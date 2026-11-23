Ο Ντεζιρέ Ντουέ, ο 21 ετών διεθνής Γάλλος εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν, βιώνει μία δύσκολη περίοδο, καθώς υπέστη σοβαρό τραυματισμό που τον αναγκάζει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν. Η διάγνωση έδειξε ρήξη πρόσθιου χιαστού, ένα πλήγμα που επισκίασε την πρόσφατη εκτός έδρας νίκη της ομάδας του. Παρά τη δυσκολία, ο νεαρός ποδοσφαιριστής έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, δηλώνοντας αποφασισμένος να επιστρέψει πιο δυνατός.

Ο σοβαρός τραυματισμός και η διάγνωση

Ο σοβαρός τραυματισμός του Ντεζιρέ Ντουέ σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σαββατιάτικης αναμέτρησης της Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στη Νις, στις 21 Νοεμβρίου. Ο Γάλλος εξτρέμ φάνηκε να έχει χτυπήσει σοβαρά από το 44ο λεπτό του αγώνα, ο οποίος έληξε με νίκη 3-2 για την Παρί.

Οι ιατρικές εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τα χειρότερα σενάρια, καθώς διαγνώστηκε ρήξη πρόσθιου χιαστού. Ο Ντουέ θα υποβληθεί σε επέμβαση, γεγονός που σημαίνει ότι χάνει το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου με τη γαλλική ομάδα. Η απουσία του αποτελεί ένα ηχηρό πλήγμα για την Παρί, καθώς χάνει έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή από το ρόστερ της.

Το μήνυμα αισιοδοξίας του 21χρονου εξτρέμ

Δύο ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Ντεζιρέ Ντουέ επέλεξε να στείλει ένα μήνυμα μέσω ανάρτησής του, τονίζοντας ότι η δοκιμασία που περνά αποτελεί μία νέα ευκαιρία για να προοδεύσει. Παρά τη δύσκολη και στενάχωρη στιγμή, όπως την χαρακτήρισε ο ίδιος, εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι θα επιστρέψει πολύ πιο δυνατός.

Στην ανάρτησή του, ο Ντουέ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι μια δύσκολη στιγμή. Αυτός ο τραυματισμός με στενοχωρεί. Αλλά είμαι πεπεισμένος πως θα επιστρέψω πολύ πιο δυνατός. Μια νέα δοκιμασία, μια νέα ευκαιρία για να προοδεύσω. Ευχαριστώ όλες και όλους για την υποστήριξη και την αγάπη που μου δίνετε. Έχω ακόμα πίστη».

Η απόπειρα διάρρηξης στο σπίτι του

Πέρα από τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Ντεζιρέ Ντουέ διαπίστωσε ότι άγνωστοι προσπάθησαν να διαρρήξουν το σπίτι του. Ευτυχώς, οι προσπάθειές τους δεν ευοδώθηκαν και δεν κατάφεραν να εισέλθουν στην οικία του ποδοσφαιριστή.

Παρόλα αυτά, το πρώτο του μήνυμα μετά τη διάγνωση της ρήξης χιαστού επικεντρώθηκε στην αισιοδοξία και την αποφασιστικότητά του για επιστροφή, δείχνοντας ότι παρά τις αντιξοότητες, η προσοχή του παραμένει στην ανάρρωσή του.

Η φετινή του παρουσία με την Παρί Σεν Ζερμέν

Ο Ντεζιρέ Ντουέ είχε μία αξιοσημείωτη παρουσία με την Παρί Σεν Ζερμέν τη φετινή σεζόν, πριν τον τραυματισμό του. Ο 21χρονος διεθνής πρόλαβε να αγωνιστεί σε 15 ματς με τη γαλλική ομάδα, δείχνοντας τις ικανότητές του στον αγωνιστικό χώρο.

Στις εμφανίσεις του αυτές, ο Ντουέ κατάφερε να σκοράρει έξι φορές, ενώ παράλληλα μοίρασε και τέσσερις ασίστ στους συμπαίκτες του. Τα στατιστικά αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία του για την Παρί και το μέγεθος της απώλειάς του για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Athletiko