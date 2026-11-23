Ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, αμυντικός του Αστέρα AKTOR, βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την αναμέτρηση της Δευτέρας (23/11) με τον Άρη, η οποία έληξε με ήττα 1-0 για την ομάδα του στην 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής σημείωσε αυτογκόλ στις καθυστερήσεις του αγώνα, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Χρυσόπουλος αποκάλυψε ότι δέχθηκε πλήθος άσχημων σχολίων και μηνυμάτων, εκφράζοντας δημόσια την ευχή του προς αυτούς.

Η άτυχη στιγμή και οι αντιδράσεις

Η αναμέτρηση μεταξύ Αστέρα AKTOR και Άρη, που διεξήχθη τη Δευτέρα (23/11) για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος, σημαδεύτηκε από ένα αυτογκόλ του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου στις καθυστερήσεις, το οποίο έκρινε το αποτέλεσμα υπέρ του Άρη με 1-0. Αυτή η στιγμή ήταν ιδιαίτερα άτυχη για τον 23χρονο αμυντικό και την ομάδα των Αρκάδων, καθώς οδήγησε στην ήττα.

Μετά το φινάλε του αγώνα, ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένος μπροστά στην κάμερα της NOVA. Εκεί, αποκάλυψε ότι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα είχε λάβει πολύ άσχημα μηνύματα σχετικά με το αυτογκόλ που σημείωσε, γεγονός που τον επηρέασε εμφανώς.

Η δήλωση του αμυντικού

Ο αμυντικός του Αστέρα AKTOR θέλησε να κάνει μια προσωπική δήλωση, ζητώντας την άδεια να σχολιάσει το περιστατικό. «Να πω κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε. Σε όλο τον κόσμο που μου έχει ευχηθεί αυτά που μου έχει ευχηθεί και μου έχει ευχηθεί πολύ κακά πράγματα για το αυτογκόλ, εύχομαι να τους έχει ο Θεός καλά όλους και τις οικογένειές τους. Αυτό και συγγνώμη κιόλας που σας διέκοψα. Αυτό. Να είστε καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση αυτή υπογράμμισε το βάρος των σχολίων που δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος επέλεξε να απαντήσει με ευχές, παρά την προσωπική του στεναχώρια για την εξέλιξη του αγώνα και τις αντιδράσεις που προκάλεσε το αυτογκόλ του.

Η εικόνα του αγώνα και η βελτίωση της ομάδας

Πέρα από την προσωπική του στιγμή, ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος αναφέρθηκε και στην εικόνα του αγώνα, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι ο Αστέρας AKTOR άξιζε τη νίκη. «Κοιτάξτε, με το χέρι στην καρδιά, για μένα αξίζαμε τη νίκη, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον αντίπαλο εννοείται», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι η ομάδα του ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, δημιούργησε φάσεις και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα, με εξαίρεση ένα τετ α τετ που θυμόταν.

Ο 23χρονος αμυντικός αναγνώρισε ότι το αποτέλεσμα πονάει, αλλά τόνισε τη βελτίωση που έχει επιδείξει η ομάδα. «Πιστεύω ότι όλοι είδαν ότι η ομάδα έχει βελτιωθεί αρκετά. Παίξαμε το ποδόσφαιρό μας, δεν απειληθήκαμε, κυριαρχήσαμε ξαναλέω στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν σκοράραμε», εξήγησε, αναδεικνύοντας το πρόβλημα της έλλειψης σκοραρίσματος.

Αισιοδοξία για το μέλλον

Παρά την ήττα και την προσωπική του άτυχη στιγμή, ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον του Αστέρα AKTOR. «Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι αισιόδοξος και για όλους τους συμπαίκτες μου και όλο το σταφ γενικότερα», ανέφερε. Πιστεύει ότι η ομάδα μπορεί να κάνει πολύ καλά πράγματα, όπως έχει ξαναπεί.

Αναγνώρισε ότι τα τελευταία ματς δεν είναι τα καλύτερα, κυρίως λόγω της αδυναμίας της ομάδας να κερδίζει και να σκοράρει, παρά την κυριαρχία και τις φάσεις που δημιουργεί στο μεγαλύτερο μέρος των παιχνιδιών. Ωστόσο, επανέλαβε την αισιοδοξία του για το μέλλον, δηλώνοντας πεπεισμένος ότι ο Αστέρας AKTOR θα τα πάει καλύτερα από ό,τι πηγαίνει τώρα.

Προηγούμενη καθοριστική επέμβαση

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν την άτυχη στιγμή του αυτογκόλ, ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος είχε πραγματοποιήσει μία καθοριστική επέμβαση που έσωσε την εστία του Αστέρα AKTOR. Συγκεκριμένα, στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης, ο αμυντικός των Αρκάδων έδιωξε την μπάλα πάνω στη γραμμή, μετά από σουτ του Καντεβέρε, αποτρέποντας ένα βέβαιο τέρμα για τον Άρη.

Αυτή η ενέργεια υπογραμμίζει την προσπάθεια και τη συμβολή του ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια του αγώνα, πριν από την προβολή στις καθυστερήσεις που οδήγησε στο αυτογκόλ. Η στιγμή αυτή αποτελεί μέρος της συνολικής παρουσίας του Χρυσόπουλου στην αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Athletiko