτερη αναμέτρηση του «παραθύρου» του Νοέμβρη. Αντίπαλος της Ελλάδας θα είναι η Ισπανία, με τον αγώνα να ξεκινάει στις 19:00, ολοκληρώνοντας έτσι τις υποχρεώσεις της ομάδας για αυτό το διάστημα.

Αναμονή για τους αθλητές των «αιωνίων»

Ενώ η πρώτη ομάδα παικτών έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία της, το προπονητικό επιτελείο αναμένει την ενσωμάτωση και άλλων αθλητών. Συγκεκριμένα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενσωματωθούν σταδιακά στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας και οι καλαθοσφαιριστές που αγωνίζονται στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Η σταδιακή αυτή ενσωμάτωση θα ολοκληρώσει το ρόστερ της ομάδας, προσθέτοντας επιπλέον επιλογές και βάθος ενόψει των απαιτητικών αναμετρήσεων που έρχονται. Η Ομοσπονδία έχει ήδη δημοσιεύσει βίντεο από την πρώτη προπόνηση των διεθνών, δίνοντας μια γεύση από την ατμόσφαιρα και την προετοιμασία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko